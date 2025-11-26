Falabella abre tienda de más de 7.000 m² y ya es la 102 en Sudamérica: ¿Dónde se ubica?

El establecimiento suma áreas temáticas, entre ellas Beauty F, dedicada a firmas cosméticas de alcance global, además de la zona denominada Taller F. Foto: difusión

La cadena Falabella continúa ampliando su huella comercial en la región, impulsando un modelo que combina servicios digitales con espacios presenciales para responder a las nuevas dinámicas de consumo. Con cada apertura, la compañía busca reforzar su vínculo con diversas comunidades y avanzar en una estrategia que prioriza experiencias de compra más integradas.

El grupo, además, mantiene su apuesta por la generación de empleo en las ciudades donde opera, lo que contribuye a dinamizar las economías locales y atraer a miles de postulantes interesados en sumarse a sus equipos. Esta política de expansión sostiene su presencia en mercados clave como Chile, Perú y Colombia.

Ubicación y características del nuevo local de Falabella

La nueva tienda fue inaugurada en el centro comercial Espacio Urbano Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, Chile. El establecimiento supera los 7.000 m². La convocatoria realizada en septiembre reunió cerca de 2.000 interesados, reflejando el fuerte interés por integrarse al proyecto.

Durante la ceremonia de apertura, el gerente general de Falabella Chile, Tomás Platovsky, destacó: “Es mucho más que un nuevo punto de venta; es una muestra concreta de nuestro compromiso con Viña del Mar y con toda la región. Significa empleo, crecimiento y desarrollo local, además de una experiencia moderna y cercana para nuestros clientes”.

La reciente apertura tuvo lugar dentro del mall Espacio Urbano de Viña del Mar, ubicado en la Región de Valparaíso, en Chile. Foto: difusión

Nuevas experiencias y marcas que llegan al centro comercial en Viña del Mar

El local incorpora espacios especializados como Beauty F, orientado a marcas de belleza internacionales, y Taller F, dedicado a arreglos y personalización de prendas. También ofrece un servicio de Personal Shopper para quienes buscan asesoría en vestuario, con el objetivo de brindar una experiencia más ajustada a cada cliente.

La apertura trae por primera vez a Viña del Mar marcas como UGG, Clarks, Hunter, Mango, Benetton, Etam, Lolita Pocket y La Martina. Además, la tienda opera de manera integrada con falabella.com y la aplicación móvil, lo que permite combinar compras físicas y digitales bajo un sistema de atención unificado.

Compromiso local y proyección en Sudamérica

El nuevo espacio también representó un hito para el equipo que lideró la implementación. Su gerente, Jennifer Bastías, expresó: “Liderar este proyecto en mi ciudad es una emoción enorme. Detrás de esta apertura hay meses de trabajo y el esfuerzo de cientos de personas que lo dieron todo para llegar a este día. Queremos que cada cliente que entre se sienta bienvenido y viva una experiencia cálida y diferente”.

La empresa anunció, además, que apadrinará el colegio número 50 del programa Haciendo Escuela, una iniciativa con 56 años orientada a fortalecer oportunidades educativas. Bastías añadió: “Nos emociona comenzar este camino junto a una comunidad educativa de Viña del Mar y ser parte de nuevas historias de crecimiento y aprendizaje”.

Con esta inauguración, la cadena alcanza un total de 102 locales distribuidos entre Chile, Perú y Colombia. Foto: difusión

Con este nuevo local, Viña del Mar suma una oferta que combina empleo, marcas internacionales y servicios modernos en un solo punto. La apertura eleva a 102 el número de tiendas Falabella en Chile, Perú y Colombia, respaldadas por un portafolio de 74 marcas exclusivas y 45 marcas propias, consolidando su presencia en la región.

Las propiedades de Falabella en Perú

Grupo Falabella en Perú sostiene un portafolio muy amplio de propiedades comerciales que incluyen tiendas por departamento, supermercados, home centers, centros comerciales propios y una plataforma digital de venta. Desde su ingreso al mercado peruano en 1995, la compañía ha desarrollado una infraestructura considerable: actualmente opera decenas de locales bajo distintas marcas —como Falabella Retail, Tottus (supermercados) y Sodimac/Maestro (mejoramiento del hogar)—, además de sucursales bancarias de Banco Falabella y centros comerciales bajo su gestión

Este conjunto de propiedades, que en 2025 representa el 28% de los ingresos regionales del grupo, demuestra que Perú es un mercado clave para Falabella. La empresa continúa invirtiendo con fuerza: entre 2025 y 2026 planea invertir casi USD 800 millones, con especial énfasis en expandir Tottus y Sodimac en el país, y al mismo tiempo fortalecer su red de centros comerciales, lo que confirma la apuesta por consolidar su presencia física y digital.

Grupo Falabella registra un fuerte repunte en sus utilidades y alcanza los USD 167 millones

En su reporte más reciente, Grupo Falabella informó que sus ingresos trimestrales llegaron a USD 3.248 millones, con un crecimiento de 10%, mientras que el EBITDA subió 25% hasta USD 430 millones. Su gerente general, Alejandro González, subrayó que la solidez actual del grupo le permite acelerar su expansión y mantener una estrategia enfocada en anticiparse a las necesidades del mercado.

En el frente financiero, Fitch Ratings elevó la calificación internacional de la compañía a BBB- con perspectiva estable, recuperando el grado de inversión, y S&P Global Ratings mejoró su perspectiva a Positiva, apoyada en una mayor rentabilidad y menor endeudamiento. Todas las líneas de negocio crecieron, el canal digital mantuvo su dinamismo y Banco Falabella elevó sus colocaciones a USD 7.400 millones, lo que refuerza la posición del grupo de cara al cierre del año.