Tecno

Jeff Bezos y Lauren Sánchez salieron de fiesta en Miami, ella lució un abrigo de más de 12 mil dólares

El abrigo de cuero de oveja de Lauren Sánchez, con un valor superior a 10.500 euros, fue uno de los elementos más comentados durante la velada en el exclusivo Bird Streets Club

Guardar
La prenda elegida por Lauren
La prenda elegida por Lauren Sánchez, firmada por la casa ALAIA, destaca por su exclusividad y precio, convirtiéndose en referencia para la prensa internacional tras la salida junto a Jeff Bezos - crédito fotomontaje Infobae (Diggzy Jeseal / /Guglielmo Mangiapane)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez protagonizaron una de las salidas más comentadas del calendario social de 2025, al asistir juntos al Bird Streets Club, uno de los lugares más exclusivos de Miami. Tanto la selección del club como las elecciones de vestuario captaron la atención de los medios internacionales y del público, que sigue cada detalle de uno de los matrimonios más influyente del ecosistema tecnológico global.

Cuál fue el lujoso abrigo que lució la esposa de Jeff Bezos

La presentadora y empresaria, con 55 años, eligió un abrigo de cuero de oveja de ALAIA con cuello y puños de piel para su cita nocturna. El valor aproximado de la prenda asciende a 12.292 dólares (unos 10.500 euros), conforme a la cotización del 7 de diciembre de 2025.

El abrigo, que resaltaba la silueta de Sánchez por su cintura ceñida, fue combinado con botas altas de cuero negro y medias opacas. La comunicadora completó su look con gafas de sol redondas y un bolso de cuero rojo de Chloé, valorado en más de dos mil dólares.

Lauren Sánchez reafirmó en Miami
Lauren Sánchez reafirmó en Miami su estatus de icono sofisticado, generando comentarios tanto en medios generalistas como en publicaciones especializadas en diseño y estilo - REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Frente al lujo de la indumentaria de Sánchez, Jeff Bezos, de 61 años, optó por una fórmula minimalista ya habitual en sus apariciones: camisa y pantalón negro, acompañados por gafas de sol oscuras y zapatos de vestir.

Por qué Bezos y Sánchez son una pareja influyente

La reciente salida a los clubes de Miami sigue a otros eventos de alto perfil que han tenido como protagonistas a Bezos y Sánchez. La pareja celebró su boda este año en Venecia, con una exclusiva lista de 200 invitados, entre quienes se encontraron figuras como Oprah Winfrey, Ivanka Trump, las hermanas Kardashian, Usher, Orlando Bloom, el príncipe Harry y Meghan Markle.

La ceremonia fue seguida por una glamurosa recepción y estrictas pautas de privacidad, incluidas limitaciones para el uso de teléfonos móviles.

Además, organizaron el lujoso festejo del cumpleaños número 70 de Kris Jenner en su mansión de Beverly Hills, evento que, de acuerdo con fuentes del sector citadas por Daily Mail, tuvo un costo entre 3,9 y 6,5 millones de dólares y contó con la presencia de celebridades como Beyoncé, Justin Bieber y Mariah Carey.

Por qué Jeff Bezos se viste de negro

La salida más comentada del
La salida más comentada del año refuerza la influencia de códigos visuales heredados de Apple en el universo de Silicon Valley y subraya la importancia estratégica de la moda en la comunicación empresarial (Composición Infobae: Amazon / Forbes)

El contraste entre el glamour ostentoso de Lauren Sánchez y el minimalismo de Jeff Bezos aporta una narrativa visual que va más allá de la moda y alcanza la identidad y la comunicación empresarial.

Este último punto enlaza con una práctica consolidada en la industria tecnológica: el uso estratégico del negro en la vestimenta, tónica que ha sido asociada a figuras como el cofundador de Apple, Steve Jobs.

El estilo de Steve Jobs constituye un legado ya analizado por especialistas en moda y psicología. Durante su carrera al frente de Apple, Jobs consolidó la imagen del uniforme basado en un jersey de cuello alto negro, vaqueros Levis y zapatillas New Balance.

El negro comunica autoridad, disciplina y elegancia en figuras públicas. En el marco tecnológico, esta decisión estilística juega un papel en la construcción de una marca personal coherente. Evitar variaciones y accesorios permite centrar la atención en las ideas y productos.

Jobs relacionó su estilo austero con la filosofía minimalista que luego caracterizaría a Apple en sus dispositivos, trasladando esa lógica desde el diseño al vestuario. Esa visión ha influenciado a otros líderes tecnológicos, como Mark Zuckerberg, que adoptó la sudadera gris como su propio uniforme.

El mensaje, tanto para colaboradores como para el público, radica en priorizar lo esencial y garantizar autenticidad y coherencia en cada aspecto de la comunicación personal.

El look de Jeff Bezos durante su salida nocturna en Miami refleja esa tendencia de ‘prioritización’ de la comodidad y el mensaje implícito en la sencillez, en contraste con la sofisticación buscada por Sánchez.

Las apuestas estilísticas de ambos, lejos de ser casuales, alimentan el interés de la industria de la moda, el espectáculo y el análisis empresarial, y generan conversación sobre imagen, marca y liderazgo fuera y dentro del sector tecnológico.

Temas Relacionados

Jeff BezosLauren SánchezAbrigoAmazonMiamiLo último en tecnologíaSteve Jobs

Últimas Noticias

Tres juegos se van de PlayStation Plus Extra y Premium en diciembre de 2025: cuáles son

Esta eliminación afectará a usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 por igual

Tres juegos se van de

Expertos en ciberseguridad advirtieron que las VPN personales pueden aumentar el riesgo de ciberataques en móviles

La proliferación de apps de VPN fraudulentas y la falta de controles estrictos pueden exponer información confidencial del usuario a espionaje, malware o venta de datos a terceros

Expertos en ciberseguridad advirtieron que

Por primera vez en 30 años, descubren con IA un yacimiento geotérmico oculto en Nevada

La innovación tecnológica permitió identificar recursos subterráneos antes inaccesibles. Cómo este avance abre la puerta a un cambio en la manera de registrar fuentes capaces de abastecer proyectos sustentables a gran escala

Por primera vez en 30

Tesla elimina la versión más popular del Model 3 con la llegada del modelo Standard

La actualización más reciente del sedán eléctrico elimina la versión clásica y presenta una nueva variante, destacando mejoras tecnológicas e incentivos para los usuarios españoles

Tesla elimina la versión más

Apple busca renovar su liderazgo: cambios en inteligencia artificial, diseño y sostenibilidad marcan un nuevo rumbo

La salida de figuras históricas y la llegada de nuevos referentes en áreas estratégicas tienen por objetivo adaptarse al entorno competitivo actual, acelerar la innovación y consolidar sus valores en una etapa clave para el sector tecnológico

Apple busca renovar su liderazgo:
DEPORTES
Se corre el GP de

Se corre el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1: Max Verstappen lidera y Franco Colapinto marcha 20°

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto chocó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

TELESHOW
Lali Espósito brilló en Uruguay

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

INFOBAE AMÉRICA

Al fin se reconoce lo

Al fin se reconoce lo que está pasando: EEUU y su estrategia de seguridad nacional

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

Monos azules, kit de maquillaje y un sueño cumplido: la historia de Sally Ride, la mujer que rompió barreras al aventurarse al espacio

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel