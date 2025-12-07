EN VIVO | Documental de Karol G sorprende a sus fanáticos alrededor del mundo

La transmisión de La Premiere de Karol G el 7 de diciembre promete reunir a espectadores de todo el mundo en un evento televisivo, que no solo celebrará la música de la artista, sino que pondrá en primer plano su impacto social a través de la fundación Con Cora.

“Un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, dijo la artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel