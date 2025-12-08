Senamhi: desde mañana, estas 11 regiones del Perú serán afectadas por un evento meteorológico peligroso

El Senamhi alerta sobre intensas precipitaciones de nieve, granizo y lluvia en 11 regiones de la sierra centro y sur del Perú.(Andina)

Desde mañana, martes 9 de diciembre, un total de 11 regiones del Perú enfrentarán un episodio de precipitaciones intensas de nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad alertó que estas condiciones se mantendrán durante al menos 71 horas y afectarán departamentos como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

El Senamhi emitió el Aviso N°439 nivel amarillo por precipitaciones, que estará vigente desde el martes 9 de diciembre a las 00:00 horas hasta el jueves 11 de diciembre a las 23:59 horas.

Según la información oficial, en la sierra centro se pronostica la caída de nieve sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), y la ocurrencia de granizo en áreas superiores a los 2.800 m.s.n.m. En la sierra sur, las precipitaciones de lluvia serán de intensidad variable.

El Senamhi precisó: “Se esperan acumulados de nieve, granizo y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur“.

Las proyecciones para el miércoles 10 de diciembre indican acumulados entre 10 y 16 milímetros por día (mm/día) en la sierra centro y entre 12 y 18 mm/día en la sierra sur. Para el jueves 11, los valores podrían alcanzar 10 a 16 mm/día en la sierra centro y 12 a 20 mm/día en la sierra sur.

Departamentos expuestos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los departamentos afectados comprenden tanto zonas rurales como urbanas expuestas a variaciones meteorológicas súbitas.

El listado de departamentos vulnerables incluye Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno. El nivel de peligro amarillo implica que los fenómenos previstos podrán presentar impactos moderados sobre la vida diaria y las infraestructuras.

El Indeci exhortó a la población y a las autoridades locales a prepararse, ajustando protocolos de emergencia e informando a las comunidades. Es fundamental que las instancias de gestión de riesgos de desastres difundan el contenido del aviso a la población a través de los medios de comunicación social.

Recomendaciones ante precipitaciones

El Indeci publicó una serie de recomendaciones para minimizar riesgos y proteger vidas y bienes:

Revisar y reforzar los techos y estructuras de las viviendas.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras ante inundaciones y deslizamientos.

Evitar el cruce de ríos y zonas afectadas por huaicos mientras persistan las lluvias.

Mantener a mano una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua, documentos y elementos de primeros auxilios.

Atender las disposiciones de las autoridades locales y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades también señalaron la importancia de prever cortes de energía eléctrica y comunicaciones. Se advirtió sobre posibles daños a cultivos, ganado y caminos rurales por el exceso de agua y la acumulación de nieve y granizo.

Medidas preventivas

Entre las sugerencias, el Indeci enfatizó que las familias deben alejarse de áreas en riesgo de deslizamientos, huaicos, inundaciones o tormentas eléctricas. La institución recomendó el uso de ropa impermeable y calzado adecuado, además de evitar el contacto con objetos metálicos en caso de tormentas eléctricas.

Para las autoridades regionales, el documento sugiere activar sistemas de monitoreo, preparar albergues temporales, coordinar recursos y reforzar la comunicación con las comunidades vulnerables. Además, se pidió hacer énfasis en la atención a los grupos de alto riesgo como niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Entre otras acciones, se recomendó proteger reservas de agua y alimentos, resguardar el ganado en instalaciones adecuadas, mantener liberadas las vías de evacuación y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales. Se subrayó la necesidad de evitar congregaciones en puentes, márgenes de ríos y laderas inestables durante los próximos días, ya que persisten las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas por el Senamhi.