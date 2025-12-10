Janet Barboza arremete contra Álvaro Rod por anunciar nueva etapa en la cumbia tras su supuesto retiro

La conductora no se guardó nada y cuestionó la autenticidad del retiro de Álvaro Rod, quien reapareció en la escena musical con una nueva agrupación de cumbia, desatando polémica en el espectáculo peruano (América Hoy)

El retorno de Álvaro Rod a la vida musical reabrió una discusión encendida en la televisión local. Su reciente anuncio de sumarse a un grupo de cumbia, después de promocionar una despedida definitiva, provocó que Janet Barboza expusiera públicamente sus dudas sobre la autenticidad de aquel retiro.

La conductora sostuvo que el cantante habría utilizado episodios personales y conflictos sentimentales para atraer atención, mientras preparaba un nuevo proyecto artístico.

El propio Rod, que meses atrás afirmó que necesitaba un alto para cuidar su estabilidad y reencontrarse con una vida menos expuesta, ahora aparece rodeado de nuevos socios musicales. Ese contraste disparó cuestionamientos, ironías y la sospecha de una maniobra calculada.

La crítica al inesperado cambio de rumbo

La presentación del nuevo proyecto musical de Rod llevó a Barboza a dudar de la pausa que el cantante prometió, al señalar que el discurso del retiro no coincide con su retorno inmediato. (Instagram)

La reciente aparición de Álvaro Rod anunciando su integración a un conjunto de cumbia generó un debate inmediato en el set televisivo donde Janet Barboza no dudó en expresar su malestar. El video que el intérprete difundió para presentar su nuevo proyecto fue recibido por la conductora con una mezcla de incredulidad e ironía. Ella remarcó que, semanas atrás, el cantante aseguraba que abandonaría los escenarios definitivamente, lo que explicaría la gira de despedida que promovió como cierre de su actividad artística.

Barboza recordó que Rod declaró que había sentido que su carrera necesitaba una pausa por motivos personales, aunque ahora vuelve con entusiasmo a un género que él mismo evitaba. En su intervención televisiva, la presentadora señaló: “Dice que lo convencieron de quedarse, pero ¿quién lo convenció? Nadie”. Con ese comentario intentó remarcar que Rod habría decidido continuar sin admitir que la supuesta salida era parte de un plan para reforzar su exposición pública.

La conductora añadió que creyó genuino el argumento del agotamiento profesional. Pensó que el artista realmente intentaba alejarse por falta de resultados favorables, sobre todo porque no había logrado asentarse con la fuerza que esperaba en la escena local. Pero el anuncio de su regreso en un género al que muchos artistas recurren por su impacto comercial reforzó la idea de Barboza de que el retiro no fue más que una estrategia para reactivar su imagen.

Un regreso que coloca la cumbia en el centro del debate

El retorno del cantante al género más rentable del país alimentó cuestionamientos, al sumarse críticas sobre el uso de su vida privada y la revelación de que su proyecto se conocía desde abril. (Instagram)

El retorno del cantante a un ritmo que marca industria y taquilla no pasó desapercibido. Barboza afirmó que conoce a varios músicos que rechazaban la cumbia al inicio de sus carreras, aunque luego terminaron abrazándola debido a la enorme demanda de presentaciones y la rentabilidad que ofrece.

El ingreso de Rod a una agrupación integrada por Santiago Suárez, Ricky Santos, Gustavo Afanador, Jeff Gaván, Alan Newman y Jota Quiñones alimentó la percepción de una maniobra planificada para relanzarse en un terreno musical más estable.

Las advertencias de Barboza partían de la impresión de que Rod había utilizado episodios vinculados a su relación con Samantha Batallanos para generar atención mediática. La conductora recordó el episodio del producto de lujo que su expareja mencionó en televisión y aseguró que ese tipo de revelaciones funcionaron como parte de una narrativa que encajaba con la promoción de una despedida emocional, de un artista que necesitaba recomponer su rumbo personal.

A ello se sumaron declaraciones de Batallanos en un podcast, donde expresó su incomodidad por sentir que había sido parte de una estrategia más amplia. Según ella, “todo el mundo” le comentó que su vínculo con Rod habría sido parte de un plan de exposición, algo que él nunca admitió públicamente. Agregó que el cantante habría realizado una serie de maniobras para intensificar su presencia en la prensa, lo que reforzó las sospechas generadas por su inmediato retorno.

Incluso Jean Paul Santa María reveló que sabía desde abril que Rod se integraría a una agrupación de cumbia. Esa información, respaldada por Edson Dávila, incrementó la percepción de que el anuncio del retiro no coincidía con los movimientos reales del artista.