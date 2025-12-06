Alfredo Benavides confiesa por qué se distanció de su hermano Jorge Benavides: “No me sentí respaldado familiarmente”. Video: Magaly TV La Firme

Alfredo Benavides ha revelado los motivos detrás de su distanciamiento con su hermano Jorge Benavides, líder del elenco humorístico conocido como ‘JB en ATV’. El comediante dejó de participar en el programa de su hermano desde octubre, tras no sentirse respaldado durante un conflicto personal. Mientras Jorge Benavides inicia una nueva etapa en Panamericana Televisión, Alfredo Benavides apuesta por consolidar su carrera en ATV, marcando así un cambio en la dinámica de los hermanos en la televisión peruana.

Motivos del distanciamiento y razones personales

El alejamiento de Alfredo Benavides de su entorno laboral y familiar se originó a raíz de un episodio que, según relató en Magaly TV La Firme, no implicó una pelea directa con Jorge Benavides ni un despido, sino una situación personal con una tercera persona del elenco que le generó estrés y malestar. “No me sentí respaldado familiarmente... Me resentí, efectivamente. Pero yo siempre he estado en los momentos más difíciles por mi familia. Esto sí lo puedo asegurar”, afirmó en entrevista con la popular ‘Urraca’.

El comediante precisó que su ausencia del programa de su hermano se extendió desde octubre, y que la falta de apoyo tanto de su círculo familiar como profesional fue determinante para su decisión de apartarse. “Yo dejé de venir al programa desde octubre, no me despidieron. Fue un tema netamente personal”, explicó, aunque prefirió no ahondar ni dar más detalles del tema.

A pesar del resentimiento inicial, Alfredo Benavides aclaró que la relación con su hermano se encuentra actualmente en buenos términos y que las diferencias han sido superadas. “Las asperezas con mi hermano ya han sido limadas y actualmente la relación se encuentra en buenos términos”, puntualizó en diálogo.

Situación actual, proyectos en ATV e independencia artística

Tras el distanciamiento y la decisión de no seguir a Jorge Benavides a Panamericana Televisión, Alfredo Benavides fue presentado como nueva figura de ATV, donde se proyecta como conductor de un programa humorístico propio. La conductora de espectáculos destacó su incorporación como “nuestra flamante contratación del 2026”, resaltando su capacidad para brillar con luz propia y su independencia artística, luego de años en los que, según la conductora Magaly Medina, vivió “bajo la sombra del hermano Jorge”.

Alfredo Benavides ha manifestado su interés en revivir personajes emblemáticos como “el niño Alfredito”, sugiriendo que podrían ser el eje de su nuevo espacio en ATV. “Bien puede ser el programa del niño Alfredito, porque es bien malcriadito”, bromeó. Además, su versatilidad ha sido reconocida por su habilidad para crear personajes como “Daivis Gordosco”, “Brad Pizza” y “Renzo Estragón”, que han logrado conectar con el público y consolidar su presencia en la televisión peruana, según se destacó en un reportaje de Magaly TV La Firme.

Los diversos personajes que tiene Alfredo Benavides. Video: Magaly TV La Firme

En cuanto a la relación con su hermano, Alfredo Benavides ha dejado claro que, pese a las diferencias laborales, el afecto familiar se mantiene. Por su parte, Jorge Benavides expresó su entusiasmo por el regreso a Panamericana Televisión, afirmando: “Estoy feliz de regresar”, y generando expectativas sobre la renovación del formato humorístico en el canal.

El nuevo rumbo de Alfredo Benavides en ATV y la apuesta de Jorge Benavides por Panamericana Televisión marcan una etapa de cambios en la televisión peruana, donde ambos hermanos buscan consolidar sus trayectorias por caminos separados, pero con respeto mutuo.

En este escenario de transformaciones, Alfredo Benavides opta por avanzar, reconociendo la importancia de los nuevos comienzos y el valor de desear éxito a quienes han formado parte de su historia profesional y personal.