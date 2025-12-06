Magaly Medina y su dura opinión por el regreso de Tilsa Lozano a ‘El Valor de la Verdad’: “La amante icónica del Perú”. Video: Magaly TV La Firme

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Tilsa Lozano tras confirmarse que la modelo volverá a hablar de su relación pasada con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas en el programa ’El Valor de la Verdad’, que se emitirá este domingo 7 de diciembre. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó abiertamente las motivaciones de Lozano para retomar el tema y le recordó su papel en el escándalo mediático que marcó la farándula peruana hace más de una década.

Críticas de Magaly Medina a Tilsa Lozano

En la reciente edición de su programa, Magaly Medina calificó a Tilsa Lozano como “la amante icónica del Perú” y subrayó que el exfutbolista Juan Manuel Vargas “nunca te oficializó, siempre te basureó”. Medina enfatizó que, aunque Lozano se queja de ser etiquetada por su pasado, no duda en sentarse nuevamente en el sillón rojo de Beto Ortiz para hablar de la relación clandestina que mantuvo con Vargas.

La periodista ironizó sobre la insistencia de Lozano en revivir el tema, sugiriendo que la motivación principal sería económica: “¿Tan necesitada está de los 25 mil soles que pagaría Beto Ortiz para exponer nuevamente los trapos sucios de una relación que no fue real en su vida?”, cuestionó Medina. Además, la conductora recordó que la familia de Vargas, conformada por Blanca Rodríguez y sus hijos, “ya te borraron de su existencia hace mucho”, y criticó que Lozano siga hablando de un episodio que, a su juicio, solo causó dolor a terceros.

Medina también comparó la trayectoria mediática de Lozano con otras figuras de la farándula: “Antes de que existiera Pamela Franco, ella fue la clandestina más clandestina de este país”, afirmó en Magaly TV La Firme. La periodista calificó la actitud de Lozano como “indigna y de tan poco mujer”, y la acusó de no valorarse a sí misma, lo que, según su opinión, la habría llevado a repetir patrones en sus relaciones sentimentales.

Las críticas de Medina no se limitaron al ámbito personal. La conductora de ATV no dudó en recordar el historial de Lozano y la acusó duramente de simbolizar la infidelidad en la farándula peruana, señalando que “algunas se olvidan del tremendo rabo de paja, el historial que tenían”.

Respuesta de Tilsa Lozano y su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Frente a la ola de comentarios, Tilsa Lozano optó por minimizar las críticas y defender su derecho a contar su versión. “Cuando tenga un nuevo floro me cuentan, es lo mismo de siempre, qué flojera”, respondió la conductora de ‘La Noche Habla’. Lozano expresó su cansancio ante la insistencia de Medina en recordarle su pasado con Vargas y dejó claro que prefiere ignorar los ataques mediáticos.

El regreso de Lozano a ‘El Valor de la Verdad’ ocurre doce años después de su primera aparición, donde expuso detalles de su relación con Vargas, un episodio que marcó su carrera y la agenda de espectáculos en Perú. La exmodelo vuelve al programa para abordar no solo su vínculo con el exfutbolista, sino también episodios de violencia y su reciente divorcio con Jackson Mora. En el adelanto del programa, Lozano relató momentos difíciles: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes”, sin precisar la identidad del agresor.

Durante la promoción del programa, Lozano se mostró más segura que en el pasado. “Me siento mucho más preparada que la vez pasada. Tengo muchas cosas que contar”, afirmó. Además, lanzó un mensaje directo a sus exparejas: “¿Estoy nerviosa? No. Los nerviosos deberían ser ustedes”.

La conductora de televisión regresa al temido sillón rojo para contar detalles de su vida personal, ahora tras su divorcio de Jackson Mora | Panamericana

En relación a su historia con Vargas, Lozano sostuvo: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo”, se escucha decir en el adelanto. La modelo también abordó su deseo de formar una familia: “Para mí el concepto de familia es un sueño, es algo que siempre quise”, y reconoció que su matrimonio con Mora estuvo marcado por la desconfianza y episodios incómodos.

El retorno de Lozano al sillón rojo ha generado opiniones divididas en el entorno mediático. Daniela Cillóniz, amiga y periodista, expresó que “eso ya pasó, que hable de Jackson (Mora), que cuente su verdad”, sugiriendo que Lozano debería dejar atrás el tema de Vargas y centrarse en su vida actual. Cillóniz consideró que insistir en el pasado solo alimenta la polémica y a los detractores.

A pesar de las críticas, Lozano defendió su derecho a compartir su versión y agradeció, en tono irónico, a Magaly Medina por ayudarla a “abrir los ojos” respecto a su exesposo Jackson Mora. La modelo afirmó que, aunque la opinión de Medina no le resulta relevante, en esta ocasión la abrazaría por mostrar imágenes que confirmaron sus sospechas sobre la infidelidad de Mora.

El episodio de ‘El Valor de la Verdad’ con Tilsa Lozano se emitirá este domingo 7 de diciembre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y se espera que revele detalles inéditos sobre su vida personal y sus relaciones más mediáticas.