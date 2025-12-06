Pelo Madueño sorprende a su imitador en ‘Yo Soy’ y emociona a todos con su inesperada aparición en vivo. Video: Latina / Yo Soy

El set de ‘Yo Soy’ vivió un momento inesperado cuando Pelo Madueño, reconocido músico peruano, ingresó al escenario para sorprender a su imitador Hash Sánchez durante la interpretación de “Mala Sangre”. La aparición del artista original, mantenida en secreto hasta el último instante, provocó una ovación entre el público y dejó atónito al participante, quien agradeció emocionado la presencia de su referente. El ambiente en el estudio se llenó de entusiasmo, mientras el conductor Franco Cabrera y los jurados celebraban la singularidad del encuentro.

El momento de la sorpresa y la reacción en el set

Durante la reciente emisión de ‘Yo Soy’, transmitida por Latina, Hash Sánchez se encontraba en plena presentación cuando, sin previo aviso, se pudo ver a Pelo Madueño en la parte del backstage viendo a su imitador, quien desconocía la presencia del músico. Pero, cuando terminó su presentación, Cabrera fue el encargado de anunciar la sorpresa y el músico ingresó al escenario, lo que generó una reacción inmediata tanto en el público como en el jurado, que se puso de pie para recibir al invitado, mientras Hash quedó visiblemente impactado al ver a su ídolo frente a él.

Madueño, conmovido por la interpretación y las palabras de agradecimiento de Sánchez, expresó: “Estoy más emocionado de lo que pensé, la verdad, al ver esta presentación y lo que me acaba de decir Hash también, que me agradece por las canciones y eso es lo mejor para un compositor”. El artista también se mostró sorprendido por el nivel de detalle de la imitación, desde el timbre de voz hasta los tatuajes, y valoró el compromiso del participante con el personaje.

La interacción entre ambos artistas se desarrolló en un ambiente de respeto y admiración mutua. Sánchez, aún en estado de asombro, agradeció la oportunidad de compartir escenario con el músico al que homenajea, mientras el público y los presentes en el set aplaudían la autenticidad del momento.

Pelo Madueño como jurado invitado y repercusión en redes sociales

Tras la sorpresa, Cabrera anunció que Madueño no solo había acudido para sorprender a su imitador, sino que también se sumaría como jurado invitado en reemplazo de Jely Reátegui. El músico se integró a la mesa junto a Ricardo Morán y Carlos Alcántara, este último amigo cercano y colaborador de Madueño en proyectos como ‘Pataclaun’.

Alcántara, visiblemente emocionado, elogió la actuación de Sánchez: “No salgo todavía de la emoción de solo mirarte, haberte escuchado, haber visto tremenda presentación, tu mejor presentación de tu vida. Has puesto a bailar... Yo no sabía a quién estaba escuchando, a quién estaba viendo. Veía en la pantalla a Pelo, verdadero. Después te miraba a ti, te escuchaba y de verdad, gran trabajo, como dice el maestro Pelo, el verdadero. Gran trabajo que estás haciendo. Te felicito y no quiero decir más porque quiero escuchar al verdadero”.

Por su parte, Madueño compartió su perspectiva sobre la experiencia: “Es casi verte como un espejo, he estado viendo y además cuando cantaste ‘Alma de 80s’ también, yo te vi. Lo estabas haciendo con un montón de pasión. Agradezco que me hayan invitado para estar aquí. Vine para darte buena energía, buena onda. Y lo que me has dicho ahí arriba, me has dicho: ‘Gracias por tus canciones’. Yo creo que al final, creo que eso es lo más bonito para un compositor, que las canciones son las que inspiran, más que la persona o el personaje, las canciones son las que te han llevado ahí”.

Morán también destacó la trayectoria de Madueño y la importancia de su presencia en el programa, recordando su propia admiración por el músico desde los años noventa y su influencia en nuevas generaciones de artistas.

La participación de Madueño como jurado invitado y la sorpresa en vivo generaron una ola de reacciones positivas en redes sociales. Los seguidores del programa elogiaron la decisión de la producción y manifestaron su deseo de ver al músico más veces en el panel de jurados. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como “Qué bonitos son los Pelos”, “Que bellos, parecen papá e hijo, son idénticos”, y “Amé que el verdadero Pelo Madueño estuviera ayer como jurado y la sorpresa que le dio a Hash”.

Otros usuarios resaltaron la calidad de la imitación y la emotividad del encuentro, mientras algunos pidieron que Madueño sea invitado de manera recurrente como jurado o profesor en el programa. La interacción entre artista e imitador fue celebrada como un ejemplo de cómo la música puede trascender generaciones y unir a los protagonistas y al público en un mismo sentimiento.

La audición de Hash Sánchez como imitador de Pelo Madueño

Hash Sánchez —identificado en etapas previas como Jorge Sánchez— ya había sorprendido al jurado durante su audición en octubre, recibiendo un “sí” unánime y recomendaciones técnicas para perfeccionar su imitación. En esa ocasión, Carlos Alcántara destacó la similitud vocal y la necesidad de mejorar la presencia escénica, recordando su amistad y colaboraciones con Madueño en producciones como ‘Pataclaun’.

El imitador, originario de Magdalena del Mar, relató que descubrió la música de Madueño durante la pandemia y que ya contaba con experiencia en ediciones anteriores del programa, comprometiéndose a dar su máximo esfuerzo en esta temporada. Aunque Sánchez afirmó ser el primer imitador de Madueño en ‘Yo Soy’, en 2019 otro participante, Henry Joseph, también lo había interpretado en el concurso.