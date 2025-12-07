MTC acelera modernización del aeropuerto y amplía conectividad 4G en zonas rurales en Piura

Gobierno impulsa modernización histórica en Piura con inversión superior a USD 300 millones. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversión en la región de Piura, enfocado en transformar su infraestructura y reducir las brechas de conectividad. Las acciones principales incluyen la modernización del aeropuerto internacional Guillermo Concha Iberico, la expansión de la conectividad 4G en zonas rurales y la construcción del puente San Francisco, con una inversión total que supera los USD 306 millones para el terminal aéreo y S/ 125,9 millones para el puente.

Durante su reciente visita, el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, destacó el impacto directo de estas obras en la movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo económico local. El objetivo, según las autoridades, es fortalecer la conectividad e impulsar el crecimiento en la región mediante la mejora sustancial de la infraestructura pública.

Modernización del aeropuerto

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la modernización integral del aeropuerto contempla la ampliación de la pista, la construcción de una nueva calle de rodaje y la edificación de terminales para pasajeros y carga. Estas mejoras representan una inversión de USD 306,6 millones. Según el MTC, ya se adquirieron 132 de 250 predios y se han liberado once de dieciséis interferencias, lo que ha permitido avanzar en la preparación del terreno.

Además, se completaron trabajos de rehabilitación en el Lado Aire y en el cerco perimétrico, que incluyen la reparación de 2,5 km de pista, la renovación de 1,8 km de cerco existente y la instalación de 5,98 km de nuevo cerramiento. La inversión destinada a estas intervenciones alcanza los USD 53 millones. En paralelo, el proyecto de ampliación del terminal de pasajeros avanza en la elaboración del expediente técnico, que ya tiene un 41 % de progreso y contempla una inversión adicional de USD 35 millones.

Expansión de la conectividad 4G

La ejecución de esta fase para el nuevo terminal de pasajeros está programada para el tercer trimestre de 2027, según explicó el viceministro García Loli en representación del ministro Aldo Prieto. Mientras tanto, la expansión de los servicios móviles 4G en zonas rurales constituye otro pilar fundamental del plan estatal. Durante una visita al centro poblado San Pablo, el viceministro confirmó la puesta en funcionamiento del servicio 4G, con la instalación por parte de Bitel de una estación base de treinta metros de altura, lo que permitió dotar de voz y datos móviles a 1.235 habitantes, instituciones educativas y el establecimiento de salud.

En 2024, se atendió a veintiséis localidades con una inversión de S/ 11,3 millones, beneficiando a 4.856 usuarios. De acuerdo con el MTC: “Para 2025, dos nuevas localidades ya cuentan con servicio, en beneficio de 1.284 ciudadanos”. Estas acciones refuerzan la accesibilidad digital y aportan soluciones concretas en zonas tradicionalmente rezagadas.

De forma sostenida desde 2023, el despliegue de conectividad ha alcanzado a 459 localidades rurales de Piura, con una inversión total de USD 74,8 millones. En octubre de 2025, se logró la cobertura en siete localidades del tramo 2, lo que generó un beneficio directo para 1.671 personas.

Construcción del puente San Francisco

En el ámbito de la infraestructura vial, el MTC supervisó el avance del puente San Francisco, considerado la estructura principal de un paquete de once puentes en construcción sobre la Red Vial Nacional PE-1NR. Con una longitud de 300 metros y un diseño moderno de alta resistencia, el puente registra un 19,45 % de avance, lo que lo posiciona como la obra con mayor progreso dentro del paquete. La ejecución está a cargo del Consorcio Puentes Piura, responsable de una inversión conjunta de S/ 125,9 millones.

La finalización de este puente permitirá mejorar la continuidad del corredor PE-1NR, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la integración entre Piura y Morropón, facilitando el transporte de productos agrícolas y la movilidad regional. El MTC destacó que, con estas acciones, el ministerio reafirma su voluntad de seguir impulsando proyectos que modernicen la infraestructura, eliminen brechas de conectividad y apoyen el desarrollo de las regiones.

Inversiones históricas como estas resultan determinantes para transformar el futuro de Piura. El despliegue de obras en transporte y comunicaciones representa avances palpables en calidad de vida y oportunidades económicas para miles de habitantes de la región.