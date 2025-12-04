MTC: Accidentes de motocicleta dejan más de 700 víctimas fatales al año

Asociación de motociclistas rechaza medida del Gobierno y exige derogatoria del artículo que restringe uso de motos lineales|Andina

La circulación de motocicletas en el país experimentó un marcado aumento durante los últimos años, superando los 3,5 millones de unidades según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Este incremento tiene un correlato directo en los accidentes de tránsito: las cifras oficiales precisan que alrededor de 750 personas fallecieron a bordo de motocicletas en el año 2024.

Tal panorama, reportado por el director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, anticipa que las ventas seguirán al alza, con proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) para 2025 que superarán las 300 mil nuevas unidades.

Los registros históricos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC confirman una tendencia sostenida en la mortalidad por accidentes de motocicleta: en 2021 murieron 785 personas y en 2022, 789.

Solo en 2023 se presentó un descenso con 631 fallecimientos. De acuerdo con el informe oficial, el 74,3% de las víctimas fatales fueron conductores y el 25,7% pasajeros.

El exceso de velocidad figura como la causa principal de estos siniestros, indicó Olivares al ser consultado por Agencia Andina.

Al problema se suma la falta de fiscalización y la ejecución de maniobras riesgosas por parte de quienes operan vehículos livianos.

El mismo funcionario fijó otra variable crítica: la falta de uso de cascos de seguridad certificados, práctica que podría cambiar el escenario de fatalidad al reducir en un 40% el riesgo de muerte en un accidente.

(Foto: Captura ATV)

Uso de cascos y distracciones al conducir

La omisión del casco es especialmente preocupante en zonas de la selva y algunos departamentos del interior, donde su uso no supera el 16%.

Según informó el MTC, en ciudades como Iquitos el 84% de motociclistas y pasajeros no utiliza protección, exponiéndose a consecuencias fatales.

Por el contrario, en Lima el índice de uso entre conductores se acerca al 90%, aunque solo alcanza el 75% entre acompañantes debido a una baja percepción del peligro.

Un estudio realizado por el Touring y Automóvil Club del Perú junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) revela un patrón de conductas riesgosas en el país: 1 de cada 4 motociclistas en Lima Metropolitana utiliza su teléfono mientras conduce.

Entre los operadores de delivery, la distracción sube hasta un 40,2%. “El uso del celular es mucho más frecuente entre quienes conducen para trabajar”, declaró Leandro Perillo, gerente de movilidad para Latinoamérica de la FIA, en una entrevista para Perú21.

Otros factores detectados por la investigación son la escasa utilización de ropa retroreflectiva —que puede marcar la diferencia en condiciones nocturnas— y la falta de luces adecuadas en las motos, salvo en el caso de trabajadores de reparto, quienes deben portar equipos reflectantes por regulación laboral.

Educación, fiscalización y campañas preventivas

A fin de revertir este escenario, el Touring Automóvil Club del Perú y la FIA lanzaron la campaña educativa “Casco +40 seguridad”, que promueve la utilización de cascos certificados y demuestra que su uso reduce el riesgo de muerte en 40% y el de lesiones en 70%.

Durante el evento de lanzamiento participaron representantes del MTC, la AAP, Transitemos y Luz Ámbar, además de organizaciones internacionales.

El MTC articula esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades municipales para implementar mayores controles y fomentar la educación vial.