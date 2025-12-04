Perú

Familia captó a niña de 11 años y la sometió a años de esclavitud en Cusco: PJ los condenó a más de 14 años de cárcel

La menor, originaria de Apurímac, vivió esclavizada durante casi una década. Sus captores la mantuvieron bajo control bajo amenazas de muerte y constantes maltratos

Guardar
Víctima de trata de personas:
Víctima de trata de personas: Perú registra pocas sentencia en este delito

Desde los 11 años de edad, una menor fue obligada a trabajar sin descanso ni sueldo, sometida a golpes y amenazas de muerte en la ciudad de Cusco. El Poder Judicial impuso una condena de 14 años y ocho meses de prisión efectiva a los integrantes de una familia, tras hallarlos culpables del delito de Trata de Personas en la modalidad de Violación de la Libertad Personal, agravada por Explotación Laboral.

Según informó el Ministerio Público, la sentencia recayó sobre Charles Moisés Puente de La Vega Paucar, Rocío América García Cuba, Natividad Cuba Pérez, Roxana García Cuba y Margot García Cuba, quienes también deberán pagar de manera solidaria S/ 90.150 como reparación civil a favor de la víctima.

Un calvario de explotación y maltrato

Víctimas de trata en Perú
Víctimas de trata en Perú quedan desamparadas por la escasa respuesta estatal| Canva/Poder Judicial

La investigación fiscal señala que la niña, natural de Apurímac y proveniente de una familia de escasos recursos, fue captada y llevada al Cusco por Charles Moisés Puente de La Vega Paucar. Allí fue entregada a la familia García Cuba, que la sometió a un régimen de trabajo esclavizante entre los años 2000 y 2008, desde que la víctima tenía 11 años de edad.

La menor era forzada a cumplir jornadas desde las 05:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a domingo, sin recibir remuneración económica alguna. Sus tareas incluían:

  • Labores en el restaurante de Natividad Cuba Pérez (ayudante de cocina, limpieza y atención al cliente).
  • Quehaceres domésticos en la casa de Charles Puente y Rocío García Cuba (limpieza, lavado de platos, acarrear agua).
  • Lavado de ropa todos los sábados en la vivienda de Natividad Cuba Pérez y los domingos en la de Charles Puente y Rocío García Cuba.

La menor dormía sobre un colchón viejo en el suelo y solo le daban alimentos como pago. Durante esos años, fue sometida a insultos, tirones de cabello, arañazos, golpes con objetos y amenazas de muerte, como: “Te vamos a colgar con una soga y enterrar aquí; si te escapas o te vas, te vamos a denunciar en la Comisaría y te vamos a meter en la cárcel”.

Se hizo justicia

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) del Cusco, dirigida por la fiscal provincial Andrónika Zans Rivera, obtuvo la sentencia tras demostrar que los responsables se aprovecharon de la minoría de edad de la víctima, su pobreza, bajo nivel educativo, aislamiento geográfico y género.

“La condena reafirma el compromiso inquebrantable de la Fiscalía de perseguir con todo el peso de la ley a quienes cometan el execrable delito de Trata de Personas, especialmente cuando se instrumentaliza y explota a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad”, señaló la institución.

Sin descanso, sin paga y bajo constantes amenazas, la víctima vivió un calvario hasta ser rescatada. La sentencia busca sentar un precedente en la lucha contra la explotación de menores.

Números de emergencia para víctimas de trata de personas en Perú

Si eres víctima de trata de personas o conoces a alguien en riesgo, estos son los canales oficiales para pedir ayuda:

  • Línea gratuita 1818, opción 1. Atención las 24 horas, todos los días del año.
  • WhatsApp del Ministerio del Interior: 942 841 978. Canal confidencial de orientación y denuncia.
  • Central de emergencias de la Policía Nacional del Perú: 105.
  • Comisarías y División de Trata de Personas (DIVINTRAP) de la PNP a nivel nacional.
  • Plataforma virtual de denuncias: www.mininter.gob.pe, en la sección Trata de Personas.

Temas Relacionados

esclavitudtrata de personasexplotación laboraltrabajo infantilCuscoperu-noticias

Más Noticias

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

El joven narrador peruano, famoso por su relato desde un cerro, viajará a Europa junto a Santi para vivir el mayor sueño de su carrera.

Santi Lesmes llevará al niño

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

La entidad rectora del fútbol mundial informó los detalles sobre el evento que determinará los rivales de las 48 selecciones participantes. El torneo se dará entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026

Sorteo del Mundial 2026: día,

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

El diseñador peruano repasa su niñez en Gamarra, su vínculo con la confección, su salto a la moda internacional y cómo llegó al Milan Fashion Week.

Jorge Salinas: de crecer entre

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

El humorista peruano oficializó su ingreso a Panamericana TV y sorprendió en la preventa del canal y recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando.

Así fue el ingreso de

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

La FIFA ya tiene todo programado para el magno evento desde Estados Unidos, donde 48 serán divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Conoce los horarios para no perderte ningún detalle

A qué hora es el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide un millón

Delia Espinoza pide un millón de soles a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

Relatora de la ONU rechaza inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por parte del Congreso

Fernando Rospigliosi niega que Fuerza Popular haga mal uso de los recursos del Congreso: “No hubo ningún problema”

El 52% de peruanos aprueba la gestión de José Jerí, presidente del Perú, según encuesta

José Jerí lanza advertencia en medio de la crisis migratoria en la frontera: “Quien no tenga documentos en regla no es bienvenido en el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Captan a Samahara Lobatón con

Captan a Samahara Lobatón con el ex de Dayanita mientras Bryan Torres estaba presente

Musical Las Cazadoras K-Pop tendrá gira al interior del Perú: fechas, ciudades, entradas y más

Magaly Medina califica de “patético” a Álvaro Rod por exhibir vouchers de su relación con Samantha Batallanos

Óscar Gayoso explica por qué mantuvo en silencio su diagnóstico de cáncer: “No me gustan los dramas”

Hasta 20 mil soles: así cobran los famosos por sus shows navideños en 2025

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: día,

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

Paolo Guerrero se defiende y niega ser responsable de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Me afecta mucho, no soy un robot”

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

“Lima era complicada”, la insólita revelación del DT de Flamengo sobre cómo se rompió trofeo de la Copa Libertadores 2025