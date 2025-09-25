Perú

Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo y Macarena Vélez por viajes de lujo en medio de reclamo por pensión de sus hijos

El viaje romántico de Macarena Vélez y Juan Ichazo a Argentina se vio opacado por las duras críticas de Johana Cubillas, quien acusó al argentino de ser un padre ausente y de no cumplir con la manutención de sus hijos

La modelo peruana no se guardó nada y cuestionó el reciente paseo de la pareja por Argentina, señalando la falta de compromiso de Ichazo con la pensión y el tiempo dedicado a sus hijos (América Hoy)

Las recientes vacaciones de Macarena Vélez y Juan Ichazo en Argentina, que incluían recorridos por Bariloche y actividades en la nieve, desataron una tormenta mediática cuando Johana Cubillas, expareja del argentino, alzó la voz en televisión.

La hija del recordado “Nene” Cubillas aseguró que Ichazo mantiene una pensión mínima y que incluso su madre debe cubrir los gastos de los pequeños.

Sus declaraciones no solo cuestionaron la responsabilidad paterna, también apuntaron a Vélez, a quien pidió que, como pareja, motive a Juan a compartir más tiempo con sus hijos. El tema pasó de ser una celebración íntima a convertirse en una disputa pública que expone tensiones familiares y personales.

Reclamo de Cubillas contra Ichazo

Johana reveló que todos los
Johana reveló que todos los meses debe insistir para que Juan cumpla con la pensión, pero termina recibiendo apoyo de la abuela paterna, mientras él gasta en ropa y viajes a destinos exclusivos. (Instagram)

La polémica comenzó cuando Johana denunció que Ichazo no cumple de manera responsable con la manutención de sus hijos. En el programa América Hoy, la expareja del argentino relató que pese a las constantes salidas y viajes del padre de sus pequeños, la pensión se mantiene en un nivel mínimo y, en ocasiones, es la madre de Ichazo quien asume ese compromiso económico.

“Nosotros estuvimos en Argentina, también pasó muy poco tiempo con los chicos. Pensé que iba a sacarlos mucho más a mis hijos. Como todo el día sale a todos lados, a comer, viajar y todo, pensé que con mis hijos iba a ser igual, pero la verdad es que cero”, expresó indignada.

Cubillas afirmó que esta situación la obliga a insistir todos los meses para que se cumpla con la obligación. “La pensión me la tuvo que pagar su mamá. Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata (...) se ha tirado plata en comprar ropa para la nieve, pero no tiene para pasarme a mí”, señaló con molestia.

Dardos hacia Macarena Vélez

La modelo criticó a Macarena
La modelo criticó a Macarena Vélez, señalando que si realmente quisiera a Ichazo, lo motivaría a ser un padre presente. En cambio, afirmó que ambos llevan su vida ignorando a los pequeños. (Instagram)

Las críticas de Johana no se limitaron a Ichazo. La también modelo cuestionó directamente a Macarena Vélez por no involucrarse en el vínculo del argentino con sus hijos. Para ella, si una mujer ama a un hombre que ya es padre, debería fomentar el acercamiento con los pequeños.

“Si estás con alguien que tiene hijos, y puede aportar a que esté más tiempo con sus hijos, haría una mujer que realmente ama, pero si a ella tampoco le importa eso, no me interesa su vida”, apuntó.

Según reveló, en un primer momento intentó mantener una relación cordial con Vélez, pensando que así lograría que Juan cumpliera su rol de padre. Sin embargo, sus expectativas se desmoronaron. “Yo pensé en ese momento que sí tenía buena relación con ella, porque Juan la había metido como sea, pero la realidad es que no, siguen haciendo su vida como si mis hijos no existieran”, sentenció.

Futuro de la pareja y nueva controversia

Pese a la controversia, la
Pese a la controversia, la pareja sostuvo que su vida cambió tras dejar las fiestas. Ichazo y Vélez aseguraron que ahora salen poco y piensan en un futuro juntos, con planes de matrimonio e hijos. (Instagram)

Mientras tanto, la relación entre Ichazo y Vélez parece ir por un rumbo distinto al de la polémica. El argentino confirmó en televisión que espera concretar pronto su divorcio con Johana para casarse con la influencer peruana. “Pronto, esperamos pronto. Con ella, casamiento, hijos, perros y todo”, dijo entre risas. Vélez, por su parte, respondió que también sueña con tener dos hijos con él, aunque pidió paciencia antes de dar ese paso.

Ambos explicaron además que su estilo de vida ha cambiado desde la salida de Ichazo del programa “Esto es guerra”. Según relataron, dejaron de frecuentar discotecas y durante el año apenas salieron a cuatro lugares. “Nos gusta salir, nos encanta bailar, pero este año fueron pocas veces”, reconocieron frente a las cámaras.

El contraste entre los proyectos de la pareja y los reclamos de Johana Cubillas mantiene el tema en el centro del debate mediático. Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas en Argentina terminó en acusaciones públicas sobre responsabilidad, familia y prioridades económicas.

