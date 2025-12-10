Perú

Alerta por lluvias intensas: más de 210 mil habitantes expuestos a inundaciones y huaicos en siete regiones

Las lluvias previstas entre el 10 y 12 de diciembre elevan el riesgo de inundaciones y huaicos en la selva del país, luego de desbordes que ya vienen afectando a comunidades

Guardar
Lluvias intensas y riesgo de
Lluvias intensas y riesgo de huaicos mantienen en alerta máxima a varias regiones de la selva y la Amazonía peruana. Foto: Composición Infobae Perú

Las lluvias de ligera a fuerte intensidad que se registrarán entre el miércoles 10 y el viernes 12 de diciembre en la selva peruana llegan en un escenario ya tensionado por emergencias recientes. Comunidades indígenas, centros educativos y viviendas rurales han sufrido inundaciones durante las primeras precipitaciones de la temporada.

Ahora, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte a autoridades y pobladores que más de 210.000 pobladores de diversas localidades ubicadas en la selva de siete regiones del país se encuentran en riesgo “muy alto”. El motivo es el pronóstico del Senamhi que anticipa lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Regiones bajo riesgo muy alto por inundaciones

Según el Senamhi, el 10 de diciembre se esperan hasta 60 mm/día en la selva norte, cerca de 90 mm/día en la zona centro y valores próximos a 80 mm/día en la selva sur. Para el jueves 11 se proyectan niveles muy similares, mientras que el viernes 12 persistirán acumulados de 60 mm/día en la selva norte y alrededor de 90 mm/día en las áreas centro y sur.

El Senamhi pronostica lluvias intensas
El Senamhi pronostica lluvias intensas en varias regiones del país.

Este escenario llevó al Cenepred a identificar una probabilidad muy alta de inundaciones debido a crecidas rápidas, desbordes y aniegos en localidades expuestas. El análisis de susceptibilidad de cuencas estima que el riesgo compromete directamente a las 200 mil personas de localidades ubicadas en la selva de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Además se estima que 65.071 viviendas, 189 establecimientos de salud y 999 instituciones educativas podrían verse afectadas. A ello se suma un nivel de riesgo alto que alcanza a 350.139 habitantes y más de 113.000 viviendas, lo que amplía la zona de vigilancia en diversas provincias de la selva y ceja de selva.

Lluvias también podrían generar huaicos y deslizamientos

El reporte del Cenepred también advierte que las lluvias previstas podrían generar movimientos en masa como huaicos, deslizamientos y flujos de detritos, un patrón frecuente cuando las precipitaciones se mantienen por varios días sobre suelos saturados.

Cenepred alertó el riesgo alto
Cenepred alertó el riesgo alto que podrían presentar 7 regiones del país. (X/Twitter)

Las zonas con riesgo muy alto ante este tipo de emergencias abarcan a 98.862 personas, principalmente en localidades de Junín, Pasco y Puno, donde las pendientes pronunciadas y la cercanía de viviendas a quebradas aumenta la vulnerabilidad.

En situación de riesgo alto figuran 514.058 pobladores distribuidos en estas tres regiones y en áreas expuestas de Cusco, Huánuco y Ucayali.

Los movimientos en masa pueden bloquear carreteras, aislar comunidades y comprometer servicios esenciales. En temporadas anteriores, este tipo de eventos produjo cortes prolongados de tránsito, interrupción de clases y dificultades para la llegada de asistencia técnica y alimentaria.

La selva será una de
La selva será una de las regiones más golpeadas. (Foto: Andina)

Comunidades afectadas y brechas en la prevención

Las nuevas alertas meteorológicas aparecen apenas semanas después del desborde del río Tambo en el distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín). Las comunidades nativas de Centro Tsomaveni y Boca Tincaveni amanecieron bajo el agua tras la emergencia del 18 de noviembre, que afectó instituciones educativas, viviendas y caminos. Las imágenes difundidas por los pobladores mostraron aulas inundadas, material escolar dañado y menores sin acceso a clases.

La situación generó cuestionamientos locales. Según el medio regional Huancayork Times, la Municipalidad de Pangoa solo habría ejecutado alrededor del 5% del presupuesto para desastres a pocas semanas de finalizar el año. Dirigentes asháninkas sostienen que solicitaron trabajos de descolmatación para reducir el riesgo antes del inicio de la temporada de lluvias, pero estas acciones no se concretaron.

El desborde del río Tambo no fue un hecho aislado. Las zonas afectadas ya habían sufrido una emergencia similar en abril. Para las comunidades, la falta de obras preventivas ha amplificado los daños y las coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las lluvias previstas para los próximos días.

COEN alerta sobre las intensas lluvias que provocador el desborde del río e inundaron comunidades en Pangoa, provincia de Satipo, Junín. | COEN

Temas Relacionados

SenamhiCenepredLluvias intensasSelva peruanaHuaicosperu-noticias

Más Noticias

Colegio de Carabayllo logró 8 ingresos a la UNI 2026-I: ¿quién es la escolar que obtuvo la única plaza de Ingeniería Aeroespacial?

La reciente convocatoria para escolares de la Universidad Nacional de Ingeniería evidenció el potencial académico de Carabayllo, con jóvenes que alcanzaron cupos en diversas especialidades y una estudiante que brilló en un proceso altamente competitivo

Colegio de Carabayllo logró 8

Peruanos triunfan en España como conductores de buses y camiones: ¿Cómo lo lograron?

Cristian Luis Tixe tiene 52 años y nació en Lima. En Perú se dedicaba al sector minero, operando maquinaria pesada. En España, se desempeña como conductor

Peruanos triunfan en España como

Acción Popular podría quedar fuera de las Elecciones 2026: lista presidencial y parlamentaria peligran por disputa entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez

José Naupari, experto en derecho electoral, aclaró que denuncia de fraude también podría afectar a los postulantes a diputados y senadores

Acción Popular podría quedar fuera

Navidad 2025 en Perú: precios de árboles desde S/ 55 hasta opciones premium para todo presupuesto

La oferta de decoración y árboles para Navidad es amplia. Las familias pueden encontrar opciones que van desde los S/ 55 hasta más de los S/ 1000

Navidad 2025 en Perú: precios

Las AFP podrán convertirse en bancos, anuncia la SBS: los detalles

El nuevo reglamento de la reforma previsional exige a las administradoras de fondos de pensión mantener calificación financiera mínima, presentar estudios de factibilidad y planes de centralización operativa, pero con una fecha límite

Las AFP podrán convertirse en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE multa a Renovación Popular

ONPE multa a Renovación Popular con más de S/ 170 mil por uso indebido del financiamiento público

El mensaje de Rospigliosi por el Nobel de la Paz: elogios a María Corina Machado y críticas al uso de los DD.HH. para “proteger delincuentes”

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza asegura que la

Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura

Fey regresa a Perú con su gira ‘Hits Tour’: fecha, lugar y entradas para el concierto

Limp Bizkit hizo estallar Lima: una noche de pogos, adrenalina pura y un niño que se robó el show junto a Fred Durst

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC 3-1: triunfo histórico de las ‘blanquiazules’ por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025