Sutrán reactivará el control en la frontera con Ecuador luego de 7 años de espera

La reactivación del control fronterizo en Tumbes representa un avance estratégico para la seguridad y fiscalización estatal, tras un acuerdo entre la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Después de siete años sin operaciones en este punto clave, el Estado peruano retoma la fiscalización en el límite con Ecuador, decisión impulsada por la presión migratoria y los desafíos que enfrenta la frontera sur ante el reciente estado de emergencia.

La coordinación entre Sutran y Sunat resultó fundamental para activar nuevamente el control operativo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) – Eje Vial N.º 1, ubicado en Aguas Verdes (Zarumilla). Las reuniones técnicas lideradas por Gilmer Álvarez Zapata, superintendente de la Sutran, y Javier Eduardo Franco, titular de Sunat, permitieron establecer los lineamientos para la entrega del espacio, el cual será esencial para las tareas de fiscalización del transporte internacional y la vigilancia sobre el movimiento de cargas que ingresan o salen del país.

Según Álvarez Zapata, la implementación de este nuevo puesto otorga al Estado una herramienta eficaz para reforzar el control en frontera. “Este acuerdo marca un hito en nuestra labor fiscalizadora. El nuevo puesto de control fortalecerá la presencia del Estado en frontera y permitirá optimizar el control de las unidades y conductores, así como de los pesos y dimensiones del transporte de carga, garantizando el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes”, declaró el funcionario.

La entrega del área operativa permitirá a Sutran desplegar acciones de supervisión sobre vehículos, conductores y mercancías, en línea con los estándares de la Comunidad Andina y el marco bilateral vigente.

La decisión de reactivar el control en Tumbes responde a la necesidad de contar con un sistema de supervisión integral, que asegure la protección de la infraestructura vial y la seguridad en las carreteras. Además, facilita la respuesta ante incidentes fronterizos y promueve la colaboración entre entidades responsables. La articulación de esfuerzos, según las autoridades, prioriza el cumplimiento normativo, el combate al contrabando y la garantía de un tránsito internacional ordenado en el sector norte del país.

Nuevo puesto de control en la frontera con Ecuador

Tras más de siete años de inactividad, la Sutran recibió formalmente el área para su puesto de control operativo dentro del CEBAF–Tumbes. Este espacio, de 65 x 15 metros, permitirá a los inspectores de la entidad implementar un sistema de vigilancia moderno y sofisticado, dedicado a controlar el transporte internacional y la verificación de cargas, dimensiones y normativas aplicables a los vehículos de carga.

El reacondicionamiento del puesto centraliza en Tumbes el esfuerzo del Estado por elevar la fiscalización, con el objetivo de detectar irregularidades y disuadir prácticas que puedan poner en riesgo la seguridad del corredor internacional. La nueva base de control facilitará la respuesta ante movimientos ilícitos y garantizará la integridad del comercio exterior. Así, se contribuirá a la protección de los operadores legales y la competitividad del sector logístico, promoviendo además una mejor gestión de los flujos fronterizos.

Autoridades peruanas detectaran el envío de más de 3000 municiones desde Lima hacia la frontera con Ecuador | Foto captura: PNP

El impacto de este puesto operativo será inmediato: fortalecerá la vigilancia terrestre, alineará los procedimientos a los criterios internacionales e incrementará el control sobre los corredores de alto tránsito. La operación conjunta entre Sutran y Sunat también habilita el intercambio de información, agilizando la detección de vehículos o conductores que incumplan las regulaciones peruanas e internacionales.

Espacio estratégico para la fiscalización en frontera norte

El área asignada a la Sutran en el CEBAF–Tumbes se localiza en una zona estratégica del complejo, con acceso directo a los principales flujos vehiculares de ingreso y salida del país. Las instalaciones incluyen espacios para la revisión de documentación, inspección técnica y ambientes de trabajo que facilitan la coordinación entre los equipos de la Sutran y Sunat.

Más extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, abandonan el Perú por la frontera con Ecuador. | Foto cortesía: AFP | Fotógrafo: Luis Robayo

La infraestructura fue adaptada para soportar equipos de pesaje, control documental y sistemas de videovigilancia, estableciendo criterios de seguridad internacional. Además, la ubicación permite reacción inmediata ante la detección de irregularidades, potenciando la sinergia con otras entidades públicas que operan dentro del CEBAF, como la Policía Nacional del Perú y Migraciones, para garantizar la trazabilidad del transporte y el flujo eficiente de mercancías.

Las obras de reacondicionamiento buscan dotar al puesto operativo de recursos tecnológicos y capacidad logística suficiente para afrontar los retos de una frontera dinámica. La asignación del espacio representa, además, el compromiso estatal de ofrecer una fiscalización moderna, adaptada a los desafíos del comercio y la movilidad internacional en el contexto fronterizo.

Crisis migratoria en el sur impulsa refuerzos en Tumbes

La decisión de reactivar el control en Tumbes coincide con la crisis migratoria que impacta la frontera sur, donde el gobierno ha decretado el estado de emergencia en los distritos limítrofes con Chile. Ante el flujo masivo de personas indocumentadas y el repunte de delitos transfronterizos, el Ejecutivo ha desplegado personal de las Fuerzas Armadas y la policía en la zona del complejo Santa Rosa. Medidas como patrullajes motorizados, uso de drones y operativos de identidad fueron implementadas para frenar cruces ilegales.

Entre los ciudadanos que han llegado a la frontera se encuentran venezolanos, colombianos y haitianos.

La expectativa oficial es que el fortalecimiento del control en el norte del país reduzca la vulnerabilidad de la frontera con Ecuador y responda de manera preventiva a posibles desbordes migratorios. El presidente José Jerí Oré supervisó acciones en Aguas Verdes, validando la integración de Migraciones y las Fuerzas Armadas al esquema de vigilancia.

El modelo adoptado prioriza la colaboración interinstitucional, el cruce de información, el uso de tecnología de punta y la capacitación del personal, con el objetivo de detectar delitos, proteger a la población y asegurar un flujo migratorio regulado y seguro a lo largo de toda la franja fronteriza peruana.