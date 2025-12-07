Jeff Bezos y Lauren Sánchez donan USD 5 millones a un centro de salud en Florida

Jeff Bezos y Lauren Sánchez realizaron una millonaria donación a un centro de salud en el sur de Florida. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Una donación de USD 5 millones realizada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos permitirá a Care Resource, un centro de salud comunitario del sur de Florida, ampliar su apoyo a familias sin hogar en los condados de Miami-Dade y Broward. El anuncio se enmarca en una iniciativa nacional que distribuyó USD 102,5 millones entre 32 organizaciones a través del Bezos Day 1 Families Fund.

La donación y sus protagonistas

El aporte de USD 5 millones de Bezos y Sánchez Bezos representa una de las mayores contribuciones en la historia de Care Resource, de acuerdo con la información proporcionada por la propia organización. Esta suma forma parte de la octava ronda anual de subvenciones del Bezos Day 1 Families Fund, que busca fortalecer el trabajo de entidades dedicadas a garantizar que todas las familias cuenten con un hogar seguro y estable. El proceso de selección de beneficiarios estuvo a cargo de un grupo de asesores nacionales especializados en políticas de vivienda y atención a personas sin hogar, según detalló Care Resource.

Impacto esperado en las familias del sur de Florida

Care Resource destinará los fondos recibidos a ampliar la asistencia de emergencia en vivienda, reforzar los servicios de gestión de casos y conectar a las familias con soluciones habitacionales a largo plazo y recursos de apoyo, con el objetivo de que ningún niño en la comunidad duerma en la calle. Rafael Jimenez, director de servicios sociales, subrayó que “este financiamiento fortalece nuestra capacidad para ofrecer servicios sociales integrales que abordan las causas profundas de la falta de vivienda familiar”.

En la imagen, Jeff Bezos y Lauren Sánchez en el marco de su boda celebrada en el verano de 2025 en Italia. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Por su parte, Francisco Gomez, director de servicios de vivienda de la organización, declaró: “Esta subvención es una inversión transformadora en la vida de las familias que enfrentan la falta de vivienda en el sur de Florida. Nos permite expandir el apoyo habitacional crítico y los servicios integrales, asegurando que las familias no solo encuentren un lugar seguro donde vivir, sino que también cuenten con los recursos y la estabilidad necesarios para prosperar”.

Care Resource: misión y alcance

Care Resource es una organización sin fines de lucro y centro de salud calificado a nivel federal, con sedes en Midtown Miami, Little Havana, Miami Beach y Fort Lauderdale, según datos de Care Resource. La entidad ofrece servicios médicos primarios, farmacia, atención dental, salud mental y apoyo social a poblaciones pediátricas, adolescentes y adultas del sur de Florida. Su labor se orienta a cubrir las necesidades sanitarias y sociales de comunidades vulnerables, ampliando el acceso a servicios esenciales para quienes enfrentan situaciones de precariedad habitacional.

No es la primera vez que los magnates realizan contribuciones filantrópicas en el sur de Florida. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Bezos Day 1 Families Fund: contexto y alcance nacional

El fondo filantrópico impulsado por Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos ha otorgado, desde 2018, más de USD 850 millones en 280 subvenciones a organizaciones que asisten a familias sin hogar en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam. Los beneficiarios disponen de flexibilidad para emplear los recursos según las necesidades de sus comunidades, lo que convierte a estas donaciones en herramientas clave para quienes trabajan en la primera línea de la crisis de vivienda familiar. En 2025, el fondo distribuyó USD 102,5 millones entre 32 organizaciones, entre ellas Care Resource.

Antecedentes y otras donaciones relevantes

De acuerdo con Business Journal, Jeff Bezos mantiene vínculos personales con Miami, ciudad donde creció y a la que ha regresado tras adquirir varias propiedades en Indian Creek Village. Además de la reciente donación a Care Resource, en 2024 la organización recibió USD 9 millones de MacKenzie Scott, exesposa de Bezos. En septiembre de 2025, el fundador de Amazon colaboró con Kenneth Griffin en una donación de USD 7 millones destinada a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade.