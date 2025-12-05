Gerardo Pe y Mario Irivarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

Laura Spoya es respaldada por sus compañeros de ‘La Manada’ y responden a Brian Rullan. La Manada Pódcast

La conductora Laura Spoya no pasa por un buen momento luego de que su exesposo, Brian Rullán, dirigiera mensajes a la producción de Magaly TV La Firme poniendo en duda su conducta en el programa La Manada y sugiriendo supuestos acercamientos con sus compañeros. Ante esta situación, el equipo del pódcast integrado por Gerardo Pe, Mario Irivarren y el productor Abneer Robles salió en defensa de Spoya, respondiendo de forma abierta y solidaria desde la emisión en vivo.

En los mensajes remitidos a la producción de Magaly TV La Firme, Rullán criticó la interacción que Laura mantenía con sus compañeros y afirmó que ella mostraba demasiada confianza, faltando al “respeto” como pareja. Además, se refirió a una salida a un concierto con Gerardo Pe y cuestionó el vínculo con el productor Abneer Robles. Rullán pidió expresamente que sus mensajes no fueran difundidos públicamente. Tiempo después, Magaly Medina terminó por exponerlos en TV nacioanl.

Laura Spoya es respaldada por sus compañeros de ‘La Manada’. La Manada Podcast

Productor aclara que son una familia

Al aire, Abneer Robles fue el primero en referirse a las acusaciones y pidió a los medios cesar la búsqueda de información sensacionalista. “El que se den a entender cosas que no son ciertas, en cierto modo a mí también me afecta, porque yo también tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija y todo un entorno que también se preocupa por el tema. Acá, si tenemos tanta confianza y ese tipo de cosas es porque realmente somos como una familia”, expresó el productor, resaltando el ambiente profesional y de compañerismo que existe dentro del equipo.

“Tenemos mucha química y es por eso que el programa está donde está, por la química que tenemos entre nosotros. No hay nada más allá”, afirmó, enfatizando que la complicidad entre los integrantes nace del compromiso y el tiempo compartido como equipo.

Robles fue tajante con respecto a los rumores: “Dejen de escarbar donde no van a encontrar nada más que lo que ven. Este desastre de grupo que somos es lo que es. O nos quieras o nos odies, es lo que somos. Déjennos trabajar, que es lo único que queremos”.

Gerardo Pe y Mario Irivarren defendieron a Laura Spoya de acusaciones. La Manada Podcast

Respaldo a Laura Spoya

La misma conductora reconoció que había tenido una noche complicada producto de los mensajes de Brian Rullán y agradeció a sus colegas por el respaldo: “Hoy día he llegado temprano, y les agradezco mucho, amigos, porque han estado conmigo en la cocina… Son mis amigos de verdad”.

Gerardo Pe no ocultó su incomodidad por la controversia y resaltó la importancia de mantener un clima positivo. “La verdad, admiro bastante que estés sentada acá y que, de verdad, nos dejen trabajar, sobre todo a ti, porque tú trabajas con pura energía, al igual que yo. Entonces, cuando tú no estás al cien, yo no puedo estar al cien y yo contagio a Mario, y nos vamos a la mier** (risas)”, indicó.

“No podemos trabajar así. Así que, por favor, les pido a todos, de todo corazón, que dejen trabajar a Laura, porque realmente ella es la que sustenta absolutamente todo y tiene que estar bien. Si ella está bien, sus hijos van a estar bien. Así que sigue trabajando, hermana, por favor, que acá nosotros te vamos a seguir apoyando siempre, en las buenas, en las malas y en las peores”, agregó.

Gerardo Pe respondió a señalamientos de Brian Rullan. La Manada Podcast

Gerardo Pe respondió de manera contundente a las sugerencias de celos de Rullán, en particular a los señalamientos sobre una presunta cercanía especial con Spoya al asistir juntos a un concierto. Fiel a su estilo, el conductor indicó que se sentía “guapo” porque lo mencionaron a él y al productor, resatando importancia a Mario Irivarren.

Agradecida por el respaldo

Durante la conversación, Spoya se mostró agradecida y admitió que la situación le afectó, sobre todo porque sintió preocupación por las familias de sus compañeros, especialmente de Lorena, la esposa de Abneer. “Me sentía mal… Lorena, espero que de verdad no pienses esto. Su hija chiquita”, remarcó.

En medio de la tensión, la emisión de “La Manada” conservó su sello de humor, con bromas sobre la apariencia y la vida personal de los conductores como una forma de descargar la presión, aunque sin perder de vista la seriedad de las acusaciones. Diversos comentarios y chistes se sucedieron en pantalla, marcando la diferencia entre la dinámica personal del equipo y la interpretación de terceros ajenos al entorno.

Laura Spoya emitió comunicado tras afirmaciones de Bryan Rullan. La Manada Podcast