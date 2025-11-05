Luisito Sánchez le responde a Leslie Moscoso: “Respeto a las madres de mis hijos, pero también podría contar mi verdad”

El intérprete compartió su inquietud por el bienestar emocional de su hijo menor, quien se ha visto afectado por la exposición mediática del conflicto con Leslie Moscoso y la atención pública que ha generado (Panamericana TV)

La controversia entre Luisito Sánchez y Leslie Moscoso continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Después de las declaraciones de la actriz, quien afirmó haber sido víctima de agresión, el humorista decidió pronunciarse.

Lo hizo con cautela, apelando al respeto y al bienestar de sus hijos, pero dejando abierta la posibilidad de contar su versión en un programa televisivo.

Sus palabras reflejaron incomodidad y tristeza por el impacto que la situación podría tener en su familia. En medio de la tensión mediática, Sánchez insistió en que nunca dañaría a las madres de sus hijos ni a los pequeños.

“Jamás les haría daño a las madres de mis hijos”

El actor rompió su silencio para dejar claro que no dañaría a las mujeres con quienes comparte la paternidad. “Amo a mis hijos y respeto a sus mamás”, expresó con evidente malestar. (Panamericana TV)

Con voz pausada, Luisito Sánchez expresó su malestar ante las acusaciones que lo vinculan con un presunto acto de agresión. “Mira, respeto mucho a las madres de mis hijos, tanto a Laura, tanto a Leslie y a Grecia. Amo a mis hijos y ellos saben que jamás les haría daño a sus mamás”, declaró el actor, intentando calmar la polémica que lo rodea.

El comediante manifestó preocupación por su hijo menor, de doce años, quien cursa el primer año de secundaria. “Me da mucha pena porque está en primero y media en el colegio. Justo hoy iba a verlo porque se entregaban las libretas y no ha ido. Entonces, me causa una sensación no tan buena, porque él se debe sentir mal”, dijo con visible pesar.

La tensión mediática se incrementó luego de las palabras de n, quien aseguró haber sido víctima de agresión física durante su relación con Sánchez. Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en redes y programas de entretenimiento. Frente a ello, el actor prefirió guardar calma y no responder de manera impulsiva.

El impacto familiar y la reserva del actor

Mientras evita los enfrentamientos, Luisito Sánchez intenta resguardar a su familia del ruido mediático. Confesó que su hijo no asistió al colegio tras las acusaciones y teme por su bienestar. (Panamericana TV)

Durante su intervención, Sánchez dejó ver la carga emocional que atraviesa. Más allá de las cámaras, enfatizó que lo que más le preocupa es la estabilidad de sus hijos, quienes podrían resultar afectados por el ruido mediático. “Es un niño, y se siente mal cuando ve cosas que no entiende del todo. Yo prefiero mantenerme tranquilo, porque esto no se trata solo de mí”, señaló con tono reflexivo para ‘Todo se filtra’.

Aunque evitó profundizar en detalles sobre su situación personal, el intérprete reconoció que no es fácil enfrentarse a acusaciones públicas. “Qué complicado, porque me preocupa el bienestar de mi hijo”, repitió, subrayando que sus decisiones pasan primero por el ámbito familiar antes que por el mediático.

Sánchez no negó que la situación lo afecta emocionalmente, pero evitó responder directamente a las declaraciones de Moscoso. “Prefiero dejar las cosas ahí”, indicó, evitando generar un nuevo intercambio de versiones.

Leslie Moscoso y sus revelaciones previas

Moscoso rompió el silencio y expuso momentos dolorosos de su pasado junto a Sánchez. Su testimonio remeció la televisión y desató una ola de opiniones divididas entre los espectadores. (Panamericana TV)

Días antes, Leslie Moscoso había revelado pasajes difíciles de su relación con Sánchez, afirmando que fue víctima de agresión física. En declaraciones anteriores, dijo: “Si hubiera querido, lo mandaba a la cárcel”. Sus palabras generaron un fuerte impacto mediático y reacciones diversas entre los seguidores de ambos.

La actriz, conocida por su participación en programas cómicos, sostuvo que prefirió mantener silencio durante mucho tiempo, pero decidió hablar al sentirse emocionalmente preparada. En sus declaraciones, mencionó que su objetivo no era dañar, sino liberarse de una experiencia que calificó como dolorosa.

Ante esas afirmaciones, Sánchez optó por la cautela. No desmintió de manera frontal, pero dejó entrever que no comparte la versión difundida. Su respuesta fue breve, pero dejó abierta la posibilidad de dar su versión con mayor detalle en otro escenario.

“Quizás cuente mi verdad en El valor de la verdad”

El actor reconoció que evalúa participar en “El valor de la verdad” para aclarar su situación. “Quizás, quizás. Estoy pensando”, dijo, dejando en suspenso su decisión final. (Instagram)

El también cantante no descartó la idea de presentarse en el programa de confesiones que tantas veces ha albergado historias controversiales de figuras del entretenimiento. “No te puedo dar explicaciones porque también voy a presentarme en un programa”, expresó cuando fue consultado sobre sus próximos pasos.

Ante la pregunta directa sobre si aparecería en “El valor de la verdad”, Sánchez respondió con cautela: “Quizás, quizás. Estoy pensando”. Esa declaración bastó para encender la expectativa de los medios, que especulan sobre la posibilidad de un enfrentamiento mediático entre ambas figuras.

Su aparente disposición a hablar en televisión no parece responder a un impulso, sino a la necesidad de limpiar su nombre. “Cada persona tiene su versión, y yo también tengo la mía”, habría comentado en conversaciones privadas, según su entorno más cercano.

Mientras tanto, el actor evita dar más declaraciones públicas y mantiene una postura serena, centrada en su familia y en el deseo de evitar que el escándalo escale.