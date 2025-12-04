Perú

El Estado peruano se organiza para salvar el bosque seco: ¿a qué acuerdos llegaron?

La CMLTI realizó una sesión descentralizada en el norte del país para recoger evidencia en campo y fortalecer la estrategia nacional contra la tala ilegal 2026–2030

La CMLTI realizó una sesión descentralizada en el norte del país para recoger evidencia en campo y fortalecer la estrategia nacional contra la tala ilegal 2026–2030 Foto: CMLTI

La Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMLTI) impulsó un encuentro en el norte de Perú para examinar la situación actual del bosque seco y actualizar medidas de control y sostenibilidad forestal. En jornadas realizadas en Lambayeque y Piura, se visitaron almacenes de productos forestales decomisados y puestos de control para recolectar información territorial y técnica sobre la dinámica de tráfico de productos forestales.

Entre los participantes se encuentran autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), junto con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), que lidera la Secretaría Técnica.

¿Cuáles son fueron los acuerdos?

Como consecuencia de estas sesiones, la CMLTI acordó actualizar lineamientos técnicos para la administración del bosque seco, mejorar los sistemas de monitoreo y revisar la ubicación de puestos de control en zonas estratégicas. Estas decisiones se orientan a consolidar una respuesta preventiva y articulada frente a la tala ilegal de recursos forestales.

Esta misión conjunta tuvo como objetivo principal recabar datos de campo para la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal 2026-2030. “Hemos fortalecido la coordinación en campo y mejorado la comprensión sobre el manejo del bosque seco y los retos que enfrentan las comunidades campesinas en la trazabilidad”, detalló uno de los organizadores. El proceso busca optimizar la red de puestos de control, fortalecer la vigilancia y apuntalar la gestión sostenible en la costa norte del país.

La CMLTI realizó una sesión descentralizada en el norte del país para recoger evidencia en campo y fortalecer la estrategia nacional contra la tala ilegal 2026–2030 Foto: CMLTI

Modelos de gestión sostenible

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la visita a la Comunidad Campesina Santa Catalina de Moza en Morropón, Piura. Esta comunidad ha implementado un modelo de gestión forestal que involucra el manejo responsable del palo santo (Bursera graveolens), combinando el conocimiento local con la asistencia de entidades estatales, entre las que se incluyen Serfor y OSINFOR, así como la colaboración de actores privados.  Este trabajo ha permitido “fortalecer la cadena de valor, garantizar la trazabilidad y mejorar los ingresos legales de muchas familias”.

La experiencia de Santa Catalina de Moza fue tomada como referencia por la CMLTI, que la considera un ejemplo factible de desarrollo económico compatible con la conservación del bosque seco. El modelo comunitario, según testimonios reunidos por el medio, “demuestra que la gestión sostenible sí es posible y genera oportunidades reales”.

La CMLTI realizó una sesión descentralizada en el norte del país para recoger evidencia en campo y fortalecer la estrategia nacional contra la tala ilegal 2026–2030 Foto: CMLTI

Estrategias para el futuro

El bosque seco del norte peruano cubre más de 3,2 millones de hectáreas en TumbesLambayeque y Piura. El 67 % se encuentra en Piura, y cerca de la mitad bajo administración directa de comunidades campesinas, responsables de la gestión de 1,8 millones de hectáreas. Según los técnicos que asistieron a la sesión, “la protección del bosque seco exige una respuesta sostenida, articulada y multisectorial entre Estado y comunidades”.

La Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal está integrada por quince entidades, entre ellas el Midagri y los ministerios de Cultura, Defensa, Relaciones Exteriores, Trabajo y Promoción del Empleo, y Ambiente, además de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y organismos técnicos.

“Este trabajo conjunto reafirma la importancia de mantener la gobernanza forestal y asegurar la trazabilidad de los productos”, declaró uno de los representantes del OSINFOR.

