Perú

ONPE supera el 96%: Roberto Sánchez amplía ventaja y supera por 918 mil votos a Rafael López Aliaga

La ONPE alcanzó el 96.054% de actas contabilizadas, con Keiko Fujimori en el primer lugar y una amplia diferencia entre los candidatos de ‘Juntos por el Perú’ y ‘Renovación Popular’

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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió enérgicamente a las acusaciones de fraude electoral de Rafael López Aliaga, exigiendo pruebas concretas y calificando las denuncias como una "pataleta".

El proceso electoral en el Perú entra en su tramo más determinante con la actualización oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que reporta un avance del 96.054% de actas contabilizadas, una cifra que marca un punto clave en la definición de los resultados.

A este nivel de procesamiento, la tendencia deja de ser una proyección incierta para convertirse en un panorama prácticamente consolidado, donde la diferencia entre los candidatos adquiere un peso decisivo.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

El conteo alcanza el 96% y marca una tendencia irreversible

Según el reporte actualizado al 27 de abril de 2026 a las 12:00 a.m., la ONPE ha procesado un total de 92,766 actas, de las cuales 89,105 ya han sido contabilizadas. Además, 3,661 actas se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y no se registran actas pendientes (0%), lo que evidencia un avance técnico casi total del sistema electoral.

Este nivel de conteo no solo refleja eficiencia operativa, sino que también representa un momento decisivo en términos políticos. Superar el 96% implica que el margen de variación es mínimo, por lo que cualquier ventaja significativa se vuelve prácticamente definitiva.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.
ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.

Una ventaja que supera los 918 mil votos

En este escenario, la diferencia entre los principales candidatos se ha consolidado con claridad. El candidato JP lidera el conteo con aproximadamente 2,755,525 votos, mientras que Rafael López Aliaga registra cerca de 1,837,017 votos.

Esto se traduce en una diferencia de más de 918 mil votos, una brecha considerable que, a este nivel del conteo, resulta extremadamente difícil de revertir. La magnitud de esta ventaja no solo refleja una preferencia marcada del electorado, sino que también reduce al mínimo la posibilidad de cambios en el resultado final.

A medida que el conteo avanzó, la distancia entre ambos candidatos se fue ampliando, consolidando una tendencia que ahora se presenta como firme y sostenida.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.
ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.

Datos oficiales que consolidan el resultado

El reporte de la ONPE detalla que del total de 92,766 actas, la gran mayoría ya ha sido procesada, lo que permite tener una visión clara del comportamiento electoral a nivel nacional. El hecho de que no existan actas pendientes refuerza la idea de que el proceso se encuentra en su fase final.

Las actas restantes, actualmente en envío al JEE, forman parte del procedimiento habitual y no representan un volumen suficiente como para alterar significativamente las cifras actuales.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Transparencia y avance del sistema electoral

La Asociación Civil Transparencia emitió un pronunciamiento en el que exhorta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a agilizar el cierre del conteo de votos de la primera vuelta, en medio de un clima de desconfianza ciudadana y a pocos días de que concluya el procesamiento de actas presidenciales.

El llamado se produce tras el anuncio de la ONPE sobre la cercanía del fin del escrutinio, en un contexto donde también se perfila una segunda vuelta reñida, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mostrando niveles similares de respaldo en intención de voto. Esta situación ha incrementado la atención pública sobre cada etapa del proceso electoral.

En su comunicado, fechado el 22 de abril de 2026, Transparencia advierte que cualquier alteración del cronograma oficial podría afectar seriamente la legitimidad del proceso electoral. La organización subraya que respetar los plazos establecidos es clave para garantizar confianza en los resultados y estabilidad política.

Es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”, señala el pronunciamiento.

A esto se suman los cuestionamientos recientes sobre fallas logísticas registradas durante la jornada electoral. Según declaraciones atribuidas a Pachas, recogidas por la propia institución, “lamentablemente hemos tenido las fallas y los problemas que pasó el día 12 de abril en la parte logística”, incidentes que actualmente son objeto de investigación tanto interna como por parte del Ministerio Público.

Comunicado digital de "Transparencia" en español, con fondo celeste. El texto trata sobre el proceso electoral de Perú y está fechado el 22 de abril de 2026
La Asociación Civil Transparencia exhórtó al JNE y ONPE a continuar con el proceso electoral establecido y transparente para recuperar la confianza ciudadana, respetando el cronograma y advirtiendo contra cambios en las reglas. (Fuente: X / Transparencia Perú)

El país se acerca al resultado final

Con el conteo superando el 96%, el Perú entra en una etapa donde la expectativa comienza a dar paso a la confirmación. La diferencia de más de 918 mil votos a favor de JP frente a Rafael López Aliaga perfila un escenario definido, en el que el margen de cambio es prácticamente inexistente.

Si bien aún resta un pequeño porcentaje para alcanzar el 100%, este tramo final suele tener un impacto mínimo cuando la ventaja entre candidatos es tan amplia. Por ello, el foco ya no está en la posibilidad de un giro en los resultados, sino en la oficialización de los mismos.

La ciudadanía, que ha seguido con atención cada actualización, se encuentra ahora a las puertas de conocer el resultado definitivo, con un conteo que ya ha cruzado el umbral clave del 96.054%.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Composición Infobae / Carol Ruiz.
ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Composición Infobae / Carol Ruiz.

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