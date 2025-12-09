Macarena Vélez en medio del conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo que terminó en denuncias y orden de alejamiento

Macarena Vélez, en medio del conflicto entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo. Video: Magaly TV La Firme

Una acalorada discusión en la calle entre Johana Cubillas y su expareja Juan Ichazo en el distrito de Surco ha generado debate en medios y redes sociales. El altercado, ocurrido hace unos días frente a sus dos hijos menores, incluyó insultos dirigidos a Macarena Vélez, actual pareja de Ichazo, y derivó en la intervención policial y denuncias cruzadas.

El enfrentamiento entre Johana Cubillas y Juan Ichazo en la vía pública

El conflicto se originó cuando Ichazo acudió al domicilio de Cubillas para recoger a su hijo mayor y llevarlo, por primera vez, a una clase de Jiu-Jitsu. Lo acompañaba Macarena Vélez, exchica reality y actual pareja del argentino. La presencia de Vélez provocó una reacción inmediata en el niño de cinco años, quien, según el testimonio de Cubillas en el pódcast de Magaly Medina, rompió en llanto y se negó a salir. Cubillas explicó que su hijo, de carácter tímido, no tolera la presencia de personas ajenas en sus actividades y que Ichazo estaba al tanto de esta situación.

La tensión aumentó cuando Cubillas descendió a la calle y observó que Vélez grababa a los menores. En ese momento, la exmodelo arremetió verbalmente contra Vélez, lanzando insultos como “¿Qué cree la boba esta? Hay que ser burra, le complicas la vida a los chicos, date cuenta: burra, bestia”, según se escucha en el video difundido por Magaly TV La Firme.

Ichazo, presente en la escena, intentó frenar la situación y reclamó: “No hables así en frente de mis hijos. Están mis hijos atrás, no hables así”, según se puede ver y escuchar en el video presentado en el programa de televisión.

Momento de la fuerte discusión pública entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, grabado por Macarena Vélez. Video: Magaly TV La Firme

Cubillas, por su parte, justificó su reacción señalando que “entonces no la traigas cuando te toca ir por primera vez a ver a tus hijos”, en referencia a la presencia de Vélez. La discusión, que se desarrolló en plena vía pública y ante la mirada de los menores, fue grabada y compartida por Ichazo al equipo de Magaly Medina.

La situación se tornó aún más tensa con la llegada de la policía, que intervino para evitar que el enfrentamiento escalara. Según relató Cubillas en Magaly TV La Firme, tras el incidente, se dirigió a la comisaría para solicitar medidas de protección para ella y sus hijos, encontrándose allí con Ichazo, quien ya se encontraba presentando un acta de constatación de visita.

Reacciones de Johana Cubillas y la pedida de alejamiento para Juan Ichazo

Las repercusiones del altercado no se limitaron al ámbito familiar. Cubillas, en declaraciones recogidas por el pódcast de Magaly Medina, afirmó: “Solo quiero que cumpla con pasarme económicamente lo de los chicos”, y detalló que había solicitado una orden de alejamiento contra Ichazo. Además, indicó que debió someterse, junto a sus hijos, a pericias psicológicas en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) tras presentar una denuncia por daño psicológico.

Por su parte, Ichazo respondió públicamente a través de sus redes sociales y en videos difundidos por Magaly TV La Firme. En un tono airado, defendió a Vélez y criticó la actitud de Cubillas.

Juan Ichazo responde a Johanna Cubillas y sale a defender a Macarena Vélez. Video: Magaly TV La Firme

“A mí díganme lo que quieran, a mí qué me importa lo que diga la gente estúpida. Si voy a buscar a mis hijos y una señora le dice a Macarena ‘bruta’, ‘burra’, ¿qué relación pueden tener mis hijos con ella?”, expresó en una transmisión en vivo. Además, sostuvo que nunca presentó formalmente a Vélez a sus hijos y que fue la familia de Cubillas quien lo hizo.

Ichazo también aseguró que cuenta con “todas las pruebas” de lo ocurrido y que las está presentando ante las autoridades. Tras el incidente, fue visto ingresando a la Fiscalía de Familia para continuar con las diligencias legales, según reportó Magaly TV La Firme.