Partidos políticos recibieron más de S/190 mil de mineros del Reinfo: Partido Morado, APP, Perú Libre y Renovación Popular en la lista

Al menos cuatro legisladores actuales figuran entre los beneficiados que respaldaron la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera

Veintiocho candidatos de trece partidos
Veintiocho candidatos de trece partidos recibieron fondos de mineros del Reinfo, de los cuales cuatro lograron escaño en el Congreso. | Congreso

Más de S/ 190 mil provenientes de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ingresaron a la campaña para las elecciones generales de 2021. A partir del cruce de información realizado por Congrezoo.pe, se identificó a 28 postulantes de trece partidos políticos como receptores de estos aportes.

La investigación develó que entre los mayores beneficiados se encuentran el Partido Morado con S/ 71.475 recibidos, canalizados a través de tres candidatos de las regiones La Libertad, Madre de Dios y Puno. Le siguen Victoria Nacional (S/ 39.020) y Unión por el Perú (S/ 18.190).

En total, trece agrupaciones políticas registraron aportes de este origen, siendo ocho las que hoy están presentes en el Parlamento: Partido Morado, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, APP, Podemos Perú, Renovación Popular y Somos Perú. De ellas, dos recibieron directamente financiamiento de mineros, no solo a través de sus candidatos. Se trata de Somos Perú (S/ 2.000) y Democracia Directa (S/ 2.200).

¿Qué congresistas recibieron dinero de mineros del Reinfo?

De los 28 candidatos que admitieron fondos de mineros del Reinfo, cuatro fueron elegidos y actualmente ocupan escaños en el Congreso, representando a APP, Podemos Perú y Perú Libre.

Lady Camones Soriano (APP) declaró haber recibido S/ 1.000 en efectivo de Milton Augusto Herrera Canales, titular del proyecto Rosita de Plata (Yungay). Aunque su registro fue anulado, la legislación permite que pueda volver a inscribirse.

Lady Camones en la lista
Lady Camones en la lista de congresistas que recibieron dinero de mineros del Reinfo. | Congreso

En el caso de Heidy Juárez Calle, elegida por APP y ahora en Podemos Perú, su campaña se nutrió con S/ 1.000 en efectivo de José Luis Rodríguez Gálvez, minero con dos proyectos suspendidos en Reinfo. El vínculo no quedó allí: Rodríguez Gálvez fue contratado posteriormente en el Congreso como asesor principal de Juárez, con un sueldo mensual de S/ 12.000. Además, al menos nueve mineros de Reinfo terminaron trabajando en el Parlamento.

Por su parte, Ariana Orué Medina (Podemos Perú) ingresó como congresista suplente. Su informe ante la ONPE registra un aporte de S/ 500 en efectivo de Luis Alberto Matos del Pozo, minero con dos proyectos vigentes en Huaytará, Huancavelica.

El caso más relevante por monto es el de María Taipe Coronado (Perú Libre), que recibió S/ 1.500 de Anastacio Rolando Taipe Huamaní (dos proyectos suspendidos) y S/ 8.000 de Jacinto Taipe Huamaní (proyecto vigente). Vale mencionar que Jacinto Taipe es familiar directo de la congresista.

María Taipe Coronado fue una
María Taipe Coronado fue una de las parlamentarias que apoyó la ampliación. | Congreso

Labor a favor del Reinfo

María Taipe Coronado, Heidy Juárez Calle y Ariana Orué Medina, congresistas beneficiadas, votaron a favor de la polémica ley 32213, publicada en diciembre de 2024, que extendió la vigencia del Reinfo hasta junio de 2025. Si bien Lady Camones no participó en la votación final y previamente se había manifestado en contra, en diciembre de 2021 respaldó el primer dictamen que prolongó la vigencia del Reinfo hasta 2024.

De este grupo, Juárez Calle, en octubre de 2024, firmó dos proyectos de ley impulsados por José Luna Gálvez y Guido Bellido, ambos para prorrogar el Reinfo hasta 2026.

Cabe mencionar que los montos develados corresponden únicamente a lo consignado en los informes oficiales presentados a la ONPE. Es decir, el volumen real de fondos podría ser mayor.

