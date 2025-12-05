Alerta en la costa peruana por oleajes anómalos hasta el jueves 11 de diciembre

(Marina de Guerra del Perú)

Desde la tarde del sábado 6 hasta el jueves 11 de diciembre, la costa peruana experimentará la llegada de oleajes anómalos, según el pronóstico emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Esta advertencia abarca todo el litoral, desde el norte hasta el sur, y se anticipa un periodo de fluctuación en la intensidad de las olas, que llevará a suspender operaciones marítimas y restringir actividades recreativas. Las autoridades priorizan la protección de los ciudadanos mientras se mantienen atentos a la evolución de este fenómeno.

El informe de la Dihidronav indica que la incidencia de los oleajes anómalos será variable según la región:

En el litoral norte, se prevé que el oleaje ligero inicie la tarde del 6 de diciembre, elevará su fuerza a oleaje moderado en la madrugada del domingo 7 y regresará a condiciones más estables en la noche del lunes 8.

En la costa central, las olas alcanzarán intensidad ligera durante la madrugada del lunes 8, avanzarán a moderado el martes 9 en la madrugada y recuperarán niveles ligeros al llegar el miércoles 10.

Salaverry, Pisco, y el tramo intermedio, así como la franja entre Pisco y San Juan de Marcona, registrarán movimientos similares, aunque en este último caso el fenómeno ocurrirá principalmente la tarde del miércoles 10.

El litoral sur, por su parte, solo experimentará oleaje ligero durante la tarde de esa misma jornada, de acuerdo con la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú y difundida por Infobae.

De acuerdo con la escala utilizada por la Dihidronav, el oleaje ligero supone olas hasta un 50% más altas que el promedio, el oleaje moderado puede duplicar la altura normal y el oleaje fuerte alcanza entre dos y tres veces la media habitual. Cada variación representa riesgos diferenciados, tanto para embarcaciones como para personas en zonas costeras.

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano hasta el 27 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

Prevención y recomendaciones ante oleajes anómalos

Frente al escenario de oleajes anómalos en Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales y regionales orientar a la ciudadanía con el objetivo de evitar accidentes y minimizar impactos materiales.

Entre las principales recomendaciones, Indeci sugirió restringir la pesca, suspender actividades en puertos, asegurar o retirar embarcaciones, y evitar las actividades deportivas y recreativas en el mar hasta el 11 de diciembre.

Además, se aconseja evitar la instalación de campamentos cerca de la playa mientras se mantenga la amenaza de oleaje anómalo.

La comunicación constante entre las autoridades y la ciudadanía juega un papel central durante estas jornadas, ya que el comportamiento del mar puede modificar su peligrosidad en cuestión de horas.

El monitoreo continuará hasta el final del aviso, con el fin de actualizar las medidas preventivas y garantizar la seguridad a lo largo del extenso litoral nacional.

La coordinación entre la Marina de Guerra del Perú y el Indeci será clave para responder a cualquier situación que se derive de este fenómeno marítimo.