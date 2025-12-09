Perú

Día Internacional contra la Corrupción: la lucha que une a gobiernos, instituciones y ciudadanos para enfrentar un problema persistente

Cada 9 de diciembre se busca impulsar la reacción de la sociedad y los gobiernos ante una problemática que mueve cifras millonarias y golpea especialmente a las comunidades más vulnerables

Guardar
La conmemoración anual del 9
La conmemoración anual del 9 de diciembre promueve la cooperación entre gobiernos y sociedad para enfrentar el desvío de recursos y fortalecer la transparencia en todos los niveles de gestión pública (Freepik)

Desde 2003, la conmemoración anual del Día Internacional contra la Corrupción resalta el impacto global de este flagelo, que año tras año desvía un volumen de recursos equivalente a un cinco por ciento del producto interior bruto planetario.

Instituciones multilaterales subrayan que la magnitud del problema requiere la cooperación de todos los actores sociales para revertir la situación, especialmente en regiones donde las prácticas corruptas agravan la desigualdad y dificultan el acceso a derechos fundamentales.

Veinte años después del acuerdo internacional que dio origen a esta jornada, el mensaje de unidad y movilización permanece vigente y más urgente que nunca.

El origen de una fecha que busca enfrentar el desvío de recursos

La fecha nació en 2003
La fecha nació en 2003 como resultado de un acuerdo internacional que buscó exponer el daño económico y social causado por prácticas ilícitas que afectan tanto a economías fuertes como a naciones vulnerables. (Freepik)

La instauración del Día Internacional contra la Corrupción fue resultado del consenso alcanzado en 2003 por la organización colegiada de Estados que adoptó la Convención Internacional homónima. El objetivo: hacer visible el costo económico y social de los actos ilícitos que afectan tanto a naciones desarrolladas como a sociedades con menos recursos.

De acuerdo con estimaciones actuales, los pagos irregulares alcanzan cada año un billón de dólares, mientras que el robo mediante esquemas corruptos asciende a 2,6 billones, una suma que representa una fracción considerable de la economía mundial.

Además de estos montos, existe un impacto especialmente severo en aquellos países en los que las pérdidas superan ampliamente los fondos destinados a áreas esenciales como salud, educación y asistencia social.

Organismos internacionales advierten que, en muchos lugares del planeta, el dinero que se desvía a través de malas prácticas multiplica por diez los presupuestos dirigidos a mejorar la calidad de vida. El lema elegido para el aniversario número veinte de la Convención —“Unidos contra la corrupción a veinte años del acuerdo global”— busca promover la reflexión y el compromiso renovado ante este desafío de escala planetaria.

Corrupción en la gestión local: una alerta permanente

Los gobiernos locales registraron un
Los gobiernos locales registraron un número significativo de denuncias por falta de probidad, un indicador que subrayó la necesidad de reforzar transparencia y frenar prácticas que dañan la gestión pública. (Freepik)

La incidencia de la corrupción resulta particularmente notoria a nivel municipal, donde las estructuras institucionales presentan una mayor exposición a la discrecionalidad y a la presión directa sobre los funcionarios.

Informes reciente revela que más del cuarenta por ciento de las denuncias de falta de probidad en una nación sudamericana procedieron de administraciones comunales, un dato que pone en evidencia cuánto se puede ver afectada la vida cotidiana por el mal uso de los recursos públicos.

Frente a este escenario, varios municipios han adoptado medidas concretas para reconstruir la confianza ciudadana. Entre las iniciativas destacan la incorporación voluntaria a organismos de control financiero, el aumento del número de procesos de licitación abiertos y la reducción de acuerdos adjudicados sin competencia previa.

Además, se han sumado la designación de responsables de cumplimiento normativo y la difusión de manuales de buenas prácticas adaptados a la realidad local. La realización de un encuentro especializado en prevención y combate de delitos contra la integridad pública, iniciado en 2025 y previsto para repetirse en 2026, representa un nuevo espacio de discusión permanente sobre la ética en la administración.

