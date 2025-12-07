EN VIVO | Documental de Karol G sorprende a sus fanáticos alrededor del mundo

La transmisión de La Premiere de Karol G el 7 de diciembre promete reunir a espectadores de todo el mundo en un evento televisivo, que no solo celebrará la música de la artista, sino que pondrá en primer plano su impacto social a través de la fundación Con Cora.
“Un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, dijo la artista.
El presentador de televisión chileno conocido como Don Francisco, fue el encargado de presentar La Premiere de la Tropicoqueta.
La Premiere se trasmitirá a las 5:00 p. m. por Univision en Estados Unidos y por ViX Premium en Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
En Colombia, sus seguidores podrán disfrutar del documental por el Canal RCN. A continuación el listado de los demás países:
Karol G se arregló como toda una Tropicoqueta para este evento tan importante para su carrera.
El club de fans de Karol G, así como varios creadores de contenido están en el restaurante de la Bichota en Provenza para ver La Premiere.
Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un documental que explora el proceso de creación de su más reciente álbum, Tropicoqueta. Esta producción audiovisual se presenta como una ventana al lado más íntimo de la artista, mostrando desde la concepción de las canciones hasta la construcción del universo sonoro y visual que rodea su obra.
La emisión, que comenzará a las 5:00 p. m., incluirá una antesala desde las 4:30 p. m. dedicada a repasar la trayectoria profesional de la cantante y la labor de su fundación.