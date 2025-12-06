Perú

Personajes de Star Wars protagonizaron campaña de donación de sangre en el INSN San Borja para salvar a niños con enfermedades complejas

Los médicos del INSN San Borja advirtieron que se necesitan entre 1.200 y 1.500 donaciones de sangre cada mes para cubrir las cirugías y el tratamiento de niños con cáncer

Guardar
Con la participación especial de los icónicos personajes de Star Wars, el INSN San Borja lanzó su campaña navideña de donación de sangre. Fuente: Exitosa

Darth Vader, Kylo Ren, stormtroopers y otros personajes emblemáticos de Star Wars sorprendieron en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN San Borja), al encabezar una campaña de donación de sangre para los pequeños pacientes que enfrentan enfermedades complejas. Con esta acción solidaria enmarcada en las celebraciones navideñas, el centro pediátrico busca sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria y la urgencia de mantener las reservas necesarias para los tratamientos médicos infantiles.

Para cubrir la demanda mensual, el INSN San Borja requiere entre 1.200 y 1.500 donantes, garantizando transfusiones que salvan vidas. Cada donante puede aportar 450 mililitros de sangre, cantidad suficiente para ayudar a hasta tres niños que enfrentan intervenciones quirúrgicas, trasplantes o padecen leucemia y otros trastornos graves.

Este centro pediátrico, especializado en el tratamiento de patologías complejas de todo el país, recibe a pequeños con condiciones como malformaciones congénitas, cáncer, enfermedades de la sangre, cardiopatías, tumores cerebrales y quemaduras extensas. Así, la donación de sangre se convierte en un recurso fundamental para la recuperación de estos pacientes.

La jornada de donación voluntaria
La jornada de donación voluntaria en el INSN San Borja, encabezada por personajes de Star Wars, promueve la participación solidaria para salvar la vida de niños con enfermedades complejas. Foto: Agencia Andina

Personajes de Star Wars se unen a la donación de sangre en el INSN

La campaña navideña, impulsada por el INSN San Borja bajo el lema “Aliados por un sueño”, contó con la participación de los personajes más famosos del universo Star Wars, quienes, vestidos con gorros festivos, motivaron a la población a sumarse al acto de generosidad que representa donar sangre.

La directora general del instituto, Zulema Tomas, agradeció a la Legión 501 de Star Wars por su apoyo: “En nombre del personal del INSN y de los padres de nuestros pacientes, les agradezco enormemente este gesto. Que reine la paz y alegría en sus hogares”, expresó.

Por su parte, Zlatko Pérez-Luna, miembro de la Legión 501 Garrison Perú, destacó: “La generosidad es la esperanza que el universo necesita”. Añadió: “Siempre es un privilegio donar sangre, compartir tiempo con los niños, llevarles momentos de alegría. ¡Ama, dona, vive y que la Fuerza nos acompañe!”

El encendido del árbol navideño
El encendido del árbol navideño reunió a pacientes, familiares y médicos junto a los personajes de Star Wars, quienes llenaron de esperanza y alegría el inicio de la campaña. Foto: Legión 501 Garrison

Se requieren 1.500 donantes mensuales para atender a niños del INSN

Para cubrir las constantes intervenciones quirúrgicas, trasplantes y el tratamiento de los niños con cáncer, el INSN San Borja necesita entre 1.200 y 1.500 donantes al mes. Este aporte asegura el suministro de entre 100 y 150 unidades de sangre y plaquetas, esenciales para la supervivencia de estos pacientes.

La sangre recolectada es utilizada en procedimientos como cirugías de corazón, trasplantes hepáticos y renales, y en tratamientos hematológicos complejos. Sin este insumo, niños y adolescentes referidos de todo el país se quedan sin la oportunidad de recibir atención integral.

Bacteria hospitalaría afectó a 12
Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso - Andina

El doctor Ronald Abel Pérez Apaza, director ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, subrayó: “Los únicos requisitos para ser donante son ser mayor de edad, presentar DNI y pesar más de 50 kilos. Con estos simples pasos, puedes apoyar a los niños que dependen de la solidaridad de todos nosotros”. Añadió que donar sangre en Navidad es “un verdadero regalo de amor al prójimo”.

¿Cómo donar sangre?

Donar sangre en el Perú es un acto altruista y voluntario, capaz de salvar hasta tres vidas con una sola donación. Los interesados deben ser mayores de edad (entre 18 y 60 años), pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud y presentar su DNI o pasaporte. Es necesario firmar un consentimiento informado antes del procedimiento.

Vocero de EsSalud indicó que
Vocero de EsSalud indicó que para donar sangre se debe tener un peso mínimo de 50 kilos y gozar de buena salud. (Andina)

Para donar, basta acercarse a un centro de hemoterapia o banco de sangre autorizado, habilitado de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00. Para más información u orientación, se puede llamar gratuitamente a la Línea 113 Salud (opción 6) o comunicarse al teléfono (01) 315 6600, anexo 3302, o escribir a donaciondesangre@minsa.gob.pe.

La donación voluntaria, sin compensación económica, está protegida por ley y representa un acto de humanidad que transforma el destino de niñas y niños en situaciones críticas.

Temas Relacionados

Donación de sangre INSN San Borja Star Warsperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Alerta en Perú por terremoto 7.0 en Alaska: Marina de Guerra intensifica monitoreo ante riesgo de tsunami

El gran sismo en la región sur de Alaska provoca aumento de la vigilancia por parte de la Marina, que sigue los reportes internacionales sobre posibles impactos en el Océano Pacífico

Alerta en Perú por terremoto

¿Se puede hacer una cena navideña con bajas calorías? Esto respondió una especialista de EsSalud

La nutricionista Bettyna Benavente explicó qué alimentos podrían incluirse en la mesa de Noche Buena, el próximo 24 de diciembre

¿Se puede hacer una cena

Minsa impulsa modificaciones a fichas de homologación para mejorar el servicio de hemodiálisis

Las propuestas de modificación serán evaluadas en una mesa técnica abierta a entidades públicas, proveedores y ciudadanos el próximo 12 de diciembre

Minsa impulsa modificaciones a fichas

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Como no existe gol de visita, el que gane este partido, por cualquier marcador, clasificará a la final ante Cusco FC. Si empatan, todo se definirá en tanda de penales. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos defiende a Samahara

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Rompe el corazón”

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

Ed Sheeran hace un repaso de su 2025 y se prepara para su concierto en Perú: “Gracias por el cariño, ha sido increíble”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”