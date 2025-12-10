Alerta por lluvias intensas: más de 210 mil habitantes expuestos a inundaciones y huaicos en siete regiones

Lluvias intensas y riesgo de huaicos mantienen en alerta máxima a varias regiones de la selva y la Amazonía peruana. Foto: Composición Infobae Perú

Las lluvias de ligera a fuerte intensidad que se registrarán entre el miércoles 10 y el viernes 12 de diciembre en la selva peruana llegan en un escenario ya tensionado por emergencias recientes. Comunidades indígenas, centros educativos y viviendas rurales han sufrido inundaciones durante las primeras precipitaciones de la temporada.

Ahora, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte a autoridades y pobladores que más de 210.000 pobladores de diversas localidades ubicadas en la selva de siete regiones del país se encuentran en riesgo “muy alto”. El motivo es el pronóstico del Senamhi que anticipa lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Regiones bajo riesgo muy alto por inundaciones

Según el Senamhi, el 10 de diciembre se esperan hasta 60 mm/día en la selva norte, cerca de 90 mm/día en la zona centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur. Para el jueves 11 se proyectan niveles muy similares, mientras que el viernes 12 persistirán acumulados de 60 mm/día en la selva norte y alrededor de 90 mm/día en las áreas centro y sur.

El Senamhi pronostica lluvias intensas en varias regiones del país.

Este escenario llevó al Cenepred a identificar una probabilidad muy alta de inundaciones debido a crecidas rápidas, desbordes y aniegos en localidades expuestas. El análisis de susceptibilidad de cuencas estima que el riesgo compromete directamente a las 200 mil personas de localidades ubicadas en la selva de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Además se estima que 65.071 viviendas, 189 establecimientos de salud y 999 instituciones educativas podrían verse afectadas. A ello se suma un nivel de riesgo alto que alcanza a 350.139 habitantes y más de 113.000 viviendas, lo que amplía la zona de vigilancia en diversas provincias de la selva y ceja de selva.

Lluvias también podrían generar huaicos y deslizamientos

El reporte del Cenepred también advierte que las lluvias previstas podrían generar movimientos en masa como huaicos, deslizamientos y flujos de detritos, un patrón frecuente cuando las precipitaciones se mantienen por varios días sobre suelos saturados.

Cenepred alertó el riesgo alto que podrían presentar 7 regiones del país. (X/Twitter)

Las zonas con riesgo muy alto ante este tipo de emergencias abarcan a 98.862 personas, principalmente en localidades de Junín, Pasco y Puno, donde las pendientes pronunciadas y la cercanía de viviendas a quebradas aumenta la vulnerabilidad.

En situación de riesgo alto figuran 514.058 pobladores distribuidos en estas tres regiones y en áreas expuestas de Cusco, Huánuco y Ucayali.

Los movimientos en masa pueden bloquear carreteras, aislar comunidades y comprometer servicios esenciales. En temporadas anteriores, este tipo de eventos produjo cortes prolongados de tránsito, interrupción de clases y dificultades para la llegada de asistencia técnica y alimentaria.

La selva será una de las regiones más golpeadas. (Foto: Andina)

Comunidades afectadas y brechas en la prevención

Las nuevas alertas meteorológicas aparecen apenas semanas después del desborde del río Tambo en el distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín). Las comunidades nativas de Centro Tsomaveni y Boca Tincaveni amanecieron bajo el agua tras la emergencia del 18 de noviembre, que afectó instituciones educativas, viviendas y caminos. Las imágenes difundidas por los pobladores mostraron aulas inundadas, material escolar dañado y menores sin acceso a clases.

La situación generó cuestionamientos locales. Según el medio regional Huancayork Times, la Municipalidad de Pangoa solo habría ejecutado alrededor del 5% del presupuesto para desastres a pocas semanas de finalizar el año. Dirigentes asháninkas sostienen que solicitaron trabajos de descolmatación para reducir el riesgo antes del inicio de la temporada de lluvias, pero estas acciones no se concretaron.

El desborde del río Tambo no fue un hecho aislado. Las zonas afectadas ya habían sufrido una emergencia similar en abril. Para las comunidades, la falta de obras preventivas ha amplificado los daños y las coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las lluvias previstas para los próximos días.

COEN alerta sobre las intensas lluvias que provocador el desborde del río e inundaron comunidades en Pangoa, provincia de Satipo, Junín. | COEN