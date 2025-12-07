Sector retail crecería 6,2% en 2025 y prevé un verano de ventas por S/ 13.000 millones

Las compañías del sector ya observan un alza en la demanda propia de la temporada y prevén que el próximo año comenzará con un consumo más robusto. Foto: difusión

El sector retail llega al cierre del año con un entorno más favorable para el consumo, impulsado por un empleo formal en recuperación y un consumidor con mayor disposición de gasto. Este escenario ha reactivado las ventas en distintos formatos comerciales y sostiene la expectativa de un verano con mayor actividad.

Las empresas del rubro ya registran un incremento en la demanda estacional y anticipan un inicio de año marcado por un consumo más sólido. La mejora del poder adquisitivo y la mayor liquidez en los hogares alimentan la proyección de un desempeño más dinámico en 2025.

Proyecciones del retail para 2025 y 2026

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima prevé que las ventas del retail superen los S/ 52.000 millones en 2025, lo que representaría un crecimiento de 6,2%. Solo en diciembre, el sector alcanzaría más de S/ 6.200 millones, con un avance de 7,5% frente al mismo mes del año pasado. Para el primer trimestre de 2026, se estima una cifra superior a S/ 13.110 millones, equivalente a un alza de 5,1%.

Óscar Chávez, jefe del IEDEP, sostuvo que “este desempeño dependerá de la evolución del consumo privado, que equivale al 63% del PBI y del crecimiento del empleo formal. Mientras ambos mantengan su tendencia positiva, será posible sostener esta proyección de crecimiento en los siguientes meses”. También recordó que el empleo formal privado podría acercarse a los 5 millones en 2026, una tendencia respaldada por la recuperación de la confianza del consumidor y del inversionista.

El IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima proyecta que las ventas del retail en 2025 superarían los S/ 52.000 millones. Foto: Logística 360

El crecimiento del empleo formal —que en los últimos tres meses avanzó 6,2%— y el aumento de 9,3% en la masa salarial real han elevado la capacidad de compra de las familias. Este impulso se refleja en la demanda interna, en un contexto donde se espera que el PBI cierre el año con un crecimiento mínimo de 3%. Actualmente, el empleo formal alcanza a 4,6 millones de personas.

Los patrones de consumo muestran que los alimentos y bebidas representan el 27% de las ventas del retail, seguidos por prendas y calzado (17%), artículos para el hogar (16%) y ferretería (7%). Estas participaciones se han mantenido relativamente estables en los últimos años, lo que permite al sector proyectar con mayor certeza su desempeño para 2025 y 2026.

Campaña navideña: impulso adicional en la demanda

El Gremio Retail y Distribución de la CCL estima que la campaña navideña crecerá cerca de 8% este año, apoyada en un consumidor más optimista y en un mayor interés por el autoregalo. La liquidez disponible en los hogares también ha ampliado el margen para compras de mayor valor, lo que da forma a una temporada particularmente activa.

Tecnología y electrohogar figuran entre las categorías más dinámicas, con fuerte demanda por smartphones de gama media-alta, dispositivos inteligentes y consolas de videojuegos. En juguetería, los productos educativos y los artículos licenciados asociados a franquicias de cine o televisión lideran las preferencias. El vestuario y el calzado, por su parte, muestran un incremento en la búsqueda de prendas de mayor valor percibido y propuestas de moda sostenible.

El Gremio Retail y Distribución de la CCL calcula que la campaña navideña registrará un incremento cercano al 8% este año. Foto: difusión

Estas tendencias delinean una campaña de fin de año más intensa y refuerzan el optimismo del sector para 2025, marcado por un consumo en ascenso y un verano que podría consolidarse como uno de los más dinámicos para el retail.