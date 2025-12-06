Minsa impulsa modificaciones a fichas de homologación para mejorar el servicio de hemodiálisis

Minsa busca fortalecer la calidad del servicio de hemodiálisis con nuevas modificaciones a fichas de homologación. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Central de Compras Públicas (Perú Compras), anunció el inicio del proceso para modificar dos proyectos de fichas de homologación vinculadas a la atención de personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC). Las propuestas corresponden al servicio de atención ambulatoria del paciente con ERC estadio 5 en hemodiálisis y al servicio de atención ambulatoria integral, ambos gestionados a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).

El objetivo de estas modificaciones es fortalecer la calidad y seguridad de los servicios destinados a pacientes que dependen de la terapia de reemplazo renal. Según el Minsa, las propuestas se encuentran disponibles para revisión pública en el enlace oficial de homologación de servicios ambulatorios de hemodiálisis, a fin de recibir aportes de instituciones y ciudadanos.

Consulta pública y mesa técnica

Como parte del proceso, se ha convocado a una Mesa Técnica de Discusión Pública que se realizará el viernes 12 de diciembre de 2025. Esta sesión virtual se desarrollará en dos turnos: el primero estará dirigido a entidades públicas, con inscripción disponible en https://bit.ly/hemodialisis1; el segundo, dirigido a proveedores y público interesado, contará con inscripción en https://bit.ly/hemodialisis2.

En ambos espacios, los participantes podrán presentar comentarios, sugerencias y observaciones sobre las modificaciones propuestas. Además, Perú Compras recibirá aportes adicionales a través de los correos electrónicos indicados en su sede digital hasta el 17 de diciembre, los cuales serán considerados durante el análisis del proceso de homologación.

Salud inicia consulta pública para actualizar estándares del servicio de atención a pacientes con enfermedad renal crónica. (Foto: Agencia Andina)

Contexto de la ERC y la hemodiálisis

La Enfermedad Renal Crónica es una condición de evolución prolongada que afecta progresivamente la función renal. En la etapa terminal, los pacientes requieren de manera permanente una terapia de reemplazo renal para sobrevivir. En el caso del Perú, la hemodiálisis es el tratamiento más utilizado y se brinda tanto en hospitales públicos como en centros privados que cumplen las exigencias establecidas por el Minsa.

Los pacientes con ERC terminal necesitan, en promedio, tres sesiones de hemodiálisis por semana, por lo que la estandarización del servicio es una medida clave para garantizar su calidad y continuidad. Las propuestas de modificación apuntan a actualizar los criterios técnicos y condiciones mínimas que deben cumplir los prestadores.

Importancia de la homologación

La Ficha de Homologación es un instrumento que permite estandarizar los requerimientos de bienes y servicios en las contrataciones públicas, facilitando procesos más eficientes y transparentes en todas las entidades del Estado. Su aplicación en servicios como la hemodiálisis contribuye a unificar criterios, mejorar la operación del sistema y asegurar que los pacientes reciban atención adecuada bajo parámetros comunes.

Con este proceso, el Minsa y Perú Compras buscan fortalecer los estándares nacionales y asegurar una atención segura y uniforme para las personas con enfermedad renal crónica en todo el país.

¿Qué es la hemodiálisis?

La hemodiálisis es un tratamiento médico vital que actúa como un “riñón artificial” para personas cuyos riñones ya no pueden filtrar adecuadamente la sangre. En este procedimiento, la sangre del paciente se extrae mediante un acceso vascular —generalmente una fístula, injerto o catéter— y pasa a través de un filtro especial llamado dializador. Allí se eliminan los desechos metabólicos, el exceso de agua y sales al contacto con el líquido de diálisis, mientras que la sangre depurada retorna al cuerpo. Este proceso permite reemplazar de manera parcial las funciones básicas de los riñones y evita la acumulación de toxinas peligrosas.

Gobierno abre proceso para actualizar requisitos del servicio de hemodiálisis en pacientes con ERC estadio 5. (Foto: Difusión)

Durante cada sesión, la máquina de diálisis también ayuda a mantener el equilibrio de minerales esenciales como el potasio, sodio y calcio, además de contribuir al control de la presión arterial y del volumen de líquidos. Aunque la hemodiálisis no cura la insuficiencia renal ni logra sustituir completamente todas las funciones renales, permite prolongar la vida del paciente y mejorar su calidad de vida. Por su naturaleza continua, suele realizarse varias veces por semana en un centro especializado, hospital o clínica.