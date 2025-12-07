Perú

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

La modelo anunció que está embarazada de cinco meses, luego de una dura batalla médica. La noticia fue compartida en TikTok junto a su esposo Ricardo Oviedo.

La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores: Darlene Rosas, recordada por su paso en el reality ‘Combate’, anunció que está esperando su primer bebé junto a su esposo, el publicista Ricardo Oviedo.

El anuncio, realizado mediante un tierno video de TikTok, no solo generó alegría, sino que también se ganó la admiración del público por la sinceridad con la que la modelo relató el difícil camino previo a esta nueva etapa.

Embarazo anunciado: una felicidad compartida

Llena de emoción y gratitud, Darlene Rosas utilizó sus plataformas digitales para dar la noticia:

“La razón de mi ausencia en redes. Algo hermoso estuvimos guardando por más de cinco meses, llenos de amor, llenos de momentos mágicos, también con muchos síntomas pero repletos de agradecimiento. Ahora deseo compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor que tenemos en el corazón. Ha pasado tanto estos meses, ya les iré contando, aún no me la creo. ¿Qué creen que es, niño o niña?” expresó la exchica reality.

Las palabras reflejaron tanto la sorpresa que todavía siente como la alegría que vive la pareja. El anuncio conmovió, además, por el contexto en el que Darlene decide compartirlo, siendo parte de una comunidad que la siguió durante diferentes etapas: de la televisión peruana al mundo de la actuación en México y, ahora, a la maternidad.

Darlene Rosas, exintegrante de 'Combate',
Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje

Una batalla valiente: el diagnóstico y la cirugía por endometriosis

El embarazo de Darlene Rosas tiene un significado especial al considerar su reciente lucha contra la endometriosis. En septiembre pasado, la modelo se armó de valor para contar los detalles de su experiencia con esta enfermedad, la cual le trajo dolor y desafíos físicos durante años.

En un emotivo testimonio compartido con sus seguidores, reveló el impacto profundo del diagnóstico: “Me había acostumbrado al dolor. Creo que si esos últimos meses el dolor no me hubiera llevado a tirarme al piso del baño y dejarme en cama algunos días, quizá no le hubiera prestado atención”.

Su caso fue tan complejo que durante la cirugía, que duró dos horas y media, le encontraron tejido endometrial incluso en el tórax, algo que solo le ocurre a una minoría de mujeres. Los médicos le advirtieron que existía una alta probabilidad de perder sus trompas de Falopio y el procedimiento incluyó la extirpación de su apéndice.

Sin embargo, Darlene mantuvo la fe. La intervención logró salvar sus ovarios y trompas, permitiéndole soñar con la maternidad algún día. “Los admiro tanto, fueron mis ‘Avengers de la endometriosis’.

Un año… mi vida entera cambió. Me amo más, mucho más y tengo una confianza más fortalecida”, escribió sobre el equipo médico. La historia de Darlene se transformó en una fuente de inspiración para miles de mujeres que transitan el mismo camino.

Darlene Rosas y su diagnóstico
Darlene Rosas y su diagnóstico y la cirugía por endometriosis.

Un amor que floreció en México

Lejos de los sets de televisión peruanos, Darlene Rosas encontró un nuevo rumbo en México, donde apostó por la actuación y, eventualmente, por el amor junto a Ricardo Oviedo.

La pareja celebró su boda en 2021 en una playa azteca, rodeados de familiares y amigos íntimos. “Me siento muy afortunada por tenerlos y porque estoy iniciando una nueva etapa”, confesó la modelo en aquella ocasión, quien desde entonces ha compartido su evolución personal y profesional fuera del Perú.

La transición hacia la maternidad cierra un ciclo de sucesos que redefine a la exchica reality. Hoy, en un ambiente de tranquilidad y cercanía familiar, Darlene vive la experiencia de esperar a su primer hijo, un sueño que llegó cuando menos lo esperaba, después de batallar contra la enfermedad y las adversidades.

Darlene Rosas contrajo matrimonio con
Darlene Rosas contrajo matrimonio con su novio. (Foto: Instagram)

Mensaje de esperanza para otras mujeres

Más allá de la alegría personal, Darlene Rosas utiliza su testimonio para llevar un mensaje de empatía y fuerza a quienes atraviesan situaciones similares. En cada testimonio enfatiza la importancia de un diagnóstico temprano, la búsqueda de apoyo profesional y, sobre todo, el autocuidado y el amor propio.

“Que puedan tener este final feliz, que encuentren un equipo tan maravilloso, que les den claridad, que las apoyen y sanen”, expresó como deseo, consolidando así su papel de aliada y voz para quienes luchan en silencio contra la endometriosis. Cada publicación en sus redes, desde la evolución tras la cirugía hasta la espera de su bebé, invita a otras mujeres a confiar, sanar y apostar por su propio bienestar.

Darlene Rosas sufrió mucho durante
Darlene Rosas sufrió mucho durante su estadía en 'Combate'. (Foto: Difusión)

