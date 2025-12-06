Personajes de Star Wars protagonizaron campaña de donación de sangre en el INSN San Borja para salvar a niños con enfermedades complejas

Con la participación especial de los icónicos personajes de Star Wars, el INSN San Borja lanzó su campaña navideña de donación de sangre. Fuente: Exitosa

Darth Vader, Kylo Ren, stormtroopers y otros personajes emblemáticos de Star Wars sorprendieron en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN San Borja), al encabezar una campaña de donación de sangre para los pequeños pacientes que enfrentan enfermedades complejas. Con esta acción solidaria enmarcada en las celebraciones navideñas, el centro pediátrico busca sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria y la urgencia de mantener las reservas necesarias para los tratamientos médicos infantiles.

Para cubrir la demanda mensual, el INSN San Borja requiere entre 1.200 y 1.500 donantes, garantizando transfusiones que salvan vidas. Cada donante puede aportar 450 mililitros de sangre, cantidad suficiente para ayudar a hasta tres niños que enfrentan intervenciones quirúrgicas, trasplantes o padecen leucemia y otros trastornos graves.

Este centro pediátrico, especializado en el tratamiento de patologías complejas de todo el país, recibe a pequeños con condiciones como malformaciones congénitas, cáncer, enfermedades de la sangre, cardiopatías, tumores cerebrales y quemaduras extensas. Así, la donación de sangre se convierte en un recurso fundamental para la recuperación de estos pacientes.

La jornada de donación voluntaria en el INSN San Borja, encabezada por personajes de Star Wars, promueve la participación solidaria para salvar la vida de niños con enfermedades complejas. Foto: Agencia Andina

Personajes de Star Wars se unen a la donación de sangre en el INSN

La campaña navideña, impulsada por el INSN San Borja bajo el lema “Aliados por un sueño”, contó con la participación de los personajes más famosos del universo Star Wars, quienes, vestidos con gorros festivos, motivaron a la población a sumarse al acto de generosidad que representa donar sangre.

La directora general del instituto, Zulema Tomas, agradeció a la Legión 501 de Star Wars por su apoyo: “En nombre del personal del INSN y de los padres de nuestros pacientes, les agradezco enormemente este gesto. Que reine la paz y alegría en sus hogares”, expresó.

Por su parte, Zlatko Pérez-Luna, miembro de la Legión 501 Garrison Perú, destacó: “La generosidad es la esperanza que el universo necesita”. Añadió: “Siempre es un privilegio donar sangre, compartir tiempo con los niños, llevarles momentos de alegría. ¡Ama, dona, vive y que la Fuerza nos acompañe!”

El encendido del árbol navideño reunió a pacientes, familiares y médicos junto a los personajes de Star Wars, quienes llenaron de esperanza y alegría el inicio de la campaña. Foto: Legión 501 Garrison

Se requieren 1.500 donantes mensuales para atender a niños del INSN

Para cubrir las constantes intervenciones quirúrgicas, trasplantes y el tratamiento de los niños con cáncer, el INSN San Borja necesita entre 1.200 y 1.500 donantes al mes. Este aporte asegura el suministro de entre 100 y 150 unidades de sangre y plaquetas, esenciales para la supervivencia de estos pacientes.

La sangre recolectada es utilizada en procedimientos como cirugías de corazón, trasplantes hepáticos y renales, y en tratamientos hematológicos complejos. Sin este insumo, niños y adolescentes referidos de todo el país se quedan sin la oportunidad de recibir atención integral.

Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso - Andina

El doctor Ronald Abel Pérez Apaza, director ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, subrayó: “Los únicos requisitos para ser donante son ser mayor de edad, presentar DNI y pesar más de 50 kilos. Con estos simples pasos, puedes apoyar a los niños que dependen de la solidaridad de todos nosotros”. Añadió que donar sangre en Navidad es “un verdadero regalo de amor al prójimo”.

¿Cómo donar sangre?

Donar sangre en el Perú es un acto altruista y voluntario, capaz de salvar hasta tres vidas con una sola donación. Los interesados deben ser mayores de edad (entre 18 y 60 años), pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud y presentar su DNI o pasaporte. Es necesario firmar un consentimiento informado antes del procedimiento.

Vocero de EsSalud indicó que para donar sangre se debe tener un peso mínimo de 50 kilos y gozar de buena salud. (Andina)

Para donar, basta acercarse a un centro de hemoterapia o banco de sangre autorizado, habilitado de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00. Para más información u orientación, se puede llamar gratuitamente a la Línea 113 Salud (opción 6) o comunicarse al teléfono (01) 315 6600, anexo 3302, o escribir a donaciondesangre@minsa.gob.pe.

La donación voluntaria, sin compensación económica, está protegida por ley y representa un acto de humanidad que transforma el destino de niñas y niños en situaciones críticas.