Campañas y lemas: incentivar la acción colectiva

Las campañas anuales resaltaron el
Las campañas anuales resaltaron el papel de ciudadanos, instituciones y organizaciones para fomentar una cultura íntegra y promover acciones que reduzcan riesgos de opacidad en distintos contextos. (Freepik)

Cada año, la jornada internacional se acompaña de mensajes destinados a resaltar el papel de múltiples actores en la erradicación de la corrupción. En 2021, el llamado se centró en la defensa del derecho de cada persona a vivir en una sociedad íntegra, instando a quienes trabajan en el sector público, a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, a comunicadores, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, docentes y jóvenes a tomar una posición activa.

Ya en 2020, el énfasis estuvo puesto en la importancia de mantener los controles y respaldar la labor informativa en tiempos de crisis sanitarias, momentos en que los riesgos de opacidad y discrecionalidad aumentan.

Uno de los mensajes reiterados durante las campañas esque la denuncia oportuna y la vigilancia participan, en conjunto con la asignación de responsabilidades a los agentes estatales, en la protección de los derechos de la población.

Evolución y desafíos globales

Los análisis globales evidenciaron avances
Los análisis globales evidenciaron avances y retrocesos en materia de corrupción, al tiempo que nuevas estrategias reforzaron mecanismos de denuncia y ampliaron la participación ciudadana. (Freepik)

El diagnóstico sobre tendencias en materia de corrupción se basa en herramientas como el índice de percepción calculado a partir de la opinión de especialistas y encuestas de opinión. Esta medición sitúa a algunos países como Dinamarca y Nueva Zelandacerca de los mejores niveles posibles, mientras que otras naciones enfrentan dificultades crónicas para combatir la malversación y el soborno, reflejadas en puntuaciones notablemente críticas.

En el ámbito latinoamericano, son varias las autoridades que impulsan mecanismos internos fundamentados en el plan de desarrollo vigente. Entre estos mecanismos se encuentra la apertura de canales digitales para recibir denuncias anónimas y confidenciales, con el objetivo de promover una transformación institucional. La política pública se refuerza así con nuevos instrumentos para canalizar la participación ciudadana y aumentar el control sobre quienes manejan fondos y bienes estatales.

El camino hacia la erradicación de la corrupción exige la existencia de sistemas severos para sancionar faltas graves, la autonomía de los tribunales y la educación en principios de integridad desde etapas tempranas.

Organizaciones internacionales y nacionales destacan la importancia de que la sociedad adopte una postura proactiva en la identificación, la discusión y la denuncia de las anomalías. La utilización de herramientas de difusión, incluidas las etiquetas digitales para campañas en redes sociales, amplifica el alcance del mensaje y constituye un refuerzo a la vigilancia compartida entre ciudadanos y autoridades.

Temas Relacionados

Día Internacional contra la CorrupciónCorrupciónperu–noticias

Más Noticias

Chequeo médico deportivo: la evaluación indispensable que protege tu vida antes de ejercitarte

Más del 90% de muertes súbitas en corredores aficionados pueden prevenirse con una evaluación cardiológica adecuada realizada antes de iniciar la actividad. Esta herramienta puede garantizar la seguridad al entrenar y, en muchos casos, salvar vidas

Chequeo médico deportivo: la evaluación

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Canciller corrige a José Jerí

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

La todavía esposa de Christian Cueva pidió públicamente a la cantante que ayude a saldar la deuda pendiente con la madre del futbolista, en medio de la controversia por el lujoso bolso que desató nuevas tensiones familiares

Pamela López lanza fuerte reclamo

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo dirigido por Facundo Morando inicia su participación en el campeonato internacional que tendrá lugar en Brasil. Revisa todos los detalles de su primer partido

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

César Acuña se autodefine como el “mejor alcalde de los últimos 50 años” que ha tenido Trujillo

José Jerí confirmó que Hugo de Zela le llamó la atención por posible irrupción en la embajada de México para capturar a Betssy Chávez

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

ENTRETENIMIENTO

Pamela López lanza fuerte reclamo

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

Las series favoritas del público en Netflix Perú

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”

Alianza Lima, en el vicio del error: la salida sonada de Néstor Gorosito confirma otro salto al vacío