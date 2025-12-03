Emprendedores con discapacidad muestran su talento en la Expo Feria Navideña “Sumaq Soncco” de EsSalud: ingreso libre

Emprendedores con discapacidad muestran su talento en Expo Feria Navideña “Sumaq Soncco” de EsSalud. (Foto: EsSalud)

La Expo Feria Artesanal de Emprendedores por Navidad 2025 “Sumaq Soncco” (Bonito Corazón), organizada por EsSalud, abrió sus puertas al público para mostrar el talento y la creatividad de personas con discapacidad. El evento reúne a 45 emprendedores con discapacidad física, mental e intelectual pertenecientes a las redes prestacionales Rebagliati, Sabogal y Almenara. Los asistentes pueden acceder de manera gratuita de 9 a.m. a 5 p.m. y encontrar una variada oferta de productos navideños.

La feria tiene como objetivo principal fomentar la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, impulsando su autonomía y generando oportunidades de desarrollo personal y económico. Los emprendedores participan en talleres productivos brindados por los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERP) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social de EsSalud, donde reciben capacitación y apoyo integral.

EsSalud impulsa la inclusión laboral con feria artesanal de emprendedores con discapacidad. (Foto: EsSalud)

Superación y creatividad

Uno de los relatos más destacados es el de Diane Fuentes Lozano, quien perdió una mano debido a una grave quemadura cuando tenía tres años. A pesar de esta dificultad, ella ha desarrollado su marca textil D’Chickys, creando productos como ropa de bebé, chompitas y botitas tejidas a palito o crochet. En sus palabras, “La vida no termina con la discapacidad; la vida continúa”, y agradece a EsSalud por brindarle espacios para autogestionar su empleo y mostrar su talento.

Cada pieza que Diane presenta refleja resiliencia y creatividad, mostrando que la discapacidad no limita la capacidad de emprender y generar ingresos. Su historia representa el esfuerzo de muchos otros participantes, quienes, mediante los talleres y procesos de rehabilitación, transforman sus habilidades en productos con valor agregado y utilidad para la comunidad.

Creatividad y resiliencia: 45 emprendedores con discapacidad exhiben productos en feria navideña inclusiva. (Foto: EsSalud)

Diversidad y oportunidades

En la Expo Feria, los visitantes pueden encontrar una amplia gama de artículos: adornos decorativos, productos de cuero como carteras y calzado, bisutería, platería artesanal, tejidos para niños y adultos, productos de madera y bonsáis, entre otros. Estos productos reflejan no solo la creatividad de los emprendedores, sino también la calidad de la formación y apoyo brindados por EsSalud.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que la institución “no ve la discapacidad, sino el potencial de cada persona”, y enfatizó que los CERP y módulos de rehabilitación buscan ayudar a los emprendedores a lograr sus sueños, brindándoles herramientas para integrarse laboral y socialmente.

De la rehabilitación al emprendimiento: personas con discapacidad presentan su arte en feria navideña. (Foto: EsSalud)

Evaluación y acompañamiento

La doctora Mónica Parra, subgerente de Rehabilitación Social y Laboral de EsSalud, explicó que los participantes son evaluados de manera integral por un equipo multidisciplinario que incluye médicos, rehabilitadores, psicólogos y trabajadores sociales. Posteriormente, se les ofrece apoyo para aceptar su discapacidad y desarrollar talleres y proyectos de acuerdo con sus intereses y habilidades.

Este enfoque integral permite que los emprendedores no solo adquieran habilidades técnicas, sino también confianza y autonomía para generar sus propios ingresos y contribuir activamente a la sociedad. La feria se convierte así en un espacio que combina la creatividad con la inclusión, fomentando la igualdad de oportunidades y visibilizando el talento de personas con discapacidad en Lima.