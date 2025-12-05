Ucayali da el salto al Asia: 20 toneladas de ajonjolí negro amazónico llegan a uno de los mercados más exigentes del mundo

(Especial)

Las últimas semanas han marcado un nuevo movimiento en la ruta exportadora desde la selva central del Perú. Un cargamento de 20 toneladas de ajonjolí negro producido por agricultores familiares de Ucayali logró ingresar al mercado asiático, un destino que sigue ampliando su demanda por insumos de origen amazónico. El envío forma parte de un contrato gestionado entre productores locales y la empresa Glint SAC, lo que permitió asegurar precio, semillas y condiciones comerciales más estables para las familias que apuestan por este cultivo.

El crecimiento de la actividad no solo refleja un mayor interés internacional por el ajonjolí negro, sino también un proceso de articulación entre asociaciones de productores, gobiernos locales y plataformas estatales de comercialización. Aunque el impulso inicial proviene del Midagri mediante Agromercado, la dinámica responde a un objetivo más amplio: abrir espacios para que la Agricultura Familiar acceda a mercados donde la demanda paga mejores precios y exige estándares más altos.

Ucayali busca consolidarse como proveedor para Asia-Pacífico

Semillas de sésamo o ajonjolí, conocidas por su alto contenido nutricional, ideales para añadir a platos saludables y sabrosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajonjolí negro se ha convertido en una alternativa atractiva para agricultores con pequeñas extensiones de tierra debido a su ciclo corto, su manejo agronómico sencillo y rendimientos que pueden oscilar entre 600 y 1.000 kilos por hectárea. En regiones donde el mercado interno es limitado, la posibilidad de colocar el producto en Asia representa una oportunidad para generar ingresos sostenibles y diversificar la matriz agrícola.

El avance también se nota en la participación de productores. Mientras en 2024 intervino un grupo de cerca de 50 familias, para la campaña 2025 ya suman más de 130 agricultores distribuidos en 18 caseríos de Manantay, Yarinacocha, Masisea, Callería, Nueva Requena, Curimaná y Tahuanía. La cosecha se extenderá hasta mediados de diciembre, afectada por las lluvias recientes y las restricciones de acceso en algunas zonas de cultivo.

Dentro del esquema comercial, Agromercado coordina la provisión de semillas certificadas, asistencia técnica y articulación con Glint SAC, mientras que organizaciones como Agro Rural y la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali acompañan el fortalecimiento asociativo y la actualización de datos en el Padrón de Productores Agrarios (PPA). Estos pasos son claves para garantizar la trazabilidad requerida por los mercados internacionales.

Para 2026 la meta es instalar 300 hectáreas y alcanzar una producción estimada en 200 toneladas, lo que permitiría a Ucayali posicionarse como un abastecedor competitivo en el área Asia–Pacífico. Además, se prevé impulsar la certificación de campos mediante el Certificado de Lugar de Producción emitido por Senasa, requisito indispensable para cumplir estándares fitosanitarios y acceder a beneficios arancelarios.

Sector agropecuario cierra octubre con avances impulsados por agricultura y ganadería

Mango, fresa y limón lideran el crecimiento agrícola en Perú, impulsando el sector agropecuario. - Crédito: Composición Infobae Perú

Entre enero y octubre, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 5,5%, sostenido principalmente por el desempeño del subsector agrícola, que avanzó 6,6%, y por el impulso de la actividad pecuaria, que aumentó 3,6%. Este comportamiento se explica por una mayor superficie en producción, mejores condiciones climáticas en varias regiones y el ingreso de nuevas áreas cosechadas en campañas recientes.

En el rubro agrícola, los cultivos que destacaron por su fuerte expansión fueron la aceituna, con un incremento excepcional de más de 1.100% en Tacna y Arequipa, debido a condiciones favorables frente a la campaña previa; el arándano, que creció alrededor de 28% por mayor área productiva en La Libertad, Lambayeque e Ica; además de la palta (+17,9%), la uva (+26,5%) y el mango, cuya producción subió 143% tras una sobreoferta estacional en el norte del país. También mostraron mejoras la papa (+3,5%), el cacao (+10,5%) y el café pergamino (+2,6%).

En cuanto al subsector pecuario, la mayor disponibilidad de pollo, que aumentó cerca de 5% por más colocaciones en Lima y otras regiones, explicó buena parte del crecimiento total. A ello se sumaron los incrementos en la producción de leche cruda de vaca (+4,2%), el pavo de engorde (+23,1%) por una mayor saca en la capital, y el porcino (+3,4%) impulsado por Lima, Ica y La Libertad. Estos resultados consolidan una tendencia positiva en la oferta alimentaria nacional durante los primeros diez meses del año.