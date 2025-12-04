Fiscal Henry Amenábar podría ser condenado a 15 años de prisión luego de cobrar una coima de USD 3 mil

El fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte podría ser sentenciado hasta a 15 años de prisión luego de que fuera capturado en flagrancia momentos después de recibir un soborno de USD 3 mil. La intervención, se produjo al interior de un baño del centro comercial Saga Falabella de Miraflores a raíz de una denuncia hecha por una persona, a quien el fiscal le habría exigido el pago de USD 20 mil para archivar una investigación por estafa.

El abogado Luis Lamas Puccio explicó al diario Correo que el fiscal habría cometido el delito de cohecho pasivo específico, por lo que su sanción sería de entre 6 y 15 años de prisión.

“El magistrado, árbitro fiscal, perito, miembro de un tribunal administrativo o cualquier otro análogo que bajo diferentes modalidades acepte o reciba donativos, promesas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de 15 años”

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de una condena ejemplar, mientras que la Autoridad Nacional de Control (ANC) inició un proceso administrativo disciplinario.

Fiscal Henry Amenábar solicitó USD 20.000 a investigado para archivar causa| PNP

¿Cómo fue la intervención al fiscal Amenábar?

La detención de Amenábar fue consecuencia de un operativo coordinado entre la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Todo se generó luego de que una persona, investigada por la adquisición de una joya valorada en USD 50 mil, recibió presiones para realizar el pago inicial de USD 20 mil a cambio de archivar el proceso.

El general Luis Lira, jefe de la Dircocor, informó que tras seis años de hostigamiento y múltiples mensajes y llamadas, el fiscal fue grabado y finalmente recibió solo tres mil dólares.

A raíz de esta denuncia, agentes de la PNP sorprendieron a Amenábar en los servicios higiénicos del centro comercial con billetes marcados. El acta fiscal confirmó el hallazgo y la evidencia incluye audios, mensajes y fotos de los billetes entregados.

JNJ investigará al fiscal Aménabar

La Junta Nacional de Justicia resolvió abrir una investigación de oficio contra Amenábar tras conocer su detención. En un comunicado oficial, la JNJ, presidida por Gino Ríos Patio, lamentó los hechos y subrayó que “estas acciones empañan la labor del Ministerio Público en la persecución del delito”.

Fiscal podría ser destituido por la JNJ por falta muy grave. Foto: composición Infobae

El organismo reafirmó su compromiso con la transparencia y la idoneidad de los magistrados, garantizando el debido proceso y reuniendo la información que permita esclarecer los hechos. Igualmente, reiteró su rechazo a todo acto de corrupción.

Amenábar se desempeñaba como fiscal adjunto provincial en la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. Además, integró el equipo especial Lava Jato, que investigó casos emblemáticos de corrupción.

El fiscal participó en el allanamiento y detención del expresidente Alan García en 2019 y fue objeto de investigaciones internas por presuntas irregularidades en diligencias. Una resolución de noviembre de 2020 dejó sin efecto su designación en el equipo especial encargado del caso Odebrecht, tras lo cual volvió al grupo de fiscales de Lima. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas.