Abren dos nuevas rutas en el aeropuerto Jorge Chávez, a pesar de la TUUA de transferencia

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Este domingo 7 de diciembre empezará a pagarse la nueva tarifa por TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un cobro que tendrán que pagar los pasajeros que vengan de otro país y usen el aeropuerto como conexión a otro destino fuera del Perú.

Si bien varias aerolíneas cerraron rutas por la entrada de esta tarifa y alertaron que se afectaría la competitividad del Jorge Chávez frente a otros en la región, esta semana se abrieron dos nuevas rutas por primera vez.

Una se trata de Florianópolis, en Brasil, que ahora tendrá un vuelo directo desde el aeropuerto, con una ruta manejada por Latam. La otra es la ruta que conecta Salt Lake City, en el estado de Utah en Estados Unidos, con Lima, y que es operada por Delta.

La TUUA de transferencia sigue firme para pagarse el 7 de diciembre. Pero nada descarta que MTC, LAP y las aerolíneas sigan en conversación para definir cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

Vuelo directo a Florianópolis

El pasado miércoles 3 de diciembre, el Aeropuerto Jorge Chávez informó que ya estaba disponible el vuelo directo desde Lima a Florianópolis, ciudad de Brasil.

“¡Florianópolis ahora está a un vuelo directo desde el Jorge Chávez! Hoy, celebramos el inicio de una nueva ruta que impulsa la conectividad del país. Latam inaugura su vuelo directo a esta ciudad, su sexta conexión entre Perú y Brasil y el destino internacional n.° 35, operado desde nuestro aeropuerto", señaló la cuenta de Twitter del aeropuerto.

Este destino tendrá tres frecuencias semanales y una proyección de aproximadamente 3 mil 100 pasajeros al mes. “Esta operación marca un hito especial: es la primera vez que la aerolínea ofrece un vuelo directo hacia este destino. Seguimos llevando al país hacia nuevas conexiones”. resaltaron.

Los pasajeros internacionales tendrán que pagar la TUUA por transferencia fuera del costo del boleto de avión. El Aeropuerto Jorge Chávez cobra un monto extra por el uso de las instalaciones. - Crédito LAP

Vuelo directo a Salt Lake City

Asimismo, el viernes 5 de diciembre el aeropuerto informó sobre el inicio de una nueva ruta hacia Utah, Estados Unidos: “Salt Lake City despega, por primera vez, hacia Sudamérica y lo hace desde el Jorge Chávez! Hoy celebramos un hito para la conectividad del país”, señaló.

Así, es Delta Airlines la que inauguró su nueva ruta directa: Salt Lake City - Lima. “Es un hito a destacar pues es la primera vez que esta ciudad estadounidense establece un vuelo directo hacia nuestra región. Para nosotros, representa un paso decisivo en la expansión de la conectividad entre Perú y Estados Unidos”, agregaró el aeropuerto.

Esta rutra ya opera con frecuencia diaria y proyecta movilizar a aproximadamente 10 mil pasajeros y pasajeras al mes, lo que se considera como “un avance para la conectividad aérea y un motivo más para seguir llevándonos hacia nuevos destinos”.

Dos rutas abrieron en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Reuters/John Vizcaino

TUUA de transferencia

¿En qué casos se paga la TUUA de transferencia? Este es el detalle:

Se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es en un país extranjero, la escala se hace en Lima y el destino es en otro país extranjero

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es un país extranjero, se hace escala en Lima, y el destino es otra región del Perú

No se paga TUUA de transferencia cuando: El origen es una región del Perú, se hace escala en Lima y el destino está en un país extranjero.