Día Internacional contra la Corrupción: la lucha que une a gobiernos, instituciones y ciudadanos para enfrentar un problema persistente

La conmemoración anual del 9 de diciembre promueve la cooperación entre gobiernos y sociedad para enfrentar el desvío de recursos y fortalecer la transparencia en todos los niveles de gestión pública (Freepik)

Desde 2003, la conmemoración anual del Día Internacional contra la Corrupción resalta el impacto global de este flagelo, que año tras año desvía un volumen de recursos equivalente a un cinco por ciento del producto interior bruto planetario.

Instituciones multilaterales subrayan que la magnitud del problema requiere la cooperación de todos los actores sociales para revertir la situación, especialmente en regiones donde las prácticas corruptas agravan la desigualdad y dificultan el acceso a derechos fundamentales.

Veinte años después del acuerdo internacional que dio origen a esta jornada, el mensaje de unidad y movilización permanece vigente y más urgente que nunca.

El origen de una fecha que busca enfrentar el desvío de recursos

La fecha nació en 2003 como resultado de un acuerdo internacional que buscó exponer el daño económico y social causado por prácticas ilícitas que afectan tanto a economías fuertes como a naciones vulnerables. (Freepik)

La instauración del Día Internacional contra la Corrupción fue resultado del consenso alcanzado en 2003 por la organización colegiada de Estados que adoptó la Convención Internacional homónima. El objetivo: hacer visible el costo económico y social de los actos ilícitos que afectan tanto a naciones desarrolladas como a sociedades con menos recursos.

De acuerdo con estimaciones actuales, los pagos irregulares alcanzan cada año un billón de dólares, mientras que el robo mediante esquemas corruptos asciende a 2,6 billones, una suma que representa una fracción considerable de la economía mundial.

Además de estos montos, existe un impacto especialmente severo en aquellos países en los que las pérdidas superan ampliamente los fondos destinados a áreas esenciales como salud, educación y asistencia social.

Organismos internacionales advierten que, en muchos lugares del planeta, el dinero que se desvía a través de malas prácticas multiplica por diez los presupuestos dirigidos a mejorar la calidad de vida. El lema elegido para el aniversario número veinte de la Convención —“Unidos contra la corrupción a veinte años del acuerdo global”— busca promover la reflexión y el compromiso renovado ante este desafío de escala planetaria.

Corrupción en la gestión local: una alerta permanente

Los gobiernos locales registraron un número significativo de denuncias por falta de probidad, un indicador que subrayó la necesidad de reforzar transparencia y frenar prácticas que dañan la gestión pública. (Freepik)

La incidencia de la corrupción resulta particularmente notoria a nivel municipal, donde las estructuras institucionales presentan una mayor exposición a la discrecionalidad y a la presión directa sobre los funcionarios.

Informes reciente revela que más del cuarenta por ciento de las denuncias de falta de probidad en una nación sudamericana procedieron de administraciones comunales, un dato que pone en evidencia cuánto se puede ver afectada la vida cotidiana por el mal uso de los recursos públicos.

Frente a este escenario, varios municipios han adoptado medidas concretas para reconstruir la confianza ciudadana. Entre las iniciativas destacan la incorporación voluntaria a organismos de control financiero, el aumento del número de procesos de licitación abiertos y la reducción de acuerdos adjudicados sin competencia previa.

Además, se han sumado la designación de responsables de cumplimiento normativo y la difusión de manuales de buenas prácticas adaptados a la realidad local. La realización de un encuentro especializado en prevención y combate de delitos contra la integridad pública, iniciado en 2025 y previsto para repetirse en 2026, representa un nuevo espacio de discusión permanente sobre la ética en la administración.

Campañas y lemas: incentivar la acción colectiva

Las campañas anuales resaltaron el papel de ciudadanos, instituciones y organizaciones para fomentar una cultura íntegra y promover acciones que reduzcan riesgos de opacidad en distintos contextos. (Freepik)

Cada año, la jornada internacional se acompaña de mensajes destinados a resaltar el papel de múltiples actores en la erradicación de la corrupción. En 2021, el llamado se centró en la defensa del derecho de cada persona a vivir en una sociedad íntegra, instando a quienes trabajan en el sector público, a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, a comunicadores, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, docentes y jóvenes a tomar una posición activa.

Ya en 2020, el énfasis estuvo puesto en la importancia de mantener los controles y respaldar la labor informativa en tiempos de crisis sanitarias, momentos en que los riesgos de opacidad y discrecionalidad aumentan.

Uno de los mensajes reiterados durante las campañas esque la denuncia oportuna y la vigilancia participan, en conjunto con la asignación de responsabilidades a los agentes estatales, en la protección de los derechos de la población.

Evolución y desafíos globales

Los análisis globales evidenciaron avances y retrocesos en materia de corrupción, al tiempo que nuevas estrategias reforzaron mecanismos de denuncia y ampliaron la participación ciudadana. (Freepik)

El diagnóstico sobre tendencias en materia de corrupción se basa en herramientas como el índice de percepción calculado a partir de la opinión de especialistas y encuestas de opinión. Esta medición sitúa a algunos países como Dinamarca y Nueva Zelandacerca de los mejores niveles posibles, mientras que otras naciones enfrentan dificultades crónicas para combatir la malversación y el soborno, reflejadas en puntuaciones notablemente críticas.

En el ámbito latinoamericano, son varias las autoridades que impulsan mecanismos internos fundamentados en el plan de desarrollo vigente. Entre estos mecanismos se encuentra la apertura de canales digitales para recibir denuncias anónimas y confidenciales, con el objetivo de promover una transformación institucional. La política pública se refuerza así con nuevos instrumentos para canalizar la participación ciudadana y aumentar el control sobre quienes manejan fondos y bienes estatales.

El camino hacia la erradicación de la corrupción exige la existencia de sistemas severos para sancionar faltas graves, la autonomía de los tribunales y la educación en principios de integridad desde etapas tempranas.

Organizaciones internacionales y nacionales destacan la importancia de que la sociedad adopte una postura proactiva en la identificación, la discusión y la denuncia de las anomalías. La utilización de herramientas de difusión, incluidas las etiquetas digitales para campañas en redes sociales, amplifica el alcance del mensaje y constituye un refuerzo a la vigilancia compartida entre ciudadanos y autoridades.