Colombia

EN VIVO | Documental de Karol G sorprende a sus fanáticos alrededor del mundo

La famosa artista sigue sorprendiendo con su trabajo a todos aquellos que han seguido su carrera

Guardar

La transmisión de La Premiere de Karol G el 7 de diciembre promete reunir a espectadores de todo el mundo en un evento televisivo, que no solo celebrará la música de la artista, sino que pondrá en primer plano su impacto social a través de la fundación Con Cora.

Un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, dijo la artista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

22:01 hsHoy

El presentador de televisión chileno conocido como Don Francisco, fue el encargado de presentar La Premiere de la Tropicoqueta.

21:48 hsHoy

¿Dónde ver el documental de Karol G?

La Premiere se trasmitirá a las 5:00 p. m. por Univision en Estados Unidos y por ViX Premium en Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

En Colombia, sus seguidores podrán disfrutar del documental por el Canal RCN. A continuación el listado de los demás países:

La Premiere se presentará en
La Premiere se presentará en varios países - crédito X
21:44 hsHoy

El look de la Bichota

Karol G se arregló como toda una Tropicoqueta para este evento tan importante para su carrera.

La famosa sorprendió con su
La famosa sorprendió con su look - crédito X
21:39 hsHoy

El club de fans de Karol G, así como varios creadores de contenido están en el restaurante de la Bichota en Provenza para ver La Premiere.

La colombiana sigue triunfando alrededor
La colombiana sigue triunfando alrededor del mundo - crédito Instagram
21:36 hsHoy

Karol G lanzará el video oficial de ‘Ivonny Bonita’ durante ‘La premiEre’ de ‘Tropiqueta’: esto se sabe del nuevo sencillo

Karol G reveló el estreno de ‘La PremiEre’, un documental que muestra el proceso creativo detrás de su último álbum, ‘Tropicoqueta’, y que busca reunir a familias y amigos frente al televisor el 7 de diciembre

Karol G anunció el lanzamiento
Karol G anunció el lanzamiento de 'Ivonny Bonita' durante la 'PremiEr' de 'Tropicoqueta' en la tarde del 7 de diciembre - crédito montaje @karolg/ Instragram

Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un documental que explora el proceso de creación de su más reciente álbum, Tropicoqueta. Esta producción audiovisual se presenta como una ventana al lado más íntimo de la artista, mostrando desde la concepción de las canciones hasta la construcción del universo sonoro y visual que rodea su obra.

Leer la nota completa
21:33 hsHoy

La emisión, que comenzará a las 5:00 p. m., incluirá una antesala desde las 4:30 p. m. dedicada a repasar la trayectoria profesional de la cantante y la labor de su fundación.

Temas Relacionados

Documental de Karol GKarol GKarol G premiereKarol G lanzamientoKarol G giraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Esta selección reúne emoción, fantasía y aventura para todo tipo de espectadores

Las 10 películas más vistas

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series más vistas en

Salario mínimo de 2026: así sería el efecto dominó para los colombianos si se da el “salario digno” que busca el Gobierno

La cascada de recálculos sobre productos y servicios anticipa retos inéditos para la economía familiar y comercial con el nuevo sueldo básico

Salario mínimo de 2026: así

Operario de aseo golpeó a dos mujeres, sin importar que una de ellas estaba embarazada

La agresión se desató después de un reclamo por la recolección de residuos en Atlántico

Operario de aseo golpeó a

Arriendos en 2026 en Colombia tendrían esta subida de precio por cifra que confirmó el Dane sobre el IPC de 2025

La fórmula legal para calcular el incremento de los cánones residenciales cambiará de nuevo la planificación de millones de familias

Arriendos en 2026 en Colombia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Google planea lanzar centros de datos solares al espacio a partir de 2027

Winnie Harlow, la modelo con vitiligo que revolucionó la moda global: sus ocho looks icónicos

El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

Cuándo reabrirá la autopista Dellepiane tras el cierre por obras de este fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Florida inició la primera temporada de caza legal de osos negros en una década, a pesar de la oposición

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Incautan 1.700 kilos de cocaína en aguas de Miami Beach, el mayor decomiso en la zona en tres décadas

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Racing

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

La habilidad de Mateo Messi que hipnotizó a los fanáticos en pleno festejo de Inter Miami: el truco que le mostró a su papá