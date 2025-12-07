Serpost lanza estampilla dedicada a Nicomedes Santa Cruz y destaca su aporte a la identidad afroperuana

El Ministerio de Cultura presentó en Lima una estampilla dedicada a Nicomedes Santa Cruz.

En una ceremonia realizada en Lima, el Ministerio de Cultura presentó un símbolo que busca recordar la obra y trayectoria de un referente de la cultura afroperuana. La ceremonia reunió a autoridades, estudiosos y representantes del sector cultural que observaron la revelación de una estampilla dedicada a Nicomedes Santa Cruz Gamarra, figura central en la exploración y difusión de la décima, la historia oral y la identidad afroperuana. El acto formó parte de las actividades por el centenario de su nacimiento, fecha que impulsa nuevas miradas hacia su presencia en la vida intelectual del país.

Se destacó la influencia que alcanzó el autor dentro y fuera del Perú, así como la diversidad de espacios en los que participó durante décadas. Fue un momento que buscó consolidar la memoria colectiva sobre un creador que recorrió distintos países, publicó investigaciones y orientó su trabajo hacia la preservación de expresiones culturales afroperuanas.

La convocatoria también permitió que familiares, investigadores y funcionarios compartieran impresiones sobre la relevancia del homenaje. Entre ellos se encontraba el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, quien recalcó el rol del poeta. Durante su intervención expresó: “Nicomedes Santa Cruz es un constructor de peruanidad, es memoria. Él trajo 300 siglos de historia que fueron olvidados en el Perú para construir con ellos un legado lleno de arte, cultura e identidad”. Con esa afirmación subrayó el valor de su obra dentro del panorama cultural del siglo XX.

Presentación del sello postal

La ceremonia reunió autoridades, especialistas y representantes culturales.

El Ministerio de Cultura informó que la estampilla pertenece a una serie impulsada por Servicios Postales del Perú (SERPOST). Este sello es el segundo que reconoce a una personalidad afroperuana dentro de la filatelia nacional; el primero estuvo dedicado a Lucha Reyes, cantante que integró elementos afroperuanos y latinoamericanos en su propuesta musical. Con esta iniciativa, el sector busca generar espacios de visibilidad para los aportes históricos y contemporáneos del pueblo afroperuano en ámbitos económicos, sociales, científicos, culturales, religiosos y artísticos.

La estampilla dedicada a Nicomedes entró en circulación el 5 de diciembre. SERPOST imprimió cinco mil unidades destinadas a seguidores, estudiosos y coleccionistas. Durante la presentación, participaron el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla; el presidente del directorio de SERPOST, Gustavo González de Otoya La Torre; el historiador del arte y sobrino del homenajeado, Octavio Santa Cruz Urquieta; así como directores y representantes del ministerio.

Trayectoria y difusión de la obra de Nicomedes

Nicomedes Santa Cruz nació un día como hoy y su verbo se volvió tambor: poeta, decimista y luchador por la visibilidad afroperuana en un país que aún aprendía a escucharse. (Andina)

Nicomedes Santa Cruz nació el 4 de junio de 1925 en La Victoria, Lima. Fue el noveno de diez hijos y, tras concluir la escuela, ingresó a la herrería familiar ubicada en la avenida Abancay. Continuó en ese oficio hasta 1956, año en que dejó el taller para recorrer el Perú y diversos países de Latinoamérica. Esa experiencia amplió su interés por las expresiones populares y fortaleció su vínculo con la décima. Su relación con Porfirio Vásquez, a quien conoció en 1946, impulsó de forma decisiva su formación como decimista.

En sus primeros años participó en festivales regionales e internacionales. En Salta, Argentina, presentó un poema sobre lo blanquinegrindio que generó atención entre el público. Entre 1956 y 1961 desarrolló junto a su hermana Victoria un proyecto de recuperación del folclore afroperuano a través de programas radiales y colaboraciones en diarios como Expreso y El Comercio.

Su debut en los escenarios ocurrió el 11 de mayo de 1957 en el Teatro Municipal de Lima, dentro de la revista musical “Estampas de Pancho Fierro”, en el espectáculo Ritmos negros del Perú. Un mes después realizó su primera presentación radial en Santiago de Chile. En 1958 llegó a Buenos Aires con el mismo espectáculo, con el que amplió su presencia en el ámbito cultural regional.

A lo largo de su carrera intervino en periodismo, radio y televisión. Entre 1961 y 1962 exploró intereses políticos vinculados a corrientes de izquierda, aunque posteriormente se distanció de esas posturas. Continuó su participación en eventos dedicados a la cultura afroperuana y viajó a Brasil, Cuba, México, Japón, Colombia y otros países. En 1971 dirigió el primer Festival de Arte Negro en San Vicente de Cañete.

En 1981 se trasladó a Madrid, donde desempeñó labores periodísticas en Radio Exterior de España. Publicó estudios sobre la décima y colaboró en proyectos musicales. También impartió seminarios en República Dominicana y participó en expediciones culturales por México y Centroamérica. Falleció el 5 de febrero de 1992 en el Hospital Clínico de Madrid.