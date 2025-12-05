Perú

Productores de Apurímac han vendido 147 mil libras de fibra de alpaca a la industria textil

La reciente operación marca un avance clave en la formalización de la cadena alpaquera en la región, donde la venta directa y la asistencia técnica han permitido a las comunidades altoandinas acceder a mejores condiciones comerciales y elevar la calidad de su producción

Según el Midagri, este progreso es resultado de un esfuerzo de formalización y de acompañamiento técnico que ha contribuido a mejorar los niveles de calidad de la producción local. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La cadena productiva de la fibra de alpaca en Apurímac atraviesa un proceso de transformación que empieza a reflejarse en nuevas oportunidades comerciales. Productores de diversas comunidades altoandinas concretaron una venta directa de gran volumen a la industria textil, un hito que marca un giro respecto a la forma tradicional de comercialización en la zona.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), este avance responde a un proceso de formalización y asistencia técnica que ha permitido elevar los estándares de calidad de la oferta local. La operación más reciente demuestra que la articulación entre productores y compradores puede generar resultados significativos para las familias dedicadas a la crianza de alpacas.

Una venta histórica para los alpaqueros de Antabamba

La Sociedad Peruana de Alpaqueros Registrados (SPAR) del distrito de Oropesa, en Antabamba, concretó la venta de 147.048 libras de fibra de alpaca a la empresa Inca Tops. La transacción superó los 3 millones de soles y se llevó a cabo con el acompañamiento del Midagri a través de Agromercado. Esta articulación permitió que la operación se ejecute de manera directa y transparente, sin intermediarios.

El beneficio alcanza a 464 productores de alpacas de las razas Huacayo y Suri pertenecientes a nueve comunidades de la zona. Los criadores han logrado mejorar la calidad de su fibra y acceder a mejores condiciones comerciales, fortaleciendo su posición frente a la industria textil. El acopio continuará hasta el 17 de diciembre, como parte de la campaña grande programada para este año.

Los productores han conseguido elevar el nivel de su fibra y negociar en términos más favorables, lo que les ha permitido consolidar una posición más sólida ante las empresas textiles. Foto: agraria.pe

Asistencia técnica que impulsa la competitividad

“El acompañamiento técnico-comercial brindado por Agromercado en las zonas altoandinas de Apurímac incluye asesoría especializada en la cadena de fibra de alpaca, fortalecimiento organizacional, capacitación en categorización y clasificación, buenas prácticas de esquila y orientación para procesos de certificación RAS. Este soporte ha permitido que las organizaciones consoliden estándares de calidad y eleven su competitividad frente a las exigencias de la industria textil”, indicó el Midagri.

Este trabajo ha permitido que las comunidades desarrollen capacidades clave para ingresar a nuevos mercados. La orientación técnica no solo ha mejorado la calidad del producto final, sino que también ha contribuido a que los productores se organicen mejor y gestionen de forma más eficiente sus procesos productivos.

De la intermediación a la venta directa

Hasta hace pocos años, la fibra de alpaca se comercializaba principalmente mediante acopiadores, un esquema que reducía el margen de ganancia para las comunidades. Ese panorama empezó a cambiar en 2024, cuando Agromercado puso en marcha un Plan de Articulación Comercial con SPAR Antabamba que permitió iniciar ventas directas a Inca Tops.

Los primeros envíos fueron de menor escala, pero en 2025 el proceso se consolidó y superó las expectativas de la empresa compradora. La modalidad de pago contra entrega adoptada por la compañía ha fortalecido la confianza entre los productores y ha motivado su participación en el sistema de acopio centralizado, proyectando campañas con mayor estabilidad y mejores ingresos.

La fibra de alpaca se utiliza sobre todo en la elaboración de prendas y textiles de gran valor, aprovechando su textura suave, su poco peso y su destacada habilidad para conservar el calor. Foto: agraria.pe

¿En qué se utiliza la fibra de alpaca?

La fibra de alpaca se emplea principalmente para confeccionar prendas y textiles con alto valor agregado, gracias a su suavidad, ligereza y notable capacidad aislante. Se utiliza para elaborar suéteres, bufandas, gorros, guantes, medias y ponchos, prendas ideales para soportar climas fríos sin resultar pesadas. Además, muchas veces se transforma en mantas, frazadas, chales y otros artículos para el hogar, aprovechando su textura agradable, su calidez y su durabilidad.

Más allá de su uso en vestimenta o textiles del hogar, la fibra de alpaca tiene valor en el segmento de moda de lujo y confecciones de alta gama, especialmente cuando se busca una textura elegante, ligera y de buena caída —algo que se potencia en ciertas variedades de alpaca. También es apreciada por sus cualidades hipoalergénicas —al no contener lanolina—, lo que la hace apropiada para personas con piel sensible, y por su adaptabilidad: su aislamiento térmico permite que prendas o mantas resulten cómodas tanto en climas fríos como moderados.

