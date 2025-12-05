Perú

Crimen en el malecón de Miraflores: Imágenes inéditas revelan la última reunión de la víctima con sus presuntos asesinos

Según las cámaras de seguridad, el auto gris entró al distrito al rededor de las 9:30. La víctima estacionó el vehículo en el frontis del Colegio Médico y después se reunió con desconocidos

Guardar
Crimen en Miraflores: municipio anuncia nuevas cámaras y mayor control tras los 14 disparos. El funcionario se mostró consternado por el atentado

La reconstrucción de la ruta del vehículo vinculado a la víctima del crimen en el malecón de Miraflores ha permitido a la Policía y a la Municipalidad obtener un primer mapa claro de los desplazamientos previos al ataque. Según explicó Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana, la trazabilidad se realizó gracias al sistema de videovigilancia del distrito y al uso de inteligencia artificial.

“Bueno, nosotros lo que podemos apreciar es que ingresa por la playa Estrella II, donde lo capta la primera cámara. Se ha hecho la trazabilidad por inteligencia artificial de todo el recorrido hasta que se estaciona. Desde que inicia el recorrido en el distrito, en la playa, hasta que termina. Es desde las 9:05 y hasta las 09:26, cuando se estaciona”, detalló.

Crimen en Miraflores: videos inéditos
Crimen en Miraflores: videos inéditos exponen la reunión previa entre la víctima y los hombres que la atacaron

Los registros muestran que el auto ingresó al distrito entre las 9:05 y 9:07 p. m. y avanzó por la zona costera hasta llegar al Malecón de la Reserva. A las 9:26 p. m., según las imágenes, el vehículo se detuvo en un punto cercano al frontis del Colegio Médico, exactamente a pocos metros de donde minutos después se produciría el ataque.

Encuentro en una zona restringida

Tras estacionar, el conductor descendió del vehículo. Las cámaras captaron que se dirigió hacia la zona del malecón donde el acceso peatonal está restringido. De acuerdo con Vallejo, allí se encontró con un grupo de personas en un área sin pase autorizado.

“Él baja del vehículo, se reúne con unas personas en la zona de el malecón, en la parte donde no hay pase peatonal, ellos pasan una valla y están prácticamente al borde del acantilado. 10:02 es que se escucha el primer disparo”, señaló.

Videos muestran el caos en Miraflores: vecinos y turistas corren tras el violento tiroteo. La Municipalidad emitió un comunicado expresando su preocupación y aseguró que continuará trabajando en reforzar la seguridad en el distrito. Video: Latina

Las imágenes muestran que la víctima permaneció en ese punto durante aproximadamente media hora, aparentemente conversando con al menos dos sujetos. A las 10:02 p. m., las cámaras captaron la primera detonación. Los disparos se escucharon también desde hoteles y viviendas cercanas, lo que provocó que transeúntes que se ejercitaban o caminaban por el malecón huyeran despavoridos.

La víctima fue acribillada con catorce disparos, según el registro preliminar de la Policía Nacional. Su cuerpo quedó tendido en la parte baja del jardín, detrás del muro que separa la vereda del borde del acantilado.

Los primeros hallazgos

Las cámaras municipales y privadas permitieron a las autoridades reconstruir el recorrido del auto y confirmar que el conductor llegó solo al distrito.

“Sí, podemos precisar de que en todo el recorrido él llega solo, ¿no? Y se encuentra con unas personas, estas personas hacen el disparo después de treinta minutos de estar aparentemente en conversaciones”, explicó Vallejo.

Crimen en el malecón: lo
Crimen en el malecón: lo que la PNP encontró dentro del auto asociado a la víctima asesinada

El trabajo de vigilancia no solo contribuyó a ubicar el punto del ataque, sino también a hallar un vehículo que resultó clave para la investigación. Entre las prendas de la víctima se encontró una llave que llevó a los agentes a un auto gris estacionado en Malecón de la Reserva. Dentro había un letrero de “taxi”, una cartera de mujer y un peluche de oso panda, objetos que ahora forman parte de las diligencias de la Dirincri.

Matan a hombre en Miraflores: una cartera y un peluche aparecen en el auto vinculado a la víctima

La Municipalidad de Miraflores continúa proporcionando material audiovisual y soporte logístico a la Policía para identificar a los responsables y esclarecer el crimen, que ha generado alarma entre vecinos y visitantes del distrito.

Temas Relacionados

Crimen en MirafloresMalecón de MirafloresMalecón de la ReservaasesinatoPNP

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Crimen en el malecón turístico de Miraflores: extranjero es asesinado con 14 disparos a pocos metros de Larcomar

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que algunos transeúntes salen corriendo al oír los disparos

Crimen en el malecón turístico

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Precio del dólar hoy: Así se cotiza el tipo de cambio en Perú este 6 de diciembre

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar hoy: Así

Solicitud del retiro de AFP se podrá registrar hasta enero: Este es la fecha límite

Sin cronograma. El octavo retiro de AFP seguirá hasta el siguiente año. Así se detallan las siguientes fechas para mandar tu solicitud

Solicitud del retiro de AFP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Avanza País acepta la renuncia

Avanza País acepta la renuncia de Phillip Butters y reafirma que seguirá en carrera en las elecciones generales de 2026

Phillip Butters abandonó precandidatura con Avanza País tras ser cuestionado por el presidente del partido sobre su compromiso político

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

Congreso: proponen implementar un aplicativo de personas desaparecidas administrado por la PNP

Dejaron sin seguro médico a Delia Espinoza incluso antes de que sea inhabilitada

ENTRETENIMIENTO

Pamela López descarta el amor

Pamela López descarta el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco: “Eso es capricho, algo momentáneo”

Thiago Vernal, las críticas tras ‘Locos de amor 4′ y su carrera actoral en ascenso: “Voy a seguir haciendo lo que me apasiona”

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

Gerardo Pe y Mario Irivarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Perú perdió 3-2 ante Venezuela: resumen del triunfo ‘vinotinto’ en el duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025