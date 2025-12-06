Carretera Central, aeropuerto de Jauja y corredor ferroviario: los tres proyectos que siguen pendientes para destrabar al centro del Perú

El aeropuerto de Jauja, la Carretera Central y el corredor ferroviario fueron identificados como las obras decisivas para reducir costos logísticos y elevar la competitividad del centro del país. - Crédito: Infobae / Andina / fotocomposición

La macrorregión centro enfrenta un dilema que se arrastra por décadas: cómo sostener su crecimiento económico con una infraestructura que no acompaña el ritmo de su producción. Junín, Pasco, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho concentran actividad minera, agroexportación, manufactura y comercio interno, pero operan con rutas saturadas, un aeropuerto con limitaciones y una logística fragmentada. La brecha se siente en costos de transporte más altos, menor competitividad y dificultad para atraer inversiones de largo plazo.

Estas limitaciones volvieron a ponerse sobre la mesa en Huancayo, donde autoridades, empresarios y especialistas coincidieron en que la falta de conectividad es hoy el mayor freno para la región. La Carretera Central continúa cargando prácticamente sola el flujo de mercancías y pasajeros entre la capital y la sierra central; cualquier interrupción paraliza actividades, encarece operaciones y revela la fragilidad del sistema. La discusión ya no se reduce a la ampliación o modernización de una vía, sino a la necesidad de un rediseño logístico más amplio.

El VIII Congreso Empresarial del Centro, realizado el 4 y 5 de diciembre, reunió a representantes empresariales, académicos, culturales y gubernamentales para revisar estas prioridades. La cita —organizada por la Cámara de Comercio de Huancayo, CONFIEP y la Universidad Continental— llevó como eje central “Necesidades y propuestas para una inversión y gobernanza sostenible integral para la Macrorregión Central del Perú”.

Autoridades y empresarios coincidieron en que la falta de conectividad es hoy el mayor freno para la Macrorregión Centro. - Crédito: Universidad Continental

Infraestructura: los tres proyectos que se consideran decisivos

Durante el bloque dedicado a conectividad, José Barrios, vicepresidente de la Universidad Continental, sintetizó las principales propuestas: la internacionalización del aeropuerto de Jauja, la modernización integral de la Carretera Central y la creación de un eje ferroviario longitudinal que una el centro con los corredores logísticos del país. Señaló que estas obras permitirían reducir costos, mejorar tiempos y darle a la región un soporte real para competir.

El corredor ferroviario —planteado como un trazo que podría extenderse hacia el norte o el sur— aparece como alternativa estratégica para descongestionar la ruta Lima–La Oroya. Por su parte, el aeropuerto Francisco Carlé es visto como un activo subutilizado que podría convertirse en un punto de conexión para carga y pasajeros si obtiene infraestructura adecuada y estándares operativos más altos.

El Congreso Empresarial del Centro volvió a poner sobre la mesa la urgencia de modernizar la infraestructura regional. - Crédito: Universidad Continental

Exportaciones, inversión y estabilidad macroeconómica

En materia económica, la exposición de PromPerú estuvo centrada en la capacidad del Perú para seguir atrayendo capital. Gisella Abarca López, ejecutiva de Promoción de Proyectos, recordó que el país creció 3.5 % en 2025 y ha mantenido un promedio de 4.2 % en los últimos veinte años. También subrayó que el Perú posee una de las tasas de inflación más bajas de la región (1.1 %) y un riesgo país competitivo que sigue generando confianza.

Entre 2023 y 2024, la inversión pública movilizó S/121 mil millones, generando 267 mil empleos. En paralelo, la macrorregión centro registra exportaciones por US$19,400 millones hasta septiembre de este año y más de US$23 mil millones en 2024, impulsadas por la minería y el sector agropecuario.

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, advirtió que sin seguridad jurídica ni estabilidad política será imposible atraer la inversión que la Macrorregión Centro necesita. - Crédito: Confiep

Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el verdadero cuello de botella no es técnico, sino político e institucional. Su presidente, Jorge Zapata Ríos, advirtió en Huancayo que ninguna región podrá activar proyectos de gran escala si el país no garantiza reglas claras, instituciones eficientes, respeto a los contratos y un clima de negocios predecible. Recordó que la inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica siguen desincentivando capitales que podrían transformar la Macrorregión Centro.

Las cifras expuestas por la CONFIEP revelan que la inversión privada permanece estancada, un freno que limita la capacidad del país para ejecutar proyectos estratégicos en las regiones. - Crédito: Confiep

El gas natural: dos décadas de espera

El debate energético se centró en la masificación del gas natural, un proyecto que en Junín acumula veinte años sin despegar. Luis Ángel Carbajal, director de Gestión del Gas Natural del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sostuvo que un eventual ramal desde Ayacucho solo será viable si se crea una demanda real y sostenida.

Fred Contreras, integrante del Colegio de Ingenieros de Junín, recordó que industrias que inicialmente mostraron interés —como Doe Run o Cemento Andino— terminaron descartando su uso, lo que frenó el proceso. Según su estimación, la región necesitaría al menos 110 mil conexiones residenciales para alcanzar un nivel de rentabilidad que permita viabilizar la infraestructura.

Gestión empresarial y sostenibilidad del crecimiento

El espacio dedicado a innovación tuvo como expositor a Fernando Barrios Ipenza, presidente del Directorio de la Universidad Continental. En su ponencia “De probar rápido a escalar con disciplina”, advirtió que el marcado espíritu emprendedor del país convive con tasas elevadas de mortalidad empresarial: el 85 % de los nuevos negocios no supera los tres años y la mayoría de empresas familiares no logra trascender a la siguiente generación.

El representante de la Universidad Continental, José Barrios, sostuvo que la región solo podrá competir si concreta tres obras clave: la Carretera Central, el aeropuerto de Jauja y un corredor ferroviario. - Crédito: Difusión

Barrios hizo énfasis en la importancia de la coherencia estratégica, la asignación eficiente de recursos y la capacidad de corregir rumbo a tiempo. “Quien no crece, perece”, señaló al mostrar cómo el estancamiento puede convertirse rápidamente en el inicio de una crisis.

El foro deja una conclusión clara: la macrorregión centro tiene capacidad productiva, talento y posición estratégica, pero sin infraestructura moderna seguirá operando por debajo de su potencial. Los proyectos están identificados; lo que sigue es que se conviertan en prioridades efectivas de política pública.