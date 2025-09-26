Incendio en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo: pánico y momentos de terror en pleno show

Concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo se ve opacado por incendio que desató el pánico. Infobae Perú / Captura: TikTok

El aniversario de Chanchamayo estaba siendo celebrado con música, baile y la voz de la reconocida cantante Yarita Lizeth, quien había sido invitada como artista estelar en una noche que prometía ser inolvidable. Sin embargo, lo que debía ser un espectáculo lleno de alegría se transformó en una experiencia de miedo cuando un incendio en pleno escenario puso en riesgo a todos los presentes.

El hecho, ocurrido durante la presentación de la artista, generó momentos de tensión, pánico y desconcierto entre los asistentes, quienes nunca imaginaron que la celebración casi terminaría en desgracia.

El concierto transcurría con normalidad. Yarita Lizeth se dirigía a su público con la misma energía y entrega que la caracteriza, interpretando sus canciones más queridas. De pronto, lo inesperado: desde la parte lateral derecha de la estructura se observaron llamas que comenzaron a expandirse con rapidez.

Incendio durante show de Yarita Lizeth casi termina en tragedia en Chanchamayo. Infobae Perú / Captura: TikTok

Lo que en un inicio parecía un pequeño foco de fuego, pronto se transformó en una amenaza real, que crecía sin control mientras los presentes observaban con temor.

La reacción de la cantante fue inmediata. Con temple, aunque visiblemente preocupada, interrumpió su show y pidió calma al público. “Vamos a parar un ratito”, expresó la artista desde el micrófono, mientras las telas del escenario empezaban a consumirse. Su voz, que tantas veces ha emocionado a sus seguidores, esta vez transmitía un mensaje claro: la seguridad debía estar por encima de todo.

La algarabía se desvaneció en segundos y dio paso a la confusión. El humo comenzó a cubrir la parte alta del escenario y muchos de los asistentes se levantaron de sus asientos para buscar la salida. La propia cantante decidió abandonar la tarima y pidió a los fanáticos que hicieran lo mismo, priorizando el resguardo de sus vidas. El temor a que las llamas se expandieran y alcanzaran al público estaba latente, y los minutos que siguieron fueron de verdadera tensión.

Incendio durante show de Yarita Lizeth casi termina en tragedia en Chanchamayo. Infobae Perú / Captura: TikTok

En medio de la desesperación, la reacción de algunos trabajadores del evento resultó clave. Armados únicamente con baldes de agua, subieron rápidamente a la estructura y empezaron a combatir el fuego de forma manual. La valentía de estos hombres fue reconocida por todos los que presenciaron la escena, pues gracias a su intervención el siniestro pudo ser controlado antes de que alcanzara proporciones mayores. Cada baldazo se convirtió en un acto de heroísmo que permitió que la historia no terminara en tragedia.

El público, aun con el susto en el cuerpo, observaba expectante cómo se apagaban las últimas llamas. Poco a poco, la calma fue regresando al lugar, aunque la preocupación por lo ocurrido se mantenía. Las celebraciones habían sido interrumpidas de forma abrupta y nadie podía creer que un espectáculo tan esperado casi se convirtiera en una pesadilla.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas del incendio. Sin embargo, los primeros indicios señalan que los fuegos artificiales utilizados durante el evento podrían haber sido el detonante. La Municipalidad de Chanchamayo aún no ha emitido un comunicado oficial, y la propia cantante tampoco se ha pronunciado públicamente tras el incidente, aunque su actitud en el escenario demostró su preocupación por la seguridad de sus fanáticos.

Incendio durante show de Yarita Lizeth casi termina en tragedia en Chanchamayo. Infobae Perú / Captura: TikTok

