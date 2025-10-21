La Tigresa del Oriente regresa con un homenaje a Michael Jackson

La cantante peruana rindió homenaje al "rey del pop"con su propia versión del tema musical. Créditos: Instagram/La Tigresa del Oriente

La Tigresa del Oriente ha vuelto a encender las redes sociales con un lanzamiento inesperado. Juana Judith Aguilar, nombre real de la cantante, sorprendió a sus seguidores con una versión en español de “Thriller”, el clásico de Michael Jackson, adaptado al más puro estilo selvático que la caracteriza.

El tema, lanzado en su cuenta oficial de TikTok, combina la atmósfera oscura del éxito ochentero con el toque colorido, excéntrico y felino de La Tigresa.

En una de las estrofas, la artista canta: “En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”, fusionando el terror con el humor y la identidad amazónica que la ha acompañado durante toda su carrera.

El lanzamiento no es casual, pues la peruana eligió estrenar su versión justo en vísperas de Halloween, una fecha que rinde tributo a lo sobrenatural y que ella aprovechó para homenajear al “Rey del Pop” con su propio rugido musical.

La Tigresa del Oriente lanzó su propia versión de "Thriller" para celebrar Halloween. (Instagram/La Tigresa del Oriente)

En el videoclip, la artista aparece en un cementerio rodeada de bailarines disfrazados de zombis, al igual que en el video original de Michael Jackson, aunque con una puesta en escena repleta de lentejuelas, estampados felinos y maquillaje brillante.

La producción, grabada entre Lima y la selva peruana, está cargada de simbolismo y color. En el clip, la celebridad estuvo acompañada por los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Alvarez y Bryan Montoya

Cabe destacar que La Tigresa del Oriente es uno de los personajes más emblemáticos del folclor digital latinoamericano.

Se convirtió en figura viral a comienzos de la década de 2010, cuando su tema “En tus tierras bailaré”, interpretado junto a Wendy Sulca y Delfín Hasta el Fin, conquistó YouTube con millones de reproducciones .

La Tigresa del Oriente se ha mantenido vigente desde que se hizo viral en 2010. (Foto: Twitter@la100fm)

Desde entonces, la cantante ha logrado mantenerse vigente gracias a su presencia constante en redes sociales.

A través de TikTok y YouTube, la artista publica versiones tropicales de clásicos internacionales, desde Madonna hasta Shakira, siempre con el toque visual y performativo que la distingue: trajes de animal print, pelucas voluminosas, coreografías teatrales y un mensaje de amor propio.

“Siempre me dijeron que era diferente, y por eso sigo creando. La gente necesita alegría, necesita color”, declaró en una reciente entrevista con un medio peruano.

Sin embargo, el cover de “Thriller” ha generado reacciones de todo tipo. Algunos seguidores celebran el ingenio de la cantante y la califican como “la reina del internet latino”, mientras que otros lo ven como una parodia extravagante del original.

Algunos fans aseguraron que la versión de La Tigresa del Oriente era exagerada.. (Instagram/La Tigresa del Oriente)

El video, que ya acumula más de 619 mil reproducciones en TikTok y ha sido replicado en distintas plataformas, tiene cientos de comentarios, algunos en tono de burla.

“Una vez más la IA ha sido superada”, comentó un internauta, mientras que otro colocó: “Me recordó más bien mi dolor de rodillas y mi dolor de ciática”

Aunque, muchos otros fans se dedicaron a destacar la dedicación de la artista para ofrecer contenido de calidad en sus redes sociales.

“Podrán burlarse de la señora pero es el mejor ejemplo de mujer trabajadora que a pesar de sus años sigue trabajando”, expresó un seguidor.

En Tik Tok, los fans de La Tigresa del Oriente elogiaron su creatividad. (Tik Tok/La Tigresa del Oriente)

Otro comentó: “Amo su autenticidad, sus ganas, su forma de reinventarse siempre. Además tiene un corazón tan hermoso. Eres lo máximo mi querida JUDITH. TE ADMIRO”

A sus más de 70 años, La Tigresa del Oriente sigue siendo un fenómeno de resistencia cultural y mediática. Su música y estética han trascendido la ironía con la que muchos la conocieron para convertirse en símbolo de autenticidad.