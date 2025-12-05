Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor cuestionó la coherencia de ambos luego de que fueran vistos celebrando por separado en el mismo local. “Vaya banda”, dijo el presentador. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La reciente polémica que envuelve a Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a encender la conversación pública luego de que ambos fueran captados disfrutando de una noche de diversión, cada uno desde su lado, apenas horas después de anunciar su separación.

En medio de ese torbellino mediático, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron el punto exacto en el que los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron contener su indignación, lanzando duras críticas contra la hija de Melissa Klug y el salsero.

Para ellos, la forma en que se expusieron tan pronto después del fin de su relación no hizo más que alimentar la ola de cuestionamientos que desde hace meses circula alrededor de la pareja.

Peluchín arremete contra Samahara Lobatón

El primer golpe lo lanzó Rodrigo González, quien abrió el bloque de espectáculos con un tono directo y sarcástico que no dejó espacio para interpretaciones. Desde el arranque cuestionó la coherencia entre los comunicados públicos que ambos emitieron y las acciones que luego mostraron frente a las cámaras.

Para el conductor, no se trataba solo de una salida nocturna, sino de una contradicción evidente, especialmente por parte de Samahara, cuya presencia en la discoteca donde se presentaba Bryan encendió la controversia. Con ese contexto, ‘Peluchín’ expresó su molestia frente al comportamiento que consideró fuera de lugar:

“La separación no duró nada. Brindando, celebrando, chupando, cantando, bailando. Bryan en el escenario y la ofendida (Samahara) en un viaje sin retorno. Estaba instalada en: ‘No hay olvido ni perdón’”.

Rodrigo agregó que la historia daba un giro aún más polémico cuando se descubrió que Samahara no solo asistió al mismo local, sino que se encontraba compartiendo con el grupo donde estaba Miguel Rubio, el expareja de Dayanita, un factor que aportó un ingrediente adicional al espectáculo mediático. Con una expresión de visible fastidio, el conductor continuó profundizando en su crítica:

“No han tardado ni 24 horas en actuar como si nada pasara y alegar demencia temporal. ¿No dijeron en sus comunicados que no querían saber nada el uno del otro? Y ella está en el grupo del ex de Dayanita. Vaya banda”.

Para Rodrigo, el comportamiento de ambos era una muestra de lo que él considera una falta de claridad emocional y, sobre todo, una exposición innecesaria en momentos en los que una separación debería representar distancia, reflexión y no precisamente celebraciones en el mismo escenario social. “Vaya banda”, repetía el conductor mientras el set analizaba las imágenes que dejaron en evidencia el encuentro inesperado.

Gigi Mitre lamenta situación de Samahara Lobatón

Lejos de disminuir la intensidad de sus comentarios, ‘Peluchín’ escaló su análisis cuando vio las imágenes completas de la noche, donde Samahara —aparentemente despreocupada— se mostraba de lo más animada junto a un grupo de amigos. Fue entonces que soltó una de las frases más contundentes de la tarde, la cual rápidamente se replicó en redes:

“Qué tales enfermos”. Esa sentencia no solo reflejaba su desaprobación, sino el desconcierto que, según explicó, le generaba la rapidez con la que ambos parecían haber pasado la página.

Mientras Rodrigo cargaba con su estilo frontal, Gigi Mitre complementó la crítica con preguntas que apuntaban directamente a la decisión de Samahara de acudir, entre tantas opciones, precisamente al local donde Bryan estaba trabajando con su agrupación de salsa. La conductora, sorprendida por la coincidencia, lanzó un cuestionamiento que evidenciaba su incredulidad: “O sea, hay mil discotecas y ella va donde él canta”. Para Gigi, más que una casualidad, aquello revelaba una falta de coherencia con el comunicado que la influencer había publicado días antes, donde afirmaba que su relación había terminado y que necesitaba distancia.

