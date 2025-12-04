Hermanos extorsionaban con peaje ilegal a vecinos para permitirles entrar a sus propias casas en Huachipa

Vecinos denunciaron el hecho | Video: ATV

Una absurda y peligrosa modalidad de extorsión fue descubierta y desarticulada por la Policía Nacional (PNP) en Huachipa, donde un grupo de delincuentes había tomado el control de una tranquera de acceso y cobraba entre S/1 y S/10 soles a los propios propietarios para dejarlos entrar a sus casas. Los criminales operaban como si hubieran instaurado un peaje ilegal, una práctica que los vecinos soportaron durante semanas.

La intervención policial se inició tras las reiteradas denuncias de residentes, quienes relataban que una mujer o un grupo de sujetos se ubicaban en la entrada del predio y exigían el pago del supuesto “derecho de paso”. Las imágenes registradas y entregadas a las autoridades confirmaron la existencia del cobro de cupos, mostrando a los extorsionadores moviendo la tranquera solo luego de recibir monedas de los conductores.

La operación policial fue de alto riesgo. Personal de UDEX ingresó utilizando una escalera hacia un ambiente conocido por los vecinos como “la boca de lobo”, donde la banda mantenía su centro de operaciones. Allí, los agentes revisaron cada rincón en busca de evidencias y hallaron dos cartuchos de dinamita listos para detonar, escondidos dentro de un ropero.

Hermanos realizaban cobro ilegales de peaje en vecindario de Huachipa | Foto captura: ATV

Afuera, otros efectivos aguardaban el ingreso y la posible reacción de los delincuentes. Finalmente, fueron detenidos los hermanos Randy y Ronny Fox Aguirre, de 38 y 37 años, respectivamente, así como Lucho Solorzano Ramos, alias Chino, presuntos integrantes de la banda 'Los Temibles del Este’. Los tres registran antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y usurpación agravada.

Durante la intervención, uno de los acusados negó su participación en el cobro de cupos y aseguró que el dinero encontrado era producto de sus ahorros: “Yo todos los años junto… para comprar juguetes”, declaró ante las cámaras de ATV. Sin embargo, la policía incautó enormes cantidades de monedas guardadas en botellas y cajas de zapatillas, así como dos vehículos presuntamente usados en la actividad criminal.

Las autoridades consideran estas monedas como evidencia directa de los pagos extorsivos, sumados a los explosivos que habrían servido para intimidar a los residentes.

La Policía continuará investigando la estructura de ‘Los Temibles del Este’ y las posibles ramificaciones del cobro de cupos en otros sectores de Lima Este. Mientras tanto, los vecinos esperan que el control de la zona vuelva completamente a manos del Estado y que nunca más se les obligue a pagar por algo tan básico como ingresar a sus propios hogares.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.