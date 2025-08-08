¿Serpost se privatiza? MTC busca liberar al servicio postal del manto del FONAFE y tercerizar envíos con gigantes como DHL y FedEx

Entre 2020 y 2023, los indicadores financieros ROE y ROA de Serpost fueron negativos, pero en 2024 alcanzaron 5,8% y 4,1%, evidenciando una mejora vinculada al aumento de la utilidad neta y la reversión parcial de pérdidas anteriores. Sin embargo, la ratio de liquidez bajó a 0,95, por debajo del rango óptimo, lo que refleja un incremento de pasivos y una disminución de activos de corto plazo, manteniéndose así el riesgo de "incapacidad para cumplir obligaciones inmediatas", según MTC.

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso, con calidad de “urgente”, el proyecto de ley 12035/2025-PE, cuyo eje central es la reforma de la empresa estatal de derecho privado Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el operador público del sistema postal peruano.

Esta iniciativa, que nace de la necesidad de rescatar a la empresa ante el deterioro operativo y financiero que enfrenta, persigue dos objetivos principales: blindar los recursos de Serpost frente al manejo centralizado del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y permitir que la estatal pueda utilizar logística avanzada de empresas privadas como DHL, FedEx, UPS, Olva Courier o Shalom, bajo esquemas de cooperación.

Serpost está quebrada y busca aprovechar el auge de TEMU, Amazon y Alibaba para autofinanciarse

Actualmente, el mercado postal peruano está fragmentado, con más de 500 empresas habilitadas, y la cobertura pública no deja de reducirse. En este escenario, Serpost se encuentra en una situación crítica: su presencia, en los últimos años, ha ido en picada, y más de 1.600 distritos no cuentan con oficinas, lo que deja a 15,6 millones de peruanos fuera del acceso al Servicio Postal Universal (SPU), un servicio escencial como los brindados por Petroperú o el Banco de la Nación.

A esto se suma una caída drástica en el tráfico nacional, que pasó de 17 millones de envíos en 2014 a solo 1,3 millones en 2024, tornando a Serpost en un operador dependiente del tráfico internacional, el cual representa el 88% de su volumen y el 75% de sus ingresos. Esta dependencia extrema ha agravado problemas de liquidez debido al desfase entre servicio y pago en las compensaciones internacionales. El propio MTC reconoce que la situación es “insostenible”.

Serpost busca escindir ingresos del FONAFE y usar aviones de DHL en el Perú

El primer objetivo de la reforma es blindar a Serpost frente a FONAFE. Hasta hoy, los recursos provenientes del fondo de compensación internacional ingresaban directamente al holding, que los redistribuía como utilidades sin priorizar la reinversión en la mejora operativa y logística de Serpost, según el MTC. Esto impedía actualizar infraestructura, incorporar tecnología o expandir la cobertura, lo que detenía cualquier posibilidad de recuperación. La ley propuesta garantiza que esos fondos vayan directamente a Serpost y se utilicen de manera exclusiva para fortalecer y modernizar el servicio postal público.

El segundo objetivo es permitir que Serpost, una vez fortalecida, pueda convenir el uso de infraestructura logística de operadores privados como DHL o FedEx, que disponen de redes de transporte más desarrolladas, como aviones, y capacidades logísticas avanzadas. Esto abriría la puerta a mejoras en la rapidez, trazabilidad y confiabilidad de las entregas, así como la posibilidad de emisión de certificados digitales de entrega, soluciones de las cuales Serpost carece actualmente. El MTC definirá los términos y modalidades de estos acuerdos en una etapa posterior, priorizando esquemas de cooperación por encima del alquiler directo.

¿Amazon y Alibaba operarán directamente en el Perú?

El proyecto no implica una privatización, según señala el MTC para Infobae Perú. Su meta es asegurar que Serpost salga del estancamiento, dotándolo de recursos propios y autonomía financiera. Se plantea una reforma estructural para que puedan atender a toda la población, en particular las áreas menos atendidas, “ser un actor clave en el desarrollo del comercio electrónico” y brindar un SPU accesible y de calidad, en un contexto donde el modelo ya no resulta rentable.

