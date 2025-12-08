Los precandidatos de Salvemos Perú obtuvieron el empate en la elección por delegados. | Canal N

Luego del proceso de elecciones internas de los partidos políticos, los peruanos ya conocen a casi todos los candidatos a la presidencia para las Elecciones 2026. El último, que aún está pendiente de definición, es el representante de Salvemos al Perú, que deberá elegirse de una forma poco usual: un sorteo al estilo del Mundial.

Según Pablo Hartill, vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la norma en el Perú establece que en caso de un empate en las elecciones internas -ambos precandidatos elegidos obtuvieron el voto de 8 delegados- la selección del candidato presidencial deberá decidirse por medio de la suerte.

“Hay una organización política que ha terminado en empate y, en el caso de la normativa peruana, en la ley de Elecciones Municipales, en el artículo 26, inciso seis, se indica que en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. Y básicamente las modalidades que se suelen utilizar es lanzando una moneda o sacando una bolilla”, afirmó Hartill en Canal N.

Al estilo del Mundial: Candidato presidencial del partido Salvemos al Perú se definirá con un sorteo de bolillas, según ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Los precandidatos que deberán definir su presencia en las próximas Elecciones 2026 son Mariano Gonzáles, exministro del gobierno de Pedro Castillo; y el empresario Antonio Ortiz.

Según el representante de la ONPE, la normativa en el Perú no indica un plazo en el que se debe realizar este sorteo, pero sí establece que este debe ser público y que tiene que hacerse antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas, el 23 de diciembre.

“No es como que haya una fecha fija para lo cual tienen que hacerlo, pero sí hay una fecha máxima para que lo realicen, para que luego ellos puedan inscribir esa candidatura como corresponde”, indicó a Canal N.

Lista completa de candidatos presidenciales electos

Alfredo Barnechea (Partido Acción Popular) César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso) Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Ronald Atencio (Alianza Venceremos) Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación) José Williams (Partido Avanza País) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Mesías Guevara (Partido Morado) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos) Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Mariano González o Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú, definición pendiente) Carlos Álvarez (Partido País Para Todos) Carlos Espá (Partido Sí Creo) José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú) George Forsyth (Partido Somos Perú) Carlos Jaico (Partido Perú Moderno) Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular) Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú) Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente) Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)