De Chiclayo al Vaticano: Papa León XIV nombra como capellán al sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna

El papa León XIV nombró como “Capellán de su Santidad” al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien actualmente se desempeña como su secretario personal en el Vaticano. Así lo informó la Diócesis de Chiclayo, región Lambayeque, a través de su página oficial en redes sociales, causando alegría entre la comunidad católica local y nacional por el destacado nombramiento del religioso peruano.

“La Iglesia que peregrina en Chiclayo -Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., Obispo de Chiclayo; sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas- expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación a Mons. Edgard Iván Rimaycuna Inga, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia“, se lee.

La noticia fue recibida con entusiasmo por las parroquias y la feligresía de Chiclayo, reflejo del vínculo cercano y la confianza que el sumo pontífice mantiene con su secretario particular. Esta relación de confianza se forjó durante varios años de mutuo trabajo y una amistad profunda que se remonta a la juventud del sacerdote.

Rimaycuna Inga nació en Chiclayo en inició su camino religioso en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en 2006. En ese centro religioso, conoció al entonces sacerdote Robert Prevost, conocido entre los lambayecanos como el “padre Roberto”.

El actual líder de la Iglesia, que se convertió en obispo en esas épocas , ejerció un papel clave como mentor y guía espiritual de Rimaycuna, marcando el rumbo de su vocación. Esta relación trascendió lo académico y espiritual, consolidándose en un lazo de amistad que perdura en el tiempo.

La labor conjunta entre ambos continuó en la Iglesia Santa María, catedral de Chiclayo, donde Rimaycuna ejerció funciones bajo el liderazgo de Prevost. Sin embargo, en 2017, el sacerdote chiclayano decidió reforzar su formación trasladándose a Roma.

En ese lugar, cursó estudios en el Pontificio Instituto Bíblico, institución reconocida por su excelencia en ciencias religiosas. Fuentes locales señalan que la decisión de partir al extranjero fue apoyada y alentada por su mentor, quien siempre impulsó a Rimaycuna a buscar la máxima profundidad en su formación.

Durante su estancia en Italia, Rimaycuna mantuvo el contacto con Prevost. En abril de 2023, tras reencontrarse ambos, el sacerdote expresó públicamente su agradecimiento a través de las redes sociales con un mensaje que evidencia el profundo respeto y aprecio entre ambos.

“Muchas gracias, monseñor Robert Prevost, por todo, por permitirme trabajar a su lado, pero principalmente por su amistad y confianza. Antes que mi Obispo, mi Amigo. ¡Buen viaje y un fuerte abrazo! Oremus ad invicem!”, se lee. Este testimonio de gratitud resalta la cercanía y respeto mutuo de su relación.

En octubre del mismo año, Rimaycuna regresó a Europa para colaborar junto al hoy vicario de Dios. “Con nostalgia, pero con el consuelo de que me espera un amigo con el que seguiré trabajando para el bien de la Iglesia”, afirmó entonces, reflejo de su dedicación y apego a la misión eclesial.

Durante 2024, el sacerdote chiclayano sirvió en la comunidad de Manesseno, en Liguria. Tras la elección de León XIV como el primer papa peruano de la historia, el Sumo Pontífice lo convocó nuevamente, esta vez para asumir el rol de secretario personal. Esta responsabilidad le otorga una posición de gran visibilidad y relevancia dentro del Vaticano, con la oportunidad de colaborar directamente con el líder de la Iglesia Católica.

Amigos y exdocentes de Rimaycuna, que compartieron aulas con él en el Colegio San José de Chiclayo, lo recuerdan como un estudiante ejemplar.

Destacan su desempeño académico, su compromiso espiritual y su actitud servicial, cualidades que lo impulsaron hasta el corazón del Vaticano y lo posicionan como referente entre los sacerdotes peruanos.

El nombramiento de Rimaycuna Inga es motivo de orgullo y esperanza para la comunidad católica local, que ve en él un ejemplo de perseverancia, fe y entrega.