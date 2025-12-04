Qué se celebra el 4 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria cultural y compromiso social

La conmemoración de artistas, escritores y profesionales de la salud dental revela la compleja trama de valores, aspiraciones y retos que configuran el presente y futuro del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de diciembre reúne efemérides diversas en el Perú. Nació Carlos Augusto Salaverry, poeta romántico cuya obra marcó la literatura del siglo XIX.

También se recuerda la muerte de Luz Aguirre, “La Alondra Piurana”, figura esencial del criollismo. En esta fecha falleció Julio Ramón Ribeyro, maestro del cuento urbano y referente continental, así como Eduardo Cesti, actor emblemático de la televisión peruana.

Además, se celebra el Día de la Odontología Peruana, que reconoce el trabajo profesional en salud bucal y resalta la importancia del acceso a atención dental y de la formación ética en este campo.

4 de diciembre de 1830 — Nacimiento de Carlos Augusto Salaverry, destacado poeta

El nacimiento de Carlos Augusto Salaverry recuerda a un poeta marcado por el exilio y la pérdida, cuya obra romántica consolidó una voz sensible en la literatura peruana del siglo XIX. (BNP)

Carlos Augusto Salaverry Ramírez nació en La Solana (Piura) el 4 de diciembre de 1830. Hijo del expresidente Felipe Santiago Salaverry y Vicenta Ramírez, vivió la pérdida de su padre a los seis años y una infancia marcada por el destierro y las privaciones.

A temprana edad ingresó al ejército, pero su sensibilidad lo llevó hacia la lectura y la poesía. En 1855 publicó sus primeros versos y algunos años después estrenó obras teatrales.

Su obra poética, impregnada de romanticismo y emotividad, lo consagra como uno de los referentes de ese movimiento en el Perú. Falleció en París el 9 de abril de 1891, dejando un legado literario que combina nostalgia, sensibilidad y pasión.

4 de diciembre de 1974 — Fallece Luz Aguirre, “La Alondra Piurana”, voz emblemática del criollismo peruano

El fallecimiento de Luz Aguirre marca la partida de una artista cuya interpretación del vals “El Guardián” consolidó su figura como referente del criollismo y emblema de la identidad musical piurana. (BNP)

Luz Aguirre Ojeda, conocida como “La Alondra Piurana”, nació en 1914 en Castilla, Piura, en una familia profundamente ligada a la música. Su talento la convirtió en una figura destacada del criollismo, especialmente por su interpretación del vals “El Guardián”, pieza que consolidó su prestigio artístico.

A lo largo de su vida mantuvo un vínculo estrecho con la tradición musical del norte peruano. Falleció el 4 de diciembre de 1974, dejando un legado que sigue siendo recordado y celebrado cada año, especialmente cada 21 de diciembre, fecha en la que se conmemora su natalicio.

4 de diciembre de 1994 — Fallecimiento de Julio Ramón Ribeyro, gran maestro del cuento peruano

El fallecimiento de Julio Ramón Ribeyro evoca al narrador que convirtió la marginalidad urbana en literatura profunda, consolidando una obra que hoy es referente ineludible en América Latina. (Andina)

Julio Ramón Ribeyro murió el 4 de diciembre de 1994 en Lima, dejando un legado inolvidable en la narrativa peruana. Reconocido principalmente por sus cuentos, destacó también como novelista, ensayista y dramaturgo.

Sus historias retrataron la realidad urbana con sensibilidad, ironía y un marcado sentido crítico. Su obra fue traducida a múltiples idiomas y alcanzó reconocimiento internacional, incluida la obtención en su último año de vida de un prestigioso premio literario latinoamericano.

Sus personajes, frecuentemente marginados o frustrados, ofrecieron una voz al Perú profundo, convirtiéndolo en figura clave de la literatura latinoamericana y en referente para nuevas generaciones.

4 de diciembre de 2020 — Fallecimiento de Eduardo Cesti, actor emblemático de la televisión peruana

La partida de Eduardo Cesti evoca la figura de un actor comprometido con su arte, cuya presencia en series, novelas y películas dejó una huella perdurable en la escena audiovisual peruana. (GEC)

Eduardo Cesti Vílchez, actor de cine, teatro y televisión, murió en Lima el 4 de diciembre de 2020 a los 78 años. Fue ampliamente conocido por protagonizar la serie policial Gamboa, uno de los mayores éxitos televisivos de los años ochenta.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, participó en numerosas novelas, películas y puestas en escena. Aun luchando con la diabetes —que le costó la amputación de una pierna—, mantuvo su vocación hasta sus últimos años.

Su partida dejó un vacío en la escena artística peruana, que recuerda a un actor versátil, apasionado y comprometido con su arte.

4 de diciembre — Día de la Odontología Peruana, en honor al establecimiento del Colegio Odontológico del Perú

La conmemoración de la Odontología Peruana resalta el aporte de miles de especialistas que fortalecen la atención dental, la educación preventiva y la calidad del servicio en beneficio de la población. (Andina)

Cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Odontología Peruana, fecha que conmemora la oficialización del Colegio Odontológico del Perú en 1964.

En esta jornada se reconoce el trabajo de miles de profesionales dentales que cuidan la salud bucal del país. La celebración destaca la labor preventiva y terapéutica en clínica dental, la importancia de promover hábitos de higiene oral, y el papel del odontólogo como pilar del bienestar general.

También sirve como recordatorio de la necesidad constante de formación, ética profesional y acceso a servicios dentales de calidad en todo el territorio nacional