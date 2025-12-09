Perú

Perú encara un 2026 desafiante en conectividad aérea, pese a la recuperación global que anticipa la IATA

La industria aérea mundial se encamina hacia un 2026 de estabilidad en los márgenes y fuerte demanda, pero Perú llega con retos propios: un mercado en plena recomposición, presión por infraestructura y costos operativos en dólares que complican la recuperación

La industria aérea global ingresará a 2026 con un pronóstico de estabilidad financiera que, aunque luce optimista en cifras generales, esconde tensiones estructurales que siguen presionando a las aerolíneas en todo el mundo. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que el sector alcanzará un beneficio neto de US$ 41.000 millones el próximo año, con un margen del 3,9 % y factores de ocupación que seguirán en máximos históricos. Sin embargo, el retorno sobre el capital invertido (ROIC) continuará por debajo del costo de capital promedio, una señal de que la industria todavía opera con márgenes demasiado estrechos frente al valor económico que genera.

Se trata de un escenario que América Latina observa con especial atención. La región, según el reporte de IATA, mantendrá una demanda sólida impulsada por la conectividad intrarregional y la recuperación gradual de rutas transatlánticas. Pero, a diferencia de Europa o Medio Oriente —las zonas más rentables del mapa—, Latinoamérica seguirá expuesta a su talón de Aquiles: la volatilidad cambiaria. Para 2026, IATA proyecta un beneficio neto regional de US$ 2.000 millones, una caída respecto a 2025, aunque con expectativas de repunte operativo conforme el mercado se reorganiza tras los procesos de reestructuración financiera de varias aerolíneas.

Perú: un mercado pequeño pero estratégico en plena recomposición

El informe no incluye estimaciones específicas para Perú, el mercado local sigue reflejando varias de las tendencias globales. Con una demanda que continúa recuperándose y una competencia que se reacomoda tras cambios en la oferta doméstica, el país enfrenta un año decisivo. La disponibilidad de flota, las demoras en la ampliación de infraestructura y la presión sobre los costos operativos condicionan el ritmo de recuperación.

Aunque la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entró en operación en junio 2025 y elevó de forma significativa la capacidad instalada; sin embargo, la transición hacia el nuevo esquema operativo aún presenta retos. A ello se suma la actualización del TUUA, que incrementó los costos aeroportuarios para las aerolíneas y los pasajeros en plena etapa de ajuste de la infraestructura.

Los accesos, la adecuación de servicios y la puesta a punto de procesos logísticos mantienen un ritmo gradual, lo que limita la capacidad efectiva para absorber más frecuencias en un contexto de demanda firme. Para las aerolíneas que operan en Perú, esto se traduce en un entorno donde el crecimiento todavía avanza con cautela, los factores de ocupación siguen presionados y los costos asociativos agregan presión mientras la infraestructura termina de estabilizarse.

Además, el componente cambiario —que IATA identifica como uno de los principales riesgos regionales— no es menor para la industria local: buena parte de los costos están en dólares (combustible, leasing, mantenimiento), mientras que los ingresos se mueven en soles en la operación doméstica. En un contexto de volatilidad política y recuperación económica moderada, la presión sobre los márgenes se vuelve un desafío permanente.

Una industria que crece, pero con limitaciones estructurales

A nivel global, la previsión de IATA —que representa alrededor de 360 líneas aéreas, que constituyen más de 80% del tráfico aéreo global— muestra a un sector con impulso, pero también con frenos evidentes. Las aerolíneas transportarán 5.200 millones de pasajeros en 2026, 4,4% más que en 2025, y los ingresos totales superarán el billón de dólares. Sin embargo, persisten obstáculos que condicionan el panorama: la escasez de aviones nuevos por problemas en la cadena de suministro, el encarecimiento de los costos no vinculados al combustible y la presión regulatoria —particularmente intensa en Europa— que añade capas de complejidad en plena transición energética.

El combustible, que suele ser el gasto más volátil, se mantendrá estable en 2026, con una ligera reducción respecto al año previo. Pero esto se compensa con un aumento de los costos laborales y de mantenimiento, impulsados por flotas más antiguas y cuellos de botella en la disponibilidad de repuestos. El incremento de tasas aeroportuarias y de tránsito, otro punto destacado por IATA, afecta de manera directa a regiones como América Latina, donde los costos operativos ya están por encima del promedio mundial.

En este contexto, el transporte aéreo de carga vuelve a posicionarse como uno de los motores más resilientes. El auge del e-commerce, la demanda de envíos urgentes y el flujo creciente de productos tecnológicos —incluyendo semiconductores vinculados al boom de la inteligencia artificial— están sosteniendo un segmento que desafía la desaceleración del comercio global.

Latinoamérica: resiliencia, reordenamiento y oportunidad

La región mantiene una demanda sólida y una dinámica de recuperación transversal, pero aún arrastra fragilidades. Las monedas locales —clave para los ingresos domésticos— siguen expuestas, y la dependencia de dólares para los principales gastos operativos deja poco margen ante choques financieros. Aun así, IATA destaca un punto clave: la región ha entrado en una fase de reconstrucción más ordenada, tras años marcados por reestructuraciones profundas.

Para Perú, este ambiente abre oportunidades, especialmente si el nuevo Jorge Chávez logra aliviar la saturación operativa y atraer nuevas rutas o aumentar frecuencias. Las aerolíneas ya operan con factores de ocupación elevados y una demanda que, pese a la desaceleración económica, se mantiene estable por turismo, viajes de negocios y conectividad regional.

El desafío hacia adelante

La industria aérea global ha demostrado resiliencia: tarifas que han caído más del 30 % en una década, niveles de satisfacción superiores al 90 % entre los viajeros y una red que se mantiene como soporte esencial del comercio, el turismo y las economías nacionales. Pero el equilibrio financiero sigue siendo frágil. IATA lo sintetiza con una comparación que pinta de cuerpo entero la situación: una funda de iPhone deja más margen que el transporte de un pasajero promedio.

Perú y la región no son ajenos a esa paradoja. Con un mercado que necesita infraestructura, un sector presionado por costos en dólares y una demanda que exige más conectividad, 2026 será un año de estabilidad, sí, pero también de definiciones. El potencial para crecer está ahí; los márgenes para hacerlo, no tanto. Y ese es el verdadero debate que se asoma en el cielo latinoamericano.

