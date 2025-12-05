Perú

En nombre del “costo político”

En el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF), el Perú llegó a ubicarse en el puesto 134 de 141 economías en prácticas de contratación y despido

Guardar
Ministerio de Trabajo ofrece 820
Ministerio de Trabajo ofrece 820 empleos en la primera Semana de Oportunidades Laborales de noviembre - MTPE

En nuestro país, pensar en reformas profundas solo se queda en ideas. Una de las razones: el llamado “costo político”. Impulsar cambios reales que, por ejemplo, modernicen el mercado laboral o corrijan las falencias de la descentralización, resulta más intimidante para los políticos que el costo para la sociedad de mantener el statu quo.

Mencionar, diseñar y ejecutar acciones para una reforma laboral seria sigue siendo un tabú, a pesar de que somos conscientes de que los costos de contratación y despido en el Perú son tan elevados que terminan desincentivando o limitando la generación de empleo formal. En la práctica, despedir a un trabajador por baja productividad o incluso por faltas graves supone pagar indemnizaciones, aunque existan razones objetivas para el cese. Así, se convive con trabajadores que gozan de estabilidad absoluta y niveles de productividad muchas veces cuestionables.

Existe abundante literatura, evidencia académica y también reportes internacionales que dan cuenta de la rigidez del mercado laboral peruano, lo que afecta las decisiones de contratación y los niveles de empleo formal. En el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF), el Perú llegó a ubicarse en el puesto 134 de 141 economías en prácticas de contratación y despido.

Dicha situación es confirmada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que sostiene que la rigidez del mercado laboral peruano se expresa en los costos económicos y legales que afrontan tanto empresas privadas como públicas al momento de contratar y despedir trabajadores, como la indemnización y la posibilidad de reposición en el trabajo.

Respecto de la reposición, cabe mencionar que, desde el año 2001, el Tribunal Constitucional, yendo más allá de lo previsto en el marco legal, que permitía la reposición solo en casos de despido nulo (pertenencia a sindicato, discriminación por sexo, raza, religión u opinión, discapacidad, periodo de embarazo o lactancia), dispuso la posibilidad de reposición por despido arbitrario, instaurando en la práctica un criterio de estabilidad laboral absoluta.

Por otro lado, a más de veinte años de su inicio, la descentralización sigue mostrando fallas groseras: ejecución ineficiente de los recursos públicos, obras paralizadas, brechas en salud, educación y saneamiento, múltiples indicios de corrupción y funcionarios sentenciados, y una población que paga —literalmente de sus bolsillos— el costo de tales falencias.

Al mes de noviembre, a menos de treinta días para que acabe el año, se registran municipalidades cuyo nivel de ejecución de recursos para inversión pública no supera el 50% de su presupuesto. Entre estas se encuentran las de los departamentos de Madre de Dios, Pasco y Lambayeque. A nivel general, las municipalidades solo han ejecutado el 60.2% de su presupuesto asignado para obras públicas, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tomando como referencia el caso del departamento de Lambayeque —donde, además, su gobierno regional solo ha ejecutado el 67.4% de su presupuesto para inversión pública—, las mejoras en la calidad de vida de su población tardan en llegar. A junio de este año se registran 77 obras paralizadas, de las cuales 48 son competencia de las municipalidades, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República.

Reformar este modelo implicaría, por ejemplo, introducir candados, ejecutar incentivos y sanciones, aplicar recortes presupuestales según indicadores socioeconómicos y, por qué no, retomar la discusión sobre el diseño inicial de “macrorregiones”, además de establecer una meritocracia de alto nivel para los funcionarios en el interior del país.

Así como estos dos grandes problemas estructurales que arrastramos desde hace años, seguramente tenemos más; pero, en nombre del “costo político”, hemos normalizado lo inaceptable. Y toda sociedad que posterga reformas por temor de los políticos de turno termina pagando un precio más alto que aquel que quiso evitar.

Temas Relacionados

LaboralEstabilidad laboralperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

El influencer Ioanis Patsias Morales compartió cómo materializó uno de sus mayores sueños artísticos, enfrentando gastos millonarios, obstáculos legales y un proceso personal de recuperación tras la intensa producción

iOA revela el costo real

Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

La conductora eligió su espacio en “La Manada” para desmentir las acusaciones formuladas por Bryan Rullán, resaltando que su separación no involucró infidelidades ni terceras personas y que protegerá la estabilidad emocional de sus hijos ante la polémica

Laura Spoya llora ante afirmaciones

José Jerí consuma la captura de cajas municipales a través de la Ley de Endeudamiento: “Quieren tener un nuevo Petroperú”

La federación de Cajas Municipales denunció que el MEF introdujo de contrabando un artículo que aun estaba por votarse en el Pleno para capturar políticamente los directorios

José Jerí consuma la captura

Aeropuerto de Cusco extiende su horario de operaciones a 22 horas: ¿Desde cuándo?

Durante los primeros días tras la ampliación, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial informó que aún no se registraron vuelos en las nuevas franjas habilitadas

Aeropuerto de Cusco extiende su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Delia Espinoza: TC confirma

Caso Delia Espinoza: TC confirma que no existe resolución que suspenda medida cautelar del juez Torres Tasso

José Jerí discutirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la delincuencia transnacional

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

Congreso oficializa inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años y el levantamiento de su fuero

ENTRETENIMIENTO

iOA revela el costo real

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

Madre de Mario Irivarren llenan de elogios a Onelia Molina y muestran la tierna relación que tienen: “Es mi familia en Lima”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Magaly Medina critica la presencia de Samahara Lobatón en el show de Bryan Torres: “Son tan tóxicos”

DEPORTES

Canales en Ecuador para ver

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026 HOY: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: canal tv online del evento FIFA de selecciones

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 la fase inicial del torneo

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA