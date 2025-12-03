Perú

JNJ abre investigación contra el fiscal Henry Amenábar tras ser detenido con presunto soborno

A través de un comunicado, la institución que preside Gino Ríos afirma que “lamenta” y “rechaza enérgicamente todo acto de corrupción”

Foto: composición Infobae

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir una investigación de oficio contra el fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte tras ser detenido en flagrancia cuando recibía un presunto soborno de 3 mil dólares.

Según la denuncia, el fiscal Amenábar le habría exigido a un investigado un soborno de 20 mil dólares para que, a cambio, solicite archivar la investigación en contra de este último por presunta estafa.

“Estas acciones empañan la labor del Ministerio Público en la persecución del delito, hecho que la Junta Nacional de Justicia, presidida por el doctor Gino Ríos Patio, lamenta profundamente”, se lee en el comunicado.

Actualmente, Amenábar Almonte se desempeñaba como fiscal adjunto provincial en la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, aunque es recordado por haber sido el fiscal que participó en el allanamiento y detención del expresidente Alan García en 2019.

El fiscal Amenábar fue intervenido ayer martes por agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La intervención tuvo lugar en un baño del centro comercial Saga Falabella.

“Este organismo autónomo garantiza el debido proceso, recabando la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, reafirmando su compromiso con la transparencia e idoneidad de los magistrados, rechazando enérgicamente todo acto de corrupción proveniente de quienes integran el sistema de justicia”, afirma la JNJ.

La denuncia contra el fiscal Henry Amenábar

De acuerdo con la información proporcionada por la Dircocor, la presunta víctima había sido denunciada por la compra de una joya valorada en USD 50 mil, cuyo pago no se completó y fue garantizado de manera temporal mediante la entrega de un vehículo. Cuando el comprador intentó recuperar el automóvil tras cancelar la deuda, se presentó una denuncia por estafa, momento en el que, según la denuncia, comenzaron las presiones indebidas por parte de Amenábar.

El general Luis Lira, jefe de la Dircocor, explicó que el denunciante reunió pruebas antes de acudir a las autoridades. “Son más o menos seis años y lo estaba amedrentando, que si no entregaba el dinero, justamente el proceso iba a continuar. Han sido una serie de llamadas telefónicas y WhatsApp, que el denunciante los ha registrado y guardado. Eso lo ha presentado hoy día como un elemento de convicción. El denunciante solamente le entregó tres mil dólares”, señaló Lira.

PNP

Entre las evidencias entregadas figurarían audios, mensajes de WhatsApp y registros fotográficos de los billetes marcados, así como declaraciones que documentan la supuesta exigencia de un pago total de USD 20 mil para archivar la investigación.

Según el reporte de Panamericana, las pruebas incluyen no solo los registros de comunicación, sino también imágenes de los billetes entregados, lo que refuerza la acusación.Amenábar, quien anteriormente integró el equipo especial encargado del caso Odebrecht, permanece detenido en la sede de la dirección policial contra la corrupción. El proceso judicial en su contra continúa y podría acarrear consecuencias legales e institucionales de gran envergadura. Hasta el momento, el fiscal no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los hechos.