La propuesta también busca fortalecer a las mipymes peruanas y facilitar sus envíos en el comercio electrónico. Al posicionar a Serpost como socio confiable, MTC apunta a aumentar la confianza del consumidor en las ventas online de pequeñas empresas y facilitar alianzas estratégicas con grandes marketplaces internacionales como Amazon y Alibaba, que aún no operan directamente en el país.

Serpost espera inversiones por S/11,6 millones para ampliar cobertura

Serpost cubre actualmente al 54,3% de la población peruana, con una mayor presencia en zonas urbanas (60,5%) y limitada cobertura rural (23,1%). La reforma plantea incrementar la cobertura para alcanzar al 80% de la población en 10 años, beneficiando al 79,1% en zonas urbanas y al 84% en rurales, lo que permitiría una cobertura geográfica del 71,3%. Se proyecta abrir 1.126 nuevos puntos de atención en 1.110 distritos, impactando a 8,7 millones de habitantes. La inversión total estimada es de S/11,6 millones y la mayoría de los nuevos puntos serían operados por representantes postales.

En contraste, la red postal privada opera en solo el 17% de los distritos del país, con 1.434 puntos de atención que priorizan áreas urbanas y regiones económicamente más activas como Lima Metropolitana, La Libertad, Junín, Arequipa, San Martín y Piura, mientras que la presencia es muy baja en regiones como Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, Tacna y Huancavelica. Alcanzan una cobertura poblacional total del 70,3%, pero solo 30,3% en zonas rurales, debido a que, sin la obligación de prestar el SPU, los privados suelen abandonar mercados no rentables y enfocarse en corporativos.

Serpost no cumple estándar mundial de entregas: paquetería llega tarde, mal o nunca

De acuerdo al documento del MTC, en 2022, Serpost entregó el 85% de los envíos internacionales en Lima Metropolitana en hasta 5 días y en zonas urbanas de provincias en hasta 9 días, mejorando un día estos plazos respecto a 2021. No obstante, en zonas rurales de provincias, el tiempo de entrega se amplió a 17 días para el 85% de los envíos, un retroceso significativo frente a los 6 días registrados el año anterior. La mejora general en áreas urbanas respondió, principalmente, a un menor volumen de envíos procesados.

El estándar internacional de la Unión Postal Universal (UPU) exige que el 85% de los envíos sean entregados en un máximo de 5 días hábiles. Solo Lima Metropolitana cumplió este requisito en 2022, mientras que en provincias urbanas y rurales los plazos siguen muy por encima de la recomendación mínima, especialmente en las zonas rurales. Esto refleja que, pese a algunos avances, Serpost no alcanza aún la calidad de servicio postal esperada para todo el país.

Amazon, Aliexpress, Shein y TEMU, ¿al rescate de Serpost?

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el mercado peruano de comercio electrónico creció de US$427 millones en 2010 a US$13.000 millones en 2023. El sector experimentó su mayor expansión en 2014 y, tras un periodo de desaceleración, la pandemia trajo un nuevo impulso con crecimientos anuales superiores al 30% entre 2020 y 2022. En 2023, aunque el ritmo disminuyó, el volumen de ventas alcanzó un nuevo récord. En paralelo, el número de comercios electrónicos se quintuplicó entre 2019 y 2023, llegando a 332.000 empresas, pero solo el 8% cuenta con tienda virtual propia. La penetración de compradores en línea creció significativamente, pasando del 18,6% al 50% de la población en apenas cuatro años.

¿Este creciente comercio minorista internacional será el salvavidas de Serpost? Lo cierto es que, según los datos, la mayoría de comercios electrónicos sigue concentrada en Lima y Callao, aunque la presencia en provincias ha aumentado. Marketplaces internacionales como Amazon, Aliexpress, Shein y TEMU dominan las compras transfronterizas, y el 58% de los productos importados por ecommerce en 2023 provinieron de China. Para el MTC, este contexto abre oportunidades para expandir el comercio electrónico en regiones del país y fortalecer la red postal pública, operada por el Estado.