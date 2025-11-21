Perú

Cambio climático y futuro del Perú: Infraestructura obligatoria para enfrentar lluvias intensas en los seis departamentos más vulnerables

Más de 1 547 284 personas se encuentran en riesgo muy alto por deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en 24 departamentos del país

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático dejó de ser un fenómeno ambiental abstracto para convertirse en el principal determinante del riesgo de desastres en el Perú. El incremento sostenido de la temperatura atmosférica y oceánica altera los patrones de precipitación, intensifica los episodios de lluvia y activa quebradas, laderas y cuencas que históricamente permanecían estables. Su impacto ya es medible: según el Escenario de Riesgo por Lluvias de Verano 2026 del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), más de 1 547 284 personas se encuentran en riesgo muy alto por deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en 24 departamentos del país. Asimismo, 749 473 viviendas, 1 326 establecimientos de salud y 8 854 instituciones educativas están expuestos directamente a los efectos de lluvias extremas, inundaciones y saturación de suelos.

En este contexto, el cambio climático en el Perú se caracteriza por cuatro procesos que hoy configuran un escenario crítico:

1. Intensificación de lluvias convectivas, especialmente en zonas altoandinas y de ceja de selva, donde episodios que antes eran esporádicos ahora ocurren con mayor frecuencia y duración.

2. Saturación acelerada de suelos arcillosos, coluviales y aluviales, que pierden cohesión al humedecerse, aumentando la probabilidad de deslizamientos y flujos de detritos.

3. Reactivación de más de 3 000 quebradas y torrenteras en la costa y sierra, incluyendo Arequipa, Áncash, Puno, Cusco, La Libertad, Huánuco y Lima.

4. Expansión urbana desordenada que ubica viviendas en laderas inestables, cauces de quebradas y pies de cerros, multiplicando el riesgo de desastre.

Frente a este escenario, los departamentos con mayor población expuesta son Cusco (355 362 personas), Puno (203 790), Huánuco (146 144), Arequipa (140 375), Áncash (135 873) y Apurímac (111 953 en riesgo muy alto por inundaciones). En ellos coinciden factores de peligro (lluvias intensas, pendientes >30°, geología inestable), exposición (viviendas sobre laderas o cauces, infraestructura crítica vulnerable) y vulnerabilidad social (pobreza, limitada capacidad institucional) que determinan un riesgo extremo. Esta realidad se agrava por suelos altamente saturables: arcillosos en Puno, Huánuco y Cusco; coluviales en Arequipa, Áncash y La Libertad; aluviales en quebradas costeras; y suelos antrópicos en zonas urbanas marginales.

Ante esta evidencia, el Perú necesita adoptar un nuevo estándar obligatorio de infraestructura climática, capaz de resistir precipitaciones extremas y reducir la vulnerabilidad de las familias. Esto implica una transformación profunda en los proyectos de inversión pública y privada, especialmente en territorios críticos como La Convención, Pisac, Calca, Secocha, Yura, Chiguata, Caraz, Yungay, Huarmey, Sandia, Macusani, Aucayacu y Amarilis.

Pilares esenciales para invertir en estos departamentos:

1. Ingeniería de estabilización de laderas:

Todo proyecto situado en pendientes debe integrar, obligatoriamente:

- Muros de contención (gaviones, enrocado, muros reforzados)

- Mallas geodinámicas ancladas

- Anclajes y pernos de roca

- Terrazas de paso o bermas de estabilidad

- Revegetación con especies de raíces profundas

Estas soluciones reducen la posibilidad de colapso en suelos coluviales y arcillosos, más comunes en Arequipa, Cusco, Áncash y Huánuco.

2. Infraestructura de drenaje pluvial y subterráneo:

- Canalización de aguas de lluvia

- Cunetas revestidas y drenes subterráneos

- Colectores pluviales para caudales extremos

- Canales disipadores y obras de desvío en cuencas altas

La ausencia de drenaje convierte una lluvia intensa en un desastre mayor, especialmente en Cusco, Áncash y Arequipa.

3. Encauzamiento y control de quebradas:

- Diques de retención de sedimentos

- Presas secas

- Trampas de sedimentos

- Revestimiento de canales

- Sistemas de disipación de energía

Casos como la Quebrada El León en La Libertad y el Proyecto Integral del Río Rímac son referentes para expandir este enfoque.

4. Sistemas de Alerta Temprana multiamenaza (SAT):

En zonas críticas, la instalación de SAT debe ser condición obligatoria para cualquier obra:

- Pluviómetros automáticos

- Sensores de movimiento (inclinómetros)

- Alerta sonora y visual

- Protocolos de evacuación comunitaria

- Comunicación directa con COER/INDECI

Ningún proyecto en zonas de riesgo muy alto debería ser aprobado sin un SAT plenamente operativo.

El Perú debe rediseñar su infraestructura bajo estándares climáticos que consideren lluvias extremas, suelos saturables y activación de quebradas. La inversión pública debe priorizar soluciones por cuenca, integración geotécnica, drenaje resiliente, control de quebradas y sistemas de alerta. Solo así Cusco, Puno, Huánuco, Arequipa, Áncash y Apurímac podrán reducir efectivamente su vulnerabilidad y proteger a más de un millón y medio de peruanos expuestos a un riesgo muy alto, que seguirá incrementándose año tras año.

Temas Relacionados

Cambio climáticoOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Perú: casi cuatro millones de niños viven en pobreza y UNICEF urge priorizar su bienestar

El informe de UNICEF advierte que estos niños están expuestos a graves riesgos para su salud y desarrollo debido a la falta de nutrición adecuada, saneamiento y vivienda digna

Perú: casi cuatro millones de

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las más de 100 candidatas darán lo mejor de sí en la etapa final de la competencia. Sigue todos los detalles y pormenores de la competencia donde muchas aspiran a llevarse la corona máxima de la belleza

Miss Universo 2025 EN VIVO

Migraciones: Más de 3.000 órdenes de expulsión de extranjeros en lo que va de 2025

La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó este año miles de expulsiones a ciudadanos que vulneraron las normas migratorias, destacando la labor de fiscalización en regiones como Tumbes, Piura y Chiclayo

Migraciones: Más de 3.000 órdenes

Ely Yutronic conmueve con su despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

La periodista deja temporalmente ATV Noticias para recibir a su bebé y conmueve con un mensaje cargado de gratitud

Ely Yutronic conmueve con su

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

El ‘Facu’ se encuentra, totalmente, mentalizado en la recta decisiva de la Liga 1 2025. Cusco FC depende de sí mismo para dar un paso importante en lo que respecta a la obtención del cupo Perú 2

Facundo Callejo, optimista de cara
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí destituyó a Rafael

José Jerí destituyó a Rafael Muente como presidente de Osiptel: “Se consuma la captura política”, asegura exfuncionario

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

“A Rafael López Aliaga le va a pasar factura haber renunciado a la alcaldía de Lima”, señala exoficial del Congreso

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

Contraloría avala tarjetas navideñas de S/ 1.900 para el Congreso en plena polémica por millonarios beneficios

ENTRETENIMIENTO

Ely Yutronic conmueve con su

Ely Yutronic conmueve con su despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo queda fuera del Top 30 y así fue su participación en la gala final

Erick Delgado explica el motivo de la salida de Paco Bazán: “Hace ocho días no aparece en el pódcast ni contesta las llamadas”

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

DEPORTES

Facundo Callejo, optimista de cara

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Pablo Bengoechea pondera la presencia de Alex Valera en la selección peruana: “Ganan un delantero con potencial enorme”

Programación de la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Comisión Disciplinaria resolvió el caso Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: definió un ganador e impuso multa de 30 UIT