Jackson Mora confiesa último intento de salvar su matrimonio con Tilsa Lozano antes de divorciarse: “Me muero por ella”

Jackson Mora niega infidelidad y cuenta su último intento de salvar su matrimonio con Tilsa Lozano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Jackson Mora rompió su silencio y decidió revelar detalles de los últimos momentos previos a la firma de su divorcio con Tilsa Lozano. En una emotiva entrevista en el programa La Noche Habla, el exboxeador y empresario contó que, la noche antes de firmar los papeles de la separación, intentó salvar su matrimonio con un último gesto desesperado.

A las 12:30 de la noche, según sus propias palabras, le envió un mensaje a Tilsa buscando una reconciliación.

“Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no? Porque yo sé que todavía me quiere. No sé si como antes, pero sí sé que me quiere. Yo me muero por ella también”, recordó Jackson que le dijo a su entonces esposa, esperando una respuesta que le permitiera evitar la firma del divorcio.

Jackson Mora sobre su divorcio con Tilsa Lozano: "Yo me muero por ella". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

Jackson Mora afirma que no fue infiel

A lo largo de la entrevista, Jackson insistió en que nunca fue infiel a Tilsa y desmintió las acusaciones que surgieron después de su viaje a Colombia, donde su exsocio lo vinculó con una posible deslealtad.

“Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso”, afirmó, haciendo hincapié en que siempre intentó salvar su relación hasta el último momento. Según su versión, el verdadero motivo de la separación no fue la falta de amor, sino el daño provocado por las constantes burlas y el escándalo mediático que rodeó su matrimonio.

“Lo que realmente afectó nuestra relación fueron las burlas, la presión mediática. Eso fue lo que finalmente llevó a Tilsa a tomar la decisión de divorciarse de mí”, explicó.

Jackson Mora sobre su divorcio con Tilsa Lozano: "Yo me muero por ella". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

Todavía la ama

A pesar de la separación, Jackson Mora no escondió que sigue enamorado de Tilsa y que aún guarda sentimientos fuertes por ella. “Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada”, confesó con nostalgia, reconociendo que su amor por la exvengadora sigue intacto.

Sin embargo, también aceptó que no sabe cómo ella se siente respecto a él en este momento. Aunque la pareja haya llegado al final de su camino, Jackson parece aferrarse a la esperanza de que, en algún lugar, todavía existe una chispa de amor que los unió en su relación.

Jackson Mora sobre su divorcio con Tilsa Lozano: "Yo me muero por ella". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron el divorcio

El 11 de junio, tras meses de especulaciones y rumores, Jackson y Tilsa finalmente firmaron su divorcio, poniendo un punto final a una de las relaciones más comentadas en el espectáculo. Tras la firma, Jackson fue interceptado por la prensa, quien no tardó en preguntarle sobre la joven modelo que lo acompañaba en el aeropuerto.

Ante las cámaras, el exboxeador aclaró rápidamente que no se trataba de una nueva pareja, sino de una persona de su staff. “Es gente de mi staff, hermano. No, todavía no”, respondió tajante, dejando claro que, a pesar de la separación, aún no ha rehecho su vida con otra mujer.

El tema del divorcio de Jackson Mora y Tilsa Lozano ha estado en boca de todos durante meses, especialmente por las razones detrás de su ruptura y los comentarios que ambos han hecho al respecto. Mientras Tilsa ha mantenido una postura más reservada sobre el tema, Jackson ha mostrado sus emociones abiertamente, hablando del amor que aún siente por ella y de los intentos fallidos por salvar su matrimonio.

Jackson Mora y su fría reacción tras firmar el divorcio a Tilsa Lozano. ATV /Panamericana Tv.