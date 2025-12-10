Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en Latinoamérica 2025: no está Lima

Lima todavía tiene muchos problemas como para aparecer en una lista de mejores lugares para vivir. Foto: iStock

El desarrollo urbano en América Latina ha sido evaluado en distintos estudios internacionales que analizan cómo avanzan las ciudades en infraestructura, estabilidad, servicios y calidad de vida. Este tipo de mediciones considera variables que permiten comparar el desempeño de diversas urbes de la región.

En ese panorama, Lima no aparece entre las ciudades mejor posicionadas del 2025, pese a proyectos como la Línea 2 del Metro o la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez. La capital peruana continúa afrontando dificultades en movilidad, contaminación y seguridad. El reporte reciente identifica a otras cinco ciudades como las principales referentes para vivir en Latinoamérica.

El ranking del Global Liveability Index 2025

El Global Liveability Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit, presentó el listado de las ciudades latinoamericanas con mejores indicadores de habitabilidad. La medición contempla factores como ambiente cultural, salud pública, estabilidad, infraestructura y condiciones medioambientales.

El informe precisa que Lima no forma parte del top 5 debido a rezagos en aspectos clave. De acuerdo con la evaluación, la ciudad aún enfrenta limitaciones en transporte urbano, contaminación y seguridad ciudadana, lo que afecta su ubicación frente a otras capitales de la región.

Buenos Aires: cultura y espacios renovados

Buenos Aires aparece en la lista por el fortalecimiento de su oferta cultural y la presencia de universidades públicas que amplían el acceso a la educación. La actualización de espacios verdes ha generado nuevas áreas de actividad social.

Buenos Aires destaca por su dinamismo cultural, su red de universidades públicas y la renovación de sus áreas verdes. Foto: Get your guide

La ciudad también cuenta con un sistema de salud mixto que combina atención pública y privada. Este conjunto de servicios facilita el acceso a prestaciones básicas para sus residentes.

Santiago de Chile: movilidad y políticas ambientales

Santiago figura entre las ciudades destacadas por su sistema de transporte integrado, que combina metro, buses eléctricos y rutas conectadas. Este modelo mejora el desplazamiento dentro de la ciudad.

El estudio también considera la estabilidad económica y la aplicación de políticas orientadas a la sostenibilidad ambiental. Estos elementos forman parte de los criterios evaluados en el ranking.

Montevideo: servicios y seguridad

Montevideo es mencionada por sus avances en políticas sociales y su sistema de salud de cobertura universal. Estos componentes forman parte de la oferta de servicios públicos que presenta la ciudad.

Asimismo, el informe señala que la capital uruguaya mantiene niveles de criminalidad relativamente bajos en comparación con otras urbes de la región, lo que influye en su posición en el listado.

Montevideo resalta por sus políticas sociales y su sistema de salud de cobertura universal. Foto: Portales de Uruguay

San Juan: infraestructura y estándares de salud

San Juan destaca por su infraestructura desarrollada, que sostiene servicios básicos y de transporte. La economía dolarizada ofrece un marco financiero estable, según el estudio citado.

La evaluación también resalta que la ciudad dispone de servicios de salud considerados de alto estándar, lo que influye en su desempeño dentro del ranking.

Panamá: crecimiento urbano y conexiones regionales

Panamá figura entre las cinco primeras por su papel como centro logístico, respaldado por conexiones aéreas amplias y permanentes. Este posicionamiento favorece el desarrollo de actividades económicas.

El reporte indica que la ciudad atraviesa un proceso acelerado de expansión urbana, acompañado de inversiones en infraestructura que forman parte de su dinámica actual.