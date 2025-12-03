Selva peruana bajo alerta: lluvias intensas activan alerta roja ante riesgo extremo de activación de quebradas

Lluvias intensas y riesgo de huaicos mantienen en alerta máxima a varias regiones de la selva y la Amazonía peruana. Foto: Composición Infobae Perú

Un nuevo episodio de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana ha llevado al Senamhi a emitir un aviso naranja por precipitaciones extremas, al mismo tiempo que declaró una alerta roja por posible activación de quebradas. Ambos avisos, con una vigencia de 24 horas, marcan un periodo de máxima tensión en la región, donde la saturación de suelos y el aumento de caudales elevan el riesgo de inundaciones y huaicos

Las lluvias previstas serán de moderada a fuerte intensidad y estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos intensos, fenómeno que podría causar aniegos e inundaciones pluviales, según precisó el Senamhi. La entidad advirtió que en San Martín, además, existe una alta probabilidad de flujos de lodo y movimientos en masa por la saturación del suelo y las condiciones geológicas locales, incrementando el peligro para la población y la infraestructura.

Se ha solicitado a los habitantes y autoridades locales reforzar las medidas de protección, mantenerse atentos a los informes oficiales y revisar los planes de emergencia. Ambos avisos coinciden en el tiempo y su alcance exige máxima atención, especialmente en las comunidades más vulnerables a lluvias extremas y activación de quebradas.

Amazonas en alerta por lluvias intensas que han provocado el desborde del río y la activación de quebradas.

Alerta naranja por lluvias en la selva

El pronóstico del Senamhi prevé lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la selva, con especial énfasis en la zona central. Esta situación incluye la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento capaces de provocar daños en viviendas, caminos y cultivos, así como interrupciones en los servicios básicos.

Las precipitaciones se mantendrán durante el día y podrán continuar hasta la madrugada, situación que incrementa la amenaza de aniegos en áreas urbanas y rurales. La saturación de los suelos, junto a la acumulación de agua en quebradas y ríos, incrementa el riesgo de desbordes y complicaciones logísticas para el transporte y el acceso a servicios de emergencia.

El nivel de peligro naranja significa la probabilidad de lluvias acumuladas de intensidad fuerte en un periodo de 24 horas, lo que, de acuerdo con la experiencia del Senamhi, puede ser suficiente para originar situaciones de emergencia en las zonas propensas a inundaciones. Las áreas incluidas en este aviso son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, donde la población debe permanecer alerta frente al aumento repentino del caudal de ríos y quebradas.

Las recomendaciones oficiales destacan la importancia de proteger bienes, asegurar los techos de las viviendas y limpiar los drenes para facilitar el flujo del agua. Es fundamental no exponerse en zonas inundables ni acercarse a cauces crecidos. De igual modo, resulta esencial que las autoridades locales activen sus brigadas de acción rápida y equipos de alerta temprana durante la vigencia del aviso.

Activación de quebradas de severidad extrema tras lluvias

Junto con el aviso por lluvias, el Senamhi declaró nivel rojo por posible activación de quebradas en el departamento de San Martín. La alerta contempla la posibilidad de movimientos repentinos de agua y masa debido a las lluvias actuales y precedentes, un escenario que en el pasado ha originado huaicos devastadores en varias localidades de la región.

El peligro radica en la combinación de suelos saturados y la topografía de la zona, donde ríos y cuencas pequeñas pueden transformarse en rutas de flujo rápido de lodo y detritos. Esto puede afectar gravemente viviendas, vías de comunicación y plantaciones, e incluso poner en riesgo la vida de los habitantes al arrastrar materiales y bloquear caminos.

Intensas lluvias activaron la quebrada Rogron, provocando un huaico en Andahuaylas, provincia de Ambo, Huánuco. (Composición: Infobae / redes sociales)

Los expertos advierten que los flujos de lodo pueden presentarse de forma súbita y sin previo aviso, por lo que la vigilancia debe mantenerse constante, especialmente en localidades ubicadas cerca de quebradas o laderas inestables. La alerta roja requiere preparación integral: revisión de rutas de evacuación, protección de bienes esenciales y suspensión de actividades en áreas expuestas al peligro.

Las autoridades de San Martín han recibido la indicación de reprogramar trabajos a campo abierto y de reforzar la comunicación con los equipos de emergencia para responder de manera rápida ante cualquier activación de quebrada.

Recomendaciones del Senamhi

El Senamhi insta a la población de los departamentos afectados a seguir estrictamente las recomendaciones de protección y prevención. Proteger pertenencias y revisar la seguridad de techos y desagües es clave para reducir el impacto de lluvias intensas. En caso de lluvias continuas, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos y no cruzar zonas inundadas ni cauces crecidos.

Para quienes residen cerca de quebradas o laderas, resulta fundamental revisar los procedimientos de emergencia y mantener identificadas las rutas de evacuación. Es conveniente preparar una mochila con insumos básicos, asegurar documentos importantes y realizar simulacros en familia.

El Perú afrontaría por el Fenómeno El Niño intensas lluvias, aumento de caudales, activaciones de quebradas, entre otros estragos que afectarían a la población. (Publimetro)

La población debe consultar únicamente los comunicados e informes oficiales, evitando la difusión de rumores. La prevención y la reacción temprana son esenciales para afrontar con seguridad los efectos de estos eventos extremos. El Senamhi recordó que las autoridades continuarán monitoreando las condiciones y actualizarán los avisos según la evolución del clima